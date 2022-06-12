Кругосветка вместо уроков: мама забрала сына из школы, чтобы он учился в путешествиях

Пока одноклассники Оливера Хаммонда сидят на скучных уроках в школе в Эссексе (Англия), он получает образование, путешествуя по миру вместе с родителями. Учительница Хлоя Хаммонд и ее муж Джей решили забрать 9-летнего сына из школы и отправиться в кругосветку в июле 2020 года, и с тех пор они всей семьей посетили 40 стран.
Хлоя и Джей рассказывали сыну об инках в древнем городе Мачу-Пикчу и географии тропических лесов у Амазонки, а также давали уроки физкультуры, включающие в себя катание на сноуборде в Болгарии, серфинг в Коста-Рике, полеты на параплане в Турции и так далее.
«Мы просто хотели показать нашему сыну мир, познакомить его с новыми культурами и провести больше времени вместе, создавая ценные воспоминания на всю жизнь. Удивительно, сколько всего мы узнали, исследуя разные страны, и это невероятно обогатило образование Оливера»,— объяснила Хлоя.
Часто семья изучает какую-то тему, а затем идет и испытывает изученное на себе. Например, во время посещения Афин Хлоя и Оливер сделали проект о древних греках. Также они наблюдали за действующим вулканом в Гватемале после того, как вместе прочитали о вулканах в книге, пишет Metro.
Чтобы путешествовать, Хлоя и Джей стали работать удаленно и продали большую часть своих вещей, но совсем об этом не пожалели: ведь они завели новых друзей в разных странах и смогли многому научить своего ребенка. Оливер прошел уроки, которые он никогда не забудет, и получил практический опыт, которого нет у большинства детей.
«Мы надеемся, что наши поездки привили Оливеру любовь к учебе и приключениям. Это был самый удивительный опыт в нашей жизни, и мы ни на что бы его не променяли»,— сказали Джей и Хлоя.
В настоящее время семья ездит по городам Европы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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