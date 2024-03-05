Англиканская церковь собирает миллиард фунтов стерлингов для искупления "великого зла"

Англиканская церковь обратится к сверхбогатым семьям, предпринимателям и инвесторам с просьбой скинуться в фонд для искупления "великого зла" работорговли. Решение о создании фонда англиканская церковь приняла в 2023 году. Тогда его размер составлял 100 млн фунтов стерлингов. Однако в отчёте специальной группы, которую назначили для консультаций по вопросам рабства, эту сумму назвали "несравнимой с масштабами морального греха и преступления" и предложили увеличить её как минимум в 10 раз.





Англиканская церковь приняла на себя обязательство по искуплению "великого зла" и впервые признала исторические связи с работорговлей в 2020 году. Это случилось после того, как церковь "случайно" обнаружила, что значительная часть её богатств, которые оцениваются в 10,3 млрд фунтов (более 120 млрд рублей), так или иначе получены за счёт работорговли или труда невольников. Эти богатства, как уточняется, поступали церкви через фонд, подаренный королевой Анной в 1704 году.