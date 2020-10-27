Активист хотел вынести из Лувра "украденное Францией африканское наследие", но схватил азиатский экспонат

В парижском Лувре задержали активиста из Демократической Республики Конго (ДРК) Эмери Мвазуду Дийябанзу, который пытался вынести из музея скульптуру XVIII века.



Инцидент произошел на минувшей неделе. Мвазуду заявился в музей, чтобы восстановить справедливость - забрать и вернуть в его родную Африку "похищенное Францией наследие". Активист много и пафосно говорил о бессовестном западном мире, вот только артефакт, который он снял с постамента и попытался унести, ничего общего с Африкой не имеет. Скульптура была создана в Индонезии, но острове Флорес...