Не поделился выигрышем: семья подала в суд на мужчину, который выиграл в лотерею $1,3 млрд

Счастливчик, известный в судебных документах только как Джон Доу, получил после уплаты налогов 500 миллионов долларов. Ранее он подал в суд на мать своей дочери.
На мужчину из США, выигравшего 1,35 миллиарда долларов, подала в суд его семья за то, что он не поделился выигрышем. Драма началась, когда он подал в суд на мать своей дочери, названную в юридических документах как Сара Смит, обвинив ее в нарушении соглашения о неразглашении информации о его победе в лотерее.
Победителю джекпота Mega Millions грозит судебный иск от его семьи за то, что он якобы отказался поделиться своим огромным состоянием в 1,35 миллиарда долларов.
Счастливчик, известный в судебных документах только как Джон Доу, получил после уплаты налогов 500 миллионов долларов. Ранее он подал в суд на мать своей дочери за разглашение о его выигрыше в лотерею. Однако новые судебные документы указывают на то, что, возможно, Доу сам совершил оплошность. Адвокаты Сары Смит утверждают, что американец рассказал отцу и мачехе о своем выигрыше в лотерею по собственной воле, что подрывает его утверждение о том, что именно она раскрыла его секрет.
Бывшая пара, у которой есть общая дочь, теперь вовлечена в судебный спор. Мужчина заставил Смит подписать соглашение о неразглашении, которое, как он утверждает, она нарушила. После этого он подал на нее в суд, утверждая, что она пыталась публично его разоблачить. В ответ Смит заявила, что, согласно показаниям отца Доу, он посетил дом семьи и сообщил им о своем выигрыше в лотерею. Мужчина признался, что говорил с отцом и мачехой о деньгах, и добавил, что вскоре их отношения испортились.
Помимо этого, Смит обвиняет своего бывшего мужа в похищении их ребенка. Юридические представители женщины утверждают, что Доу изначально подал иск, потому что не хотел, чтобы его семья узнала о том, что он выиграл в лотерею, и был мотивирован наказать свою жену после того, как она его отвергла. Ее адвокаты утверждают, что он использует свое вновь обретенное богатство, чтобы попытаться завалить Смит дорогостоящим судебным процессом и вымогать уступки.
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