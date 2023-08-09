Для африканских фермеров в России планируют построить 30 деревень

Предполагается, что деревни заселят африканеры - европейские фермеры, предки которых много лет назад эмигрировали в Африку из Европы.
4 августа 2023 г. в Тверской области возле деревни Поречье Бологовского района заложили первый камень Афродеревни. Тут будет построен посёлок для переселенцев с Черного континента.
- Мы планируем создать в России 30 колоний для африканеров (европейцев-буров), которые решили эмигрировать из Африки в Россию. Это европейские фермеры, которые много лет назад поселились на африканском континенте, - сообщил ректор Евразийского международного университета, Генеральный представитель Африканского международного конгресса в РФ Константин Клименко.
Он пояснил, что африканеров, которые намерены переехать в Россию, привлекает наша страна, "как государство с высоким нравственно-духовным укладом, с традиционными семейными ценностями".
Афродеревни будут оборудованы всей необходимой инженерной инфраструктурой, чтобы переселенцам было комфортнее осваиваться в новых условиях. Предполагается, что "понаехавшие" будут, как и у себя в Африке, заниматься сельским хозяйством: выращивать картофель или разводить скот. Чтобы у новоиспеченных российских фермеров не возникли проблемы с закупкой оборудования, посадочным материалом и реализацией продукции, им помогут и в этих вопросах. В частности, сообщается, что агропредприятие Алексея Трофимова поддержит переселенцев ресурсами (семенами и техникой), и "окажет новым поселенцам технологическую и организационную поддержку".
Проект Афродеревень пилотный, и сейчас реализуется в Московской и Тверской областях. Планируется, что со временем он будет распространяться и на другие субъекты РФ, руководители которых смогут предложить переселенцам привлекательные условия.
Организаторы проекта предполагают переселить в РФ около 3000 африканеров вместе с их семьями. Руководители начинания надеются, что переселенцы станут инвесторами, и после того как обживутся, начнут вкладывать деньги в инфраструктуру деревень, откроют школы, построят новые дома и т.д.
Тверичане этой инициативе почему-то не обрадовались. В соцсетях развернулась бурная дискуссия. Жители Твери и области считают, что на таких условиях поддержки совсем необязательно завозить иностранных фермеров - многие россияне тоже согласились бы жить и работать в деревне. Правда, с инвестициями вопрос остался открытым, но не факт, что африканцы тоже захотят вкладываться в новую жизнь.
Чтобы ассимилляция проходила успешнее, уже с 1 сентября Евразийский международный университет запускает для африканцев образовательную программу, в рамках которой первые 200 человек будут изучать русский язык на онлайн-курсах.
Источник:
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Но молодежь не хочет жить в деревне! И школы там закрылись только после того, как детей в деревнях практически не осталось, а не наоборот.
В 2023 году численность населения России увеличится на 59 894 человека и в конце года будет составлять 146 142 959 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 167 996 человек. За весь год родится примерно 1 856 716 детей и умрёт 2 024 711 человек. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на 227 890 человек. То есть, суммарное количество людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов) будет больше количества людей, покидающих страну (эмигрантов).
Особенно "нравится" фраза - "Естественный прирост населения будет отрицательным "! Он хоть и отрицательный, но ПРИРОСТ!
А тут! Откуда такая щедрость - новые деревни для иммигрантов?
ПостроЮт - это про качество строительства?))
Кстати, они до сих пор недолюбливают англичан, за концлагеря во время англо-бурской войны.
Весьма трудолюбивые, религиозные. Почему нет?
И что-то мне подсказывает - фермерство у переселенцев не задастся.