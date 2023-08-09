Для африканских фермеров в России планируют построить 30 деревень

Афродеревни будут оборудованы всей необходимой инженерной инфраструктурой, чтобы переселенцам было комфортнее осваиваться в новых условиях. Предполагается, что "понаехавшие" будут, как и у себя в Африке, заниматься сельским хозяйством: выращивать картофель или разводить скот. Чтобы у новоиспеченных российских фермеров не возникли проблемы с закупкой оборудования, посадочным материалом и реализацией продукции, им помогут и в этих вопросах. В частности, сообщается, что агропредприятие Алексея Трофимова поддержит переселенцев ресурсами (семенами и техникой), и "окажет новым поселенцам технологическую и организационную поддержку".

Проект Афродеревень пилотный, и сейчас реализуется в Московской и Тверской областях. Планируется, что со временем он будет распространяться и на другие субъекты РФ, руководители которых смогут предложить переселенцам привлекательные условия.

Организаторы проекта предполагают переселить в РФ около 3000 африканеров вместе с их семьями. Руководители начинания надеются, что переселенцы станут инвесторами, и после того как обживутся, начнут вкладывать деньги в инфраструктуру деревень, откроют школы, построят новые дома и т.д.

Тверичане этой инициативе почему-то не обрадовались. В соцсетях развернулась бурная дискуссия. Жители Твери и области считают, что на таких условиях поддержки совсем необязательно завозить иностранных фермеров - многие россияне тоже согласились бы жить и работать в деревне. Правда, с инвестициями вопрос остался открытым, но не факт, что африканцы тоже захотят вкладываться в новую жизнь.



