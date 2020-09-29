- В Сети высмеяли блогеров, показав, как на самом деле создаются их фото и видео.

Ради интересного кадра современные блогеры готовы на все. Иногда в процессе съемок происходят смешные вещи, которые инстаграм-дивы, конечно, не покажут своей публике, боясь оказаться в неловком положении.
Посмеяться на собой может не каждый. И какая-нибудь инстаграмщица использует фильтры и фоторедакторы, чтобы представить своим подписчикам вылизанный до совершенства снимок.
Тогда как в процессе его создания могут случиться очень забавные ситуации и осечки. Посмотрим же, что стоит за интересными снимками.
А потом я красиво взмахиваю гривой волос
Конечно, в Инстаграм балерины останется только самое эффектное фото.
С таким весом звездой "Тик-Тока" явно не стать
Когда явно переоценил свою физическую форму
Не стоит пытаться быть сексуальной - все равно получится смешно
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Кто придумал такое название?
Обычные неудачные кадры - "to fail", обычных людей.