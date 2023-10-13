В Пермском крае установили памятник лыжнику, которого сразу окрестили мужем Алёнки из Нововоронежа

Впрочем, нашлись и те, кому скульптура понравилась. И демонтировать её пока не спешат.
В городе Кунгур Пермского края установили очередной арт-объект, к которому невозможно относится однозначно. У лыжной базы "Снежинка" появилась скульптура "Лыжник", и местные жители теперь не знают, испытывать ли им стыд за свой город или смеяться. Впрочем, учитывая, что скульптуру городу подарил местный кузнец Антон Киряков и бюджетные деньги были потрачены только на установку монумента, сносить лыжника местные жители пока не требуют.
Тем более что, они прониклись к памятнику неким подобием симпатии. Взглянув на
качество работы выражение лица лыжника, они не могли не отметить его сходство с нововоронежской Алёнкой, которая превратилась в общероссийским мем, и единогласно решили, что кунгурский лыжник наверняка её суженый.
Что касается Антона Кирякова, то он рассказал журналистам, что в качестве прототипа для памятника использовал себя. Самокритичный кузнец также сообщил, что назвал лыжника Платоном.
Я брал себя за прототип, фотографировал себя в шапке спортивной, чтобы не ошибиться в пропорциях. Смотрел на себя, чтобы не смотреть на другого мужика какого-то. Не было задачи сделать копию себя. Первая версия у нас не получилась, мы её выкинули, а вторая – уже что-то вышло
Киряков также сообщил, что его не обижают сравнения лыжника с Алёнкой. По его словам, скульптура отлично смотрится, особенно по ночам.
"В ночное время суток как-то я остался с ним наедине, хотел посмотреть, как он в ночи смотрится. И почему-то я на него смотрю и прямо вижу – Платон. Железный Платон. Стальной парень со стальным характером. Кого я хотел увидеть, того я и изобразил. Про какие-то недоработки я знаю, принимаю критику. Алёнку эту я тоже видел. В принципе, сама Алёнка сделана же неплохо, не считая лица. Думаю, мастер специально её такой сделал. Да, она пучеглазая, ну и что? Меня не обижают сравнения. Обсуждает кто обычно? Бездельники, тунеядцы, неудачники. Я хочу и дальше работать в таком направлении, делать такие скульптуры", — рассказал кузнец.
Напомним, что памятник Алёнке после критики местных жителей долго на своём месте не простоял, вместо него установили новую скульптуру, которая всем понравилась и не вызывала вопросов. Лыжник в Кунгуре пока стоит на месте.
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после таких заявлений, его и всех кто считает что с этой поделкой все в порядке и она отлично смотрится, ОСОБЕННО ПО НОЧАМ, нужно срочно подвергнуть обследованию на предмет психических расстройств.