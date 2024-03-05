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Англиканская церковь собирает миллиард фунтов стерлингов для искупления "великого зла"

Англиканская церковь собирает миллиард фунтов стерлингов для искупления "великого зла"

Автор:
05 марта 2024 17:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Британия   англиканская церковь   африканцы   искупление   работорговля   фонд   
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Речь идёт о работорговле, благодаря которой богатства англиканской церкви оцениваются в 10 млрд фунтов стерлингов. Но отдавать их потомках рабов там не спешат, деньги пытаются собирать с богатых семей, которым так совестно за прегрешения их предков, что кушать не могут.

Англиканская церковь обратится к сверхбогатым семьям, предпринимателям и инвесторам с просьбой скинуться в фонд для искупления "великого зла" работорговли. Решение о создании фонда англиканская церковь приняла в 2023 году. Тогда его размер составлял 100 млн фунтов стерлингов. Однако в отчёте специальной группы, которую назначили для консультаций по вопросам рабства, эту сумму назвали "несравнимой с масштабами морального греха и преступления" и предложили увеличить её как минимум в 10 раз.


Англиканская церковь приняла на себя обязательство по искуплению "великого зла" и впервые признала исторические связи с работорговлей в 2020 году. Это случилось после того, как церковь "случайно" обнаружила, что значительная часть её богатств, которые оцениваются в 10,3 млрд фунтов (более 120 млрд рублей), так или иначе получены за счёт работорговли или труда невольников. Эти богатства, как уточняется, поступали церкви через фонд, подаренный королевой Анной в 1704 году.

Несмотря на несметные богатства англиканская церковь самостоятельно пополнять фонд отказывается, вложив в него только 100 млн фунтов стерлингов. Поэтому теперь церковные деятели обращаются к толстосумам, которые стремятся искупить грехи прошлого, с просьбой довести сумму фонда до 1 млрд фунтов стерлингов.



"Никакая сумма денег не может полностью искупить или полностью компенсировать многовековое воздействие африканского порабощения движимого имущества, последствия которого до сих пор ощущаются во всем мире", — заявила епископ Кройдон Розмари Маллетт, возглавляющая консультационную группу по вопросам рабства.

Отмечается, что деньги из фонда не будут вручаться в виде компенсаций частным лицам. Средства используют для выплаты грантов и предоставления стартового капитала для проектов и предприятий в "чёрных сообществах" по всей Британии.

Добавим, что отмена рабства была провозглашена в Британии в 1 августа 1838 года. До этого "империя, над которой никогда не заходит Солнце", была в лидерах по количеству перевезённых и проданных рабов. На пике могущества Британия управляла землями более чем в 30 млн квадратных километров, включавших в себя Индию, Австралию, почти половину Африки, а также большую часть Северной Америки.

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Метки: Британия   англиканская церковь   африканцы   искупление   работорговля   фонд   
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2  комментария
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Алекс Крайчек 24 минуты назад
Что-то мне подсказывает, что 10,3 млрд фунтов сильно "более 120 млрд рублей". Примерно на порядок.
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Роман 12 минут назад
Англиканская церковь заработала на работорговле 10,3 миллиарда фунтов. По этому поводу она создала специальный фонд и хочет насобирать еще миллиард.
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