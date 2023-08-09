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Для африканских фермеров в России планируют построить 30 деревень

Для африканских фермеров в России планируют построить 30 деревень

Автор:
09 августа 2023 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Африка   Тверская область   африканцы   афродеревни   переселенцы в Россию   пилотный проект   фермеры   
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Предполагается, что деревни заселят африканеры - европейские фермеры, предки которых много лет назад эмигрировали в Африку из Европы.

4 августа 2023 г. в Тверской области возле деревни Поречье Бологовского района заложили первый камень Афродеревни. Тут будет построен посёлок для переселенцев с Черного континента.


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- Мы планируем создать в России 30 колоний для африканеров (европейцев-буров), которые решили эмигрировать из Африки в Россию. Это европейские фермеры, которые много лет назад поселились на африканском континенте, - сообщил ректор Евразийского международного университета, Генеральный представитель Африканского международного конгресса в РФ Константин Клименко.

Он пояснил, что африканеров, которые намерены переехать в Россию, привлекает наша страна, "как государство с высоким нравственно-духовным укладом, с традиционными семейными ценностями".


Афродеревни будут оборудованы всей необходимой инженерной инфраструктурой, чтобы переселенцам было комфортнее осваиваться в новых условиях. Предполагается, что "понаехавшие" будут, как и у себя в Африке, заниматься сельским хозяйством: выращивать картофель или разводить скот. Чтобы у новоиспеченных российских фермеров не возникли проблемы с закупкой оборудования, посадочным материалом и реализацией продукции, им помогут и в этих вопросах. В частности, сообщается, что агропредприятие Алексея Трофимова поддержит переселенцев ресурсами (семенами и техникой), и "окажет новым поселенцам технологическую и организационную поддержку".


Проект Афродеревень пилотный, и сейчас реализуется в Московской и Тверской областях. Планируется, что со временем он будет распространяться и на другие субъекты РФ, руководители которых смогут предложить переселенцам привлекательные условия.


Организаторы проекта предполагают переселить в РФ около 3000 африканеров вместе с их семьями. Руководители начинания надеются, что переселенцы станут инвесторами, и после того как обживутся, начнут вкладывать деньги в инфраструктуру деревень, откроют школы, построят новые дома и т.д.


Тверичане этой инициативе почему-то не обрадовались. В соцсетях развернулась бурная дискуссия. Жители Твери и области считают, что на таких условиях поддержки совсем необязательно завозить иностранных фермеров - многие россияне тоже согласились бы жить и работать в деревне. Правда, с инвестициями вопрос остался открытым, но не факт, что африканцы тоже захотят вкладываться в новую жизнь.


Чтобы ассимилляция проходила успешнее, уже с 1 сентября Евразийский международный университет запускает для африканцев образовательную программу, в рамках которой первые 200 человек будут изучать русский язык на онлайн-курсах.

Источник:

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Метки: Ynews   Африка   Тверская область   африканцы   афродеревни   переселенцы в Россию   пилотный проект   фермеры   
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21  комментарий
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77k
Татьяна Юсова Час назад
Вначале в тверской области появились вымершие деревни, молодёжь из которых уехала в города, а теперь жители той же Тверской области хотят, чтобы им эти деревни возродили.
Но молодежь не хочет жить в деревне! И школы там закрылись только после того, как детей в деревнях практически не осталось, а не наоборот.
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15k
L.Nemo 2 минуты назад
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17k
Сергей 4 минуты назад
Население России в 2023 году
В 2023 году численность населения России увеличится на 59 894 человека и в конце года будет составлять 146 142 959 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 167 996 человек. За весь год родится примерно 1 856 716 детей и умрёт 2 024 711 человек. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на 227 890 человек. То есть, суммарное количество людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов) будет больше количества людей, покидающих страну (эмигрантов).
Особенно "нравится" фраза - "Естественный прирост населения будет отрицательным "! Он хоть и отрицательный, но ПРИРОСТ!
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17k
Сергей 9 минут назад
В России исчезают или вымирают малые города, посёлки, деревни. По данным Министерства регионального развития РФ, с 1990 года в стране исчезло 23 тысячи населенных пунктов, 20 тысяч из этого числа деревни и посёлки.
А тут! Откуда такая щедрость - новые деревни для иммигрантов?
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 24 минуты назад
был как то в деревне, в гостях. домик как домик.а в нутри ёёшкин кот ! душик,ванна,стиралки,туалеты.оттделака внутри вся лучше чем у меня дома. от так.и не жалкие 40 метров а под 100-ню.
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37k
russger Полчаса назад
30 колоний? Тут в соседнем посте мост не могут построить. Для своих бы сначала сделали ))
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4k
просто Дмитрий 50 минут назад
А для латшишей, в будущем, местечко найдётся?
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13k
Андрей А Час назад
Зачем создавать??? У нас заброшенных деревень-половина страны!


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33k
Fat Lynx Час назад
Сдается мне, что просто кто-то на чем-то хочет попилить... и негры тут совершенно ни при чем. Негры приедут, освоят выделенный им скромный пай и сЪ*бут в город. Хорошо, если на стройку устроятся...
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12k
sos1960sos 2 часа назад
Будем поддерживать африканских фермеров, своим помогать уже не модно...
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
"...построют новые дома..."
ПостроЮт - это про качество строительства?))
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3k
* You All 2 часа назад
пусть обратно валят. они тут не нужны!!!
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61k
doker 2 часа назад
Несмотря на то, что в ЮАР ходят пингвины, среднегодовая температура там +17.
И что-то мне подсказывает - фермерство у переселенцев не задастся.
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