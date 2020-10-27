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Активист хотел вынести из Лувра "украденное Францией африканское наследие", но схватил азиатский экспонат

Активист хотел вынести из Лувра "украденное Францией африканское наследие", но схватил азиатский экспонат (4 фото)

Автор:
27 октября 2020 15:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: активист   африканец   видео   курьез   лувр   справедливость   экспонат   
592
4

Да, неловко получилось...

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Метки: активист   африканец   видео   курьез   лувр   справедливость   экспонат   
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9  комментариев
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905
Руслан Новак 57 минут назад
Диябезяну? А что тут удивительного, нефиг животных пускать в музей.
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25k
Fat Lynx 14 минут назад
В последнее время, слово "активист" вызывает стойкое желание пи-з-дить оного ногами, руками и доступными тяжелыми предметами...
Ну сами посудите, что не "активист", то [мат] или тупой или тупой [мат].
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12k
Hairy. 24 минуты назад
В этом и есть вся их обезьнья суть. Клетка, или плантация с кнутом, тогда норм, в противном случае смотрим на цветущий когда-то Йоханнесбург, превращенный в вонючее гетто свободными обезьянами.
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6k
Михалыч Полчаса назад
Активист хотел вынести из Лувра "украденное Францией африканское наследие", но схватил азиатский экспонат
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157
Игорь Меншиков 44 минуты назад
активист еб...ый даже историю свою не знает что создано что вывезено с его родины хотя может он вообще родился во Франции
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5k
Bhaal Игорь Меншиков Полчаса назад
А что они могли создать? Назовите хоть одного известного африканского учёного, писателя или художника. Там кроме нигеров и вывозить то было нечего. И то сами чёрные продавали своих же в рабство к белым
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2k
ваня панкин 48 минут назад
негрилы в край акуели...
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813
rgubaev 51 минуту назад
Что за мода долбанутая, ипланов всяких называть по умному?
То у них карнавальный - "политик", то тут - "активист"...
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43k
noName 57 минут назад
Большая часть культурного наследия "черного континента" была бы потерянна уже по сто раз,если бы его не вывезли...
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