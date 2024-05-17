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Не поделился выигрышем: семья подала в суд на мужчину, который выиграл в лотерею $1,3 млрд

Не поделился выигрышем: семья подала в суд на мужчину, который выиграл в лотерею $1,3 млрд

Автор:
17 мая 2024 09:43
Сообщество : Истории из жизни
Метки: СУД   в мире   выигрыш   деньги   лотерея   семья   фото   
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Счастливчик, известный в судебных документах только как Джон Доу, получил после уплаты налогов 500 миллионов долларов. Ранее он подал в суд на мать своей дочери.

На мужчину из США, выигравшего 1,35 миллиарда долларов, подала в суд его семья за то, что он не поделился выигрышем. Драма началась, когда он подал в суд на мать своей дочери, названную в юридических документах как Сара Смит, обвинив ее в нарушении соглашения о неразглашении информации о его победе в лотерее.



Победителю джекпота Mega Millions грозит судебный иск от его семьи за то, что он якобы отказался поделиться своим огромным состоянием в 1,35 миллиарда долларов.


Счастливчик, известный в судебных документах только как Джон Доу, получил после уплаты налогов 500 миллионов долларов. Ранее он подал в суд на мать своей дочери за разглашение о его выигрыше в лотерею. Однако новые судебные документы указывают на то, что, возможно, Доу сам совершил оплошность. Адвокаты Сары Смит утверждают, что американец рассказал отцу и мачехе о своем выигрыше в лотерею по собственной воле, что подрывает его утверждение о том, что именно она раскрыла его секрет.

Бывшая пара, у которой есть общая дочь, теперь вовлечена в судебный спор. Мужчина заставил Смит подписать соглашение о неразглашении, которое, как он утверждает, она нарушила. После этого он подал на нее в суд, утверждая, что она пыталась публично его разоблачить. В ответ Смит заявила, что, согласно показаниям отца Доу, он посетил дом семьи и сообщил им о своем выигрыше в лотерею. Мужчина признался, что говорил с отцом и мачехой о деньгах, и добавил, что вскоре их отношения испортились.


Помимо этого, Смит обвиняет своего бывшего мужа в похищении их ребенка. Юридические представители женщины утверждают, что Доу изначально подал иск, потому что не хотел, чтобы его семья узнала о том, что он выиграл в лотерею, и был мотивирован наказать свою жену после того, как она его отвергла. Ее адвокаты утверждают, что он использует свое вновь обретенное богатство, чтобы попытаться завалить Смит дорогостоящим судебным процессом и вымогать уступки.

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Метки: СУД   в мире   выигрыш   деньги   лотерея   семья   фото   
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7  комментариев
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
Короче, вы поняли..........
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32
Аврашалом Маркович 9 минут назад
Джон Доу - это англоязычная версия "Иванов Иван Иванович", аноним, короче.
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15k
Владимир Час назад
Уплата налогов на 800 миллионов?
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1
Юлия Владимир 17 минут назад
37% от выигрыша + каждый штат в США имеет право взимать дополнительный налог в размере 10–15% от суммы выигрыша.
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921
DuckTales Час назад
После такого выигрыша надо сразу мутить справку, что ты сирота
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18k
ron Час назад
где деньги - там срач за них. Больше денег - круче срач )
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2475 постов (2413 в горячем)

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