Не поделился выигрышем: семья подала в суд на мужчину, который выиграл в лотерею $1,3 млрд

На мужчину из США, выигравшего 1,35 миллиарда долларов, подала в суд его семья за то, что он не поделился выигрышем. Драма началась, когда он подал в суд на мать своей дочери, названную в юридических документах как Сара Смит, обвинив ее в нарушении соглашения о неразглашении информации о его победе в лотерее.

Победителю джекпота Mega Millions грозит судебный иск от его семьи за то, что он якобы отказался поделиться своим огромным состоянием в 1,35 миллиарда долларов.

Счастливчик, известный в судебных документах только как Джон Доу, получил после уплаты налогов 500 миллионов долларов. Ранее он подал в суд на мать своей дочери за разглашение о его выигрыше в лотерею. Однако новые судебные документы указывают на то, что, возможно, Доу сам совершил оплошность. Адвокаты Сары Смит утверждают, что американец рассказал отцу и мачехе о своем выигрыше в лотерею по собственной воле, что подрывает его утверждение о том, что именно она раскрыла его секрет.