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"Врачи совершили чудо". Юрий Куклачёв перенес обширный инфаркт

"Врачи совершили чудо". Юрий Куклачёв перенес обширный инфаркт

Автор:
13 апреля 2024 16:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Концерт   Юрий Куклачёв   больница   дрессировщик   инфаркт   операция   
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Вчера во время юбилейного концерта в Москве основателю и бессменному руководителю Театра кошек Юрию Куклачёву стало плохо. Знаменитого дрессировщика госпитализировали и ночью прооперировали. Сейчас артист находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Юрий Куклачев в свой юбилей попал в больницу с сердечным приступом. 12 апреля он отмечал 75-летие юбилейным эстрадно-цирковым шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Холле». Во втором отделении ему стало плохо, артиста госпитализировали. Сначала подумали, что это просто защемление нерва, но все оказалось намного сложнее.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный уточнил в своем Telegram, что операцию проводили минувшей ночью, она шла более трех часов.

Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Обширный инфаркт

, — добавил он.

Сын Юрия Куклачева Дмитрий сообщил журналистам о состоянии отца:

Операция прошла успешно, он находится в стационаре в стабильно тяжелом состоянии. Его жизни, я надеюсь, ничего не угрожает. Врачи никогда не дают хороших или плохих прогнозов, врачи делали все, что могли. Вчера они совершили чудо

, — подчеркнул Дмитрий Куклачев.

Дети Куклачева также сообщили, что народного артиста уже завтра переведут в обычную палату.

Буквально полчаса назад разговаривал с ним, раздавал мне указания, как поменять все в программе, чтоб шоу продолжалось

, — рассказал Дмитрий Куклачев.
По его словам, они успокоили отца — качество спектаклей не пострадает.

Первую помощь Куклачёву оказала бригада врачей, дежуривших в Vegas City Hall, где проходил концерт, сообщили RT в Crocus Group. После этого они вызвали скорую.
Также Дмитрий сообщил, что запланированные на 13 и 14 апреля в "Вегас сити холле" благотворительные концерты состоятся, но без участия самого Куклачёва. Выступать будут его дети.

Мы постараемся сделать всё, чтобы зритель был доволен, сейчас отцу нужна поддержка всех нас

, — сообщил Дмитрий.

Все вырученные средства от продажи билетов на юбилейный концерт Юрий Куклачев ещё до госпитализации обещал направить на помощь семьям погибших и пострадавших при теракте 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холл".

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Метки: Концерт   Юрий Куклачёв   больница   дрессировщик   инфаркт   операция   
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23k
Слепой Пью 2 часа назад
Здоровья главкоту!
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1k
asd 14 минут назад
У нас знакомые были на этом концерте. Все очень понравилось. Как раз отметили, что Куклачева старшего не было во втором отделении и он не вышел на поклон. Но решили, что так и задумано, все-таки возраст. Здоровья ему!
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878
Ринат Фамутдинов 22 минуты назад
Здоровья вам дядя Юра!!!
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428
Dupych 58 минут назад
Здоровья тебе Юра.
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13k
Гомерчик Час назад
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1436 постов (1363 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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