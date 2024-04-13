"Врачи совершили чудо". Юрий Куклачёв перенес обширный инфаркт

Вчера во время юбилейного концерта в Москве основателю и бессменному руководителю Театра кошек Юрию Куклачёву стало плохо. Знаменитого дрессировщика госпитализировали и ночью прооперировали. Сейчас артист находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
Юрий Куклачев в свой юбилей попал в больницу с сердечным приступом. 12 апреля он отмечал 75-летие юбилейным эстрадно-цирковым шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Холле». Во втором отделении ему стало плохо, артиста госпитализировали. Сначала подумали, что это просто защемление нерва, но все оказалось намного сложнее.
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный уточнил в своем Telegram, что операцию проводили минувшей ночью, она шла более трех часов.
Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Обширный инфаркт
, — добавил он.
Сын Юрия Куклачева Дмитрий сообщил журналистам о состоянии отца:
Операция прошла успешно, он находится в стационаре в стабильно тяжелом состоянии. Его жизни, я надеюсь, ничего не угрожает. Врачи никогда не дают хороших или плохих прогнозов, врачи делали все, что могли. Вчера они совершили чудо
, — подчеркнул Дмитрий Куклачев.
Источник:
Дети Куклачева также сообщили, что народного артиста уже завтра переведут в обычную палату.
Буквально полчаса назад разговаривал с ним, раздавал мне указания, как поменять все в программе, чтоб шоу продолжалось
, — рассказал Дмитрий Куклачев.
По его словам, они успокоили отца — качество спектаклей не пострадает.
Первую помощь Куклачёву оказала бригада врачей, дежуривших в Vegas City Hall, где проходил концерт, сообщили RT в Crocus Group. После этого они вызвали скорую.
Также Дмитрий сообщил, что запланированные на 13 и 14 апреля в "Вегас сити холле" благотворительные концерты состоятся, но без участия самого Куклачёва. Выступать будут его дети.
Мы постараемся сделать всё, чтобы зритель был доволен, сейчас отцу нужна поддержка всех нас
, — сообщил Дмитрий.
Все вырученные средства от продажи билетов на юбилейный концерт Юрий Куклачев ещё до госпитализации обещал направить на помощь семьям погибших и пострадавших при теракте 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холл".
Источник:
- Чудак засунул в половой орган батарейку и удивился, что у него возникли проблемы
- 13 людей, которые наговорили всякого, пока отходили от наркоза
- Кавказцы жестоко избили маму и дочку и, возможно, уйдут от ответственности
- На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом
- Состояние Никиты Михалкова ухудшается