Тоби: поросёнок-интеллектуал и его таланты

Изначально Тоби дрессировал шотландец Сэмюэл Биссет, и он успешно выставлял Тоби в Дублине. В 1783 году после нападения Биссет умер, и тогда выставками Тоби занялся некий мистер Николсон. Он был, пожалуй, ещё более удивительным дрессировщиком, чем Биссет. По данным одной из газет того времени, Николсон обучал трюкам не только Тоби, но и многих других животных: черепаху он научил приносить и уносить вещи, зайца – бить в барабан, а шесть петухов – исполнять деревенский танец. Сообщалось также, что Николсон обучил трёх кошек играть несколько мелодий на цимбалах.

Многие первые лица трёх королевств были свидетелями настойчивости и терпения Николсона в обучении зверей и птиц в такой степени, которая редко выпадала на долю человека. Он победил природное упрямство и тупость свиньи, научив её соединять буквы имени человека, называть количество людей в комнате, час и минуту по любым часам и делать другие удивительные вещи.