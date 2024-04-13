"Врачи совершили чудо". Юрий Куклачёв перенес обширный инфаркт

Дети Куклачева также сообщили, что народного артиста уже завтра переведут в обычную палату.

Буквально полчаса назад разговаривал с ним, раздавал мне указания, как поменять все в программе, чтоб шоу продолжалось

, — рассказал Дмитрий Куклачев.

По его словам, они успокоили отца — качество спектаклей не пострадает.

Первую помощь Куклачёву оказала бригада врачей, дежуривших в Vegas City Hall, где проходил концерт, сообщили RT в Crocus Group. После этого они вызвали скорую.

Также Дмитрий сообщил, что запланированные на 13 и 14 апреля в "Вегас сити холле" благотворительные концерты состоятся, но без участия самого Куклачёва. Выступать будут его дети.

Мы постараемся сделать всё, чтобы зритель был доволен, сейчас отцу нужна поддержка всех нас

, — сообщил Дмитрий.