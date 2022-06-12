Кругосветка вместо уроков: мама забрала сына из школы, чтобы он учился в путешествиях







Хлоя и Джей рассказывали сыну об инках в древнем городе Мачу-Пикчу и географии тропических лесов у Амазонки, а также давали уроки физкультуры, включающие в себя катание на сноуборде в Болгарии, серфинг в Коста-Рике, полеты на параплане в Турции и так далее.