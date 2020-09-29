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В Сети высмеяли блогеров, показав, как на самом деле создаются их фото и видео

В Сети высмеяли блогеров, показав, как на самом деле создаются их фото и видео (17 фото + 2 видео)

Автор:
29 сентября 2020 20:20
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   блогеры   курьез   неловкие ситуации   смешно   фото   юмор   
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Ради интересного кадра современные блогеры готовы на все. Иногда в процессе съемок происходят смешные вещи, которые инстаграм-дивы, конечно, не покажут своей публике, боясь оказаться в неловком положении.

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Метки: Instagram   блогеры   курьез   неловкие ситуации   смешно   фото   юмор   
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1k
Жека 46 минут назад
Дебильное название темы, это как бы не блогеры а обычные люди на фотках и видео
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32k
Андрей Бертон 16 минут назад
- В Сети высмеяли блогеров, показав, как на самом деле создаются их фото и видео.
Кто придумал такое название?
Обычные неудачные кадры - "to fail", обычных людей.
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13k
Ego sum qui sum 39 минут назад
их фото скучны как грязный снег, и продолжение этих фоток и падения ничуть не лучше
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