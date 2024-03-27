Тоби: поросёнок-интеллектуал и его таланты

Большинство людей считает, что главное достоинство свиньи – вкусное мясо. На этом возможности этого животного исчерпаны. Ну, разве что только для поиска трюфелей пятачковых можно использовать.
Но этот поросёнок по кличке Тоби порвал все шаблоны. Поскольку умная свинка умела читать, писать, определять время и заниматься математикой. Тоби также реагировал на команды и отвечал на вопросы. Он выполнял эти задачи, выбирая ртом карточки с написанными на них буквами, а затем складывая буквы в слова.
Изначально Тоби дрессировал шотландец Сэмюэл Биссет, и он успешно выставлял Тоби в Дублине. В 1783 году после нападения Биссет умер, и тогда выставками Тоби занялся некий мистер Николсон. Он был, пожалуй, ещё более удивительным дрессировщиком, чем Биссет. По данным одной из газет того времени, Николсон обучал трюкам не только Тоби, но и многих других животных: черепаху он научил приносить и уносить вещи, зайца – бить в барабан, а шесть петухов – исполнять деревенский танец. Сообщалось также, что Николсон обучил трёх кошек играть несколько мелодий на цимбалах.
Многие первые лица трёх королевств были свидетелями настойчивости и терпения Николсона в обучении зверей и птиц в такой степени, которая редко выпадала на долю человека. Он победил природное упрямство и тупость свиньи, научив её соединять буквы имени человека, называть количество людей в комнате, час и минуту по любым часам и делать другие удивительные вещи.
Николсона и Тоби можно было увидеть повсюду. В 1784 году они выступали в Ноттингеме и в театре Sadler's Well. Годом позже поросёнок Тоби был выставлен в Королевском цирке на Сент-Джорджес-Филдс. Тоби также видели в Скарборо, Йорке и не только.
Выступления Тоби не ограничивались только Англией: он гастролировал и за пределами страны, поразив и зрителя континентальной Европы своими талантами.
В зените славы Тоби появилось несколько анекдотов. Один из них был связан с хозяином Тоби. Якобы однажды, после того как восхищённые зрители наблюдали за тем, как учёный поросёнок Тоби показывал свои фокусы с хрюканьем и перекладыванием колоды карт, один из изумлённых зрителей спросил хозяина, как ему удалось передать такие удивительные знания ничтожной свинье. Его ответ был таков: «Это была тяжёлая работа, сэр, ведь я убил четырнадцать других свиней, прежде чем смог образумить эту».
Другая история о Тоби показала, что, хотя он и был звездой, в душе он всё равно оставался самой настоящей свиньёй:
Однажды Тоби вели по городу, рекламируя вечернее представление. Он шествовал ровным чинным шагом в сопровождении барабанщика и волынщика, лишь изредка похрюкивая. Пока процессия не миновала грязную, мутную лужу на обочине дороги... Тоби, хоть и учёный, все ещё был свиньёй. Свин издал восхищённый хрюк, бросился бежать и в следующее мгновение славно повалялся сначала на одном, потом на другом берегу лужи, фыркая, сопя, засовывая нос под воду и взрывая грязевой вулкан. И, наконец, полностью захлебнулся прохладной, влажной пахучей жижей, в которой лежал на боку, моргая одним глазом и негромко ворча под восторженный рёв толпы.
Третий анекдот связан с Сэмюэлем Джонсоном. Якобы однажды один человек сказал, как ему жаль учёного поросенка Тоби, потому что для того, чтобы он научился своему мастерству, его должны были бить. Джонсон ответил на это:
Я думаю, что ваша печаль и жалость неуместны... Учёность поросёнка продлила его существование: если бы он был неграмотным, его бы уже давно превратили в окорок и посадили на стол какого-нибудь горожанина. Теперь его посещают философ и политик, храбрец и красавица, учёный и лентяй: на него смотрят с удивлением, созерцают с улыбкой одобрения и встречают аплодисментами.
Карьера удивительного Тоби завершилась вместе с его жизнью в возрасте четырёх лет. После этого все учёные свиньи, которые пошли по стопам Тоби, стали называться учёными свиньями Тоби. Но именно оригинальный Тоби вызывал восхищение публики и вдохновлял на создание многочисленных сатирических комментариев и юмористических гравюр. Одной из популярных карикатур того времени была «Чудесная свинья», созданная Томасом Роуландсоном в 1785 году. На ней демонстрировались удивительные способности умного поросёнка Тоби.
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