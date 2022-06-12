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Кругосветка вместо уроков: мама забрала сына из школы, чтобы он учился в путешествиях

Кругосветка вместо уроков: мама забрала сына из школы, чтобы он учился в путешествиях

Автор:
12 июня 2022 08:49
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   история   кругосветка   люди   семья   уроки   фото   
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Пока одноклассники Оливера Хаммонда сидят на скучных уроках в школе в Эссексе (Англия), он получает образование, путешествуя по миру вместе с родителями. Учительница Хлоя Хаммонд и ее муж Джей решили забрать 9-летнего сына из школы и отправиться в кругосветку в июле 2020 года, и с тех пор они всей семьей посетили 40 стран.



Хлоя и Джей рассказывали сыну об инках в древнем городе Мачу-Пикчу и географии тропических лесов у Амазонки, а также давали уроки физкультуры, включающие в себя катание на сноуборде в Болгарии, серфинг в Коста-Рике, полеты на параплане в Турции и так далее.

«Мы просто хотели показать нашему сыну мир, познакомить его с новыми культурами и провести больше времени вместе, создавая ценные воспоминания на всю жизнь. Удивительно, сколько всего мы узнали, исследуя разные страны, и это невероятно обогатило образование Оливера»,— объяснила Хлоя.

Часто семья изучает какую-то тему, а затем идет и испытывает изученное на себе. Например, во время посещения Афин Хлоя и Оливер сделали проект о древних греках. Также они наблюдали за действующим вулканом в Гватемале после того, как вместе прочитали о вулканах в книге, пишет Metro.

Чтобы путешествовать, Хлоя и Джей стали работать удаленно и продали большую часть своих вещей, но совсем об этом не пожалели: ведь они завели новых друзей в разных странах и смогли многому научить своего ребенка. Оливер прошел уроки, которые он никогда не забудет, и получил практический опыт, которого нет у большинства детей.


«Мы надеемся, что наши поездки привили Оливеру любовь к учебе и приключениям. Это был самый удивительный опыт в нашей жизни, и мы ни на что бы его не променяли»,— сказали Джей и Хлоя.

В настоящее время семья ездит по городам Европы.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   история   кругосветка   люди   семья   уроки   фото   
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9  комментариев
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4k
Умница-красавица 3 часа назад
Круто, че! Правда, лазая по вулканам, математику и физику не освоишь. Обучение инженерным наукам это вообще не «фейерверк» по большей части, но именно благодаря инженерам стали возможны все эти путешествия и «удалённая работа» с яхты))) Надеюсь, пацан действительно научится чему-то полезному, а не только сториз в инсте постить и донаты собирать
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15k
Bill 5 минут назад
Нормально. Пацан научится парус поднимать, какать за борт, палубу драить - в жизни пригодится.
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15k
Роберт Шекли 59 минут назад
Учат на тик-токаря
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1k
Шурман 3 часа назад
Удачи , мне удаленки хватило , даже вспоминать не хочу , крики маты и тд . Особенно на отдыхе , с одним может быть и проканало но с 2мя еп . C Женой уже пол года в контрах .
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85k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Цыгане
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