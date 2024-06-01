15 фото самой странной тюрьмы в мире, где заключенные живут с семьями

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В её стенах свой мир: есть магазины, кафе, парикмахерские, жены заключенных каждый день ходят на работу, а дети ― в школу.
Прямо в центре столицы Боливии, городе Ла-Пас, находится 12-метровая стена, которой обнесен целый квартал ― тюрьма Сан-Педро. Это самая неоднозначная достопримечательность Боливии и, пожалуй, самая странная тюрьма в мире. Заключенные тут живут с женами и детьми, а внутри практически закрытый городок: здесь есть магазины, камеры с разным уровнем комфорта, парикмахерские и кафе.
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Члены семьи каждое утро ходят на работу в город, а вечером возвращаются обратно в тюрьму
Работают и заключенные
Также за стенами есть бильярд, парикмахерская, фотостудия, бассейн и футбольное поле
Тюрьма поделена на семь кварталов, а в центре находится церковь
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