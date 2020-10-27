Активист хотел вынести из Лувра "украденное Францией африканское наследие", но схватил азиатский экспонат

Да, неловко получилось...
В парижском Лувре задержали активиста из Демократической Республики Конго (ДРК) Эмери Мвазуду Дийябанзу, который пытался вынести из музея скульптуру XVIII века.
Инцидент произошел на минувшей неделе. Мвазуду заявился в музей, чтобы восстановить справедливость - забрать и вернуть в его родную Африку "похищенное Францией наследие". Активист много и пафосно говорил о бессовестном западном мире, вот только артефакт, который он снял с постамента и попытался унести, ничего общего с Африкой не имеет. Скульптура была создана в Индонезии, но острове Флорес...
Африканец задержан полицией. В начале декабря его ждет суд. Мвазуду уже наказывали за подобный инцидент штрафом в 1000 евро. Интересно, насколько легко он отделается на этот раз...
Попробовал бы провернуть такое в Эрмитаже- бабки - смотрительницы не стали бы это терпеть. Жестоко покарали бы.— ПОД ОТКОС (@podotkos) October 27, 2020
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Ну сами посудите, что не "активист", то [мат] или тупой или тупой [мат].
То у них карнавальный - "политик", то тут - "активист"...