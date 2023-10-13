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В Пермском крае установили памятник лыжнику, которого сразу окрестили мужем Алёнки из Нововоронежа

В Пермском крае установили памятник лыжнику, которого сразу окрестили мужем Алёнки из Нововоронежа

Автор:
13 октября 2023 14:37
Сообщество : Жить в России
Метки: кузнец   кунгур   курьёз   лыжник   памятник   пермский край   фото   
1137
4

Впрочем, нашлись и те, кому скульптура понравилась. И демонтировать её пока не спешат.

В городе Кунгур Пермского края установили очередной арт-объект, к которому невозможно относится однозначно. У лыжной базы "Снежинка" появилась скульптура "Лыжник", и местные жители теперь не знают, испытывать ли им стыд за свой город или смеяться. Впрочем, учитывая, что скульптуру городу подарил местный кузнец Антон Киряков и бюджетные деньги были потрачены только на установку монумента, сносить лыжника местные жители пока не требуют.


Тем более что, они прониклись к памятнику неким подобием симпатии. Взглянув на качество работы выражение лица лыжника, они не могли не отметить его сходство с нововоронежской Алёнкой, которая превратилась в общероссийским мем, и единогласно решили, что кунгурский лыжник наверняка её суженый.

Что касается Антона Кирякова, то он рассказал журналистам, что в качестве прототипа для памятника использовал себя. Самокритичный кузнец также сообщил, что назвал лыжника Платоном.


Я брал себя за прототип, фотографировал себя в шапке спортивной, чтобы не ошибиться в пропорциях. Смотрел на себя, чтобы не смотреть на другого мужика какого-то. Не было задачи сделать копию себя. Первая версия у нас не получилась, мы её выкинули, а вторая – уже что-то вышло

Киряков также сообщил, что его не обижают сравнения лыжника с Алёнкой. По его словам, скульптура отлично смотрится, особенно по ночам.


"В ночное время суток как-то я остался с ним наедине, хотел посмотреть, как он в ночи смотрится. И почему-то я на него смотрю и прямо вижу – Платон. Железный Платон. Стальной парень со стальным характером. Кого я хотел увидеть, того я и изобразил. Про какие-то недоработки я знаю, принимаю критику. Алёнку эту я тоже видел. В принципе, сама Алёнка сделана же неплохо, не считая лица. Думаю, мастер специально её такой сделал. Да, она пучеглазая, ну и что? Меня не обижают сравнения. Обсуждает кто обычно? Бездельники, тунеядцы, неудачники. Я хочу и дальше работать в таком направлении, делать такие скульптуры", — рассказал кузнец.

Напомним, что памятник Алёнке после критики местных жителей долго на своём месте не простоял, вместо него установили новую скульптуру, которая всем понравилась и не вызывала вопросов. Лыжник в Кунгуре пока стоит на месте.

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Метки: кузнец   кунгур   курьёз   лыжник   памятник   пермский край   фото   
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26  комментариев
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9k
Бритва Час назад
всё бы ничего, если б не надпись "россия",
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35k
Андрей Иванов Минуту назад
Не вздумайте их скрещивать.
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2k
Vovan Petroff 6 минут назад
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54
Кристофер Роббин 6 минут назад
ну нет таланта, зачем себя позорить ))
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90
zu4ara 10 минут назад
"скульптуру городу подарил местный кузнец Антон Киряков" Пусть себе в баню его поставит! Как уже сказали, если бы не надпись "РоссиЯ", то и хрен бы с ним... Убирайте бегом, пока не началась херня в интернетах....! (а уже началась)
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 12 минут назад
нихрена он Россию ненавидит...поклонник Израиля наверно.
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22k
BiZ 13 минут назад
узнаю руку мастера
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4k
Горожанин 15 минут назад
"... смотрю и прямо вижу – Платон".
-------------------
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4k
OLDer 15 минут назад
Первым делом надо руки отрывать тем кто подпись поставил под разрешением на монтаж памятника этого
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1k
Николай 15 минут назад
Тока не убирайте и лыжника... Он очень смешной) Надпись Россия можно убрать и проблем не будет)
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6k
Евгений Д 16 минут назад
Рукожопу доверили делать объемную фигуру
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14k
Ivan 21 минуту назад
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8k
Фельдъегерь Полчаса назад
для такого творчества есть определение - "так плохо, что даже хорошо", это гротеск и в этом определенно что-то есть
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3k
xbrat Полчаса назад
Вот 100 пудово он когда делал ржал как конь! Ведь на серьезных щах такое делать просто не реально)))
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36k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
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13k
кот базилий 36 минут назад
Руки у него говорят - "Эх, натяну..."
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11k
Б.Касторский 40 минут назад
В целом еще великий Бендер заложил основу подобного вида "искусства", когда ему позировал Киса.
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2k
Максим Макашев 42 минуты назад
создаётся впечатление, что все современные скульпторы, во время своего обучения в ВУЗе, поимели лоботомию
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18k
Shtoppi 50 минут назад
<<Киряков также сообщил, что его не обижают сравнения лыжника с Алёнкой. По его словам, скульптура отлично смотрится, особенно по ночам.>>
---------
после таких заявлений, его и всех кто считает что с этой поделкой все в порядке и она отлично смотрится, ОСОБЕННО ПО НОЧАМ, нужно срочно подвергнуть обследованию на предмет психических расстройств.
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7k
MPEG-8 51 минуту назад
Это называется покос бабла.
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