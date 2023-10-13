В Пермском крае установили памятник лыжнику, которого сразу окрестили мужем Алёнки из Нововоронежа

В городе Кунгур Пермского края установили очередной арт-объект, к которому невозможно относится однозначно. У лыжной базы "Снежинка" появилась скульптура "Лыжник", и местные жители теперь не знают, испытывать ли им стыд за свой город или смеяться. Впрочем, учитывая, что скульптуру городу подарил местный кузнец Антон Киряков и бюджетные деньги были потрачены только на установку монумента, сносить лыжника местные жители пока не требуют.



