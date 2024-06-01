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15 фото самой странной тюрьмы в мире, где заключенные живут с семьями

15 фото самой странной тюрьмы в мире, где заключенные живут с семьями

Автор:
01 июня 2024 09:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: боливия   в мире   закдюченные   люди   семья   тюрьма   факты   фото   
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В её стенах свой мир: есть магазины, кафе, парикмахерские, жены заключенных каждый день ходят на работу, а дети ― в школу.

Прямо в центре столицы Боливии, городе Ла-Пас, находится 12-метровая стена, которой обнесен целый квартал ― тюрьма Сан-Педро. Это самая неоднозначная достопримечательность Боливии и, пожалуй, самая странная тюрьма в мире. Заключенные тут живут с женами и детьми, а внутри практически закрытый городок: здесь есть магазины, камеры с разным уровнем комфорта, парикмахерские и кафе.

×

Члены семьи каждое утро ходят на работу в город, а вечером возвращаются обратно в тюрьму

Работают и заключенные

Также за стенами есть бильярд, парикмахерская, фотостудия, бассейн и футбольное поле

Тюрьма поделена на семь кварталов, а в центре находится церковь

Источник:

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Метки: боливия   в мире   закдюченные   люди   семья   тюрьма   факты   фото   
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1  комментарий
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2023 5 минут назад
ОООчень суровая тюрьма.
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2487 постов (2427 в горячем)

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