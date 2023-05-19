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Главреду RT Симоньян прислали секс-игрушку из Гонконга

Главреду RT Симоньян прислали секс-игрушку из Гонконга

Автор:
19 мая 2023 14:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: RT   Гонконг   Маргарита Симоньян   Посылка   вибропуля   курьёз   секс-игрушка   фото   
2988
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Отправитель неизвестен. Но теперь журналистка может с облегчением выдохнуть, ведь она ожидала совсем другой презент.

Час назад главный редактор медиа-группы Russia Today испугала своих подписчиков и ряд российских СМИ сообщением о том, что на работу ей пришла бандероль со следами взрывчатки. По её словам, взрывчатое вещество обнаружили сотрудники службы безопасности. Но спустя полчаса тревожная история про покушение превратилась в пикантную комедию.

Никакой бомбы внутри посылки не оказалось. Вскрыв коробку, безопасники обнаружили внутри непонятный продолговатый предмет голубого цвета. Как потом объяснили знающие люди, это так называемая "вибропуля" для женского самоудовлетворения.

Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая 'вибропуля' для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то. Моя жизнь становится все увлекательнее


Кто прислал интимный подарок главреду RT и что хотел этим сказать, неизвестно. Интрига сохраняется.

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Метки: RT   Гонконг   Маргарита Симоньян   Посылка   вибропуля   курьёз   секс-игрушка   фото   
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32  комментария
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16k
Совранский 4 часа назад
ВОТ ЭТО **ЯТЬ НОВОСТЬ !!!
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1k
Prof 6 минут назад
китайцы -крохоборы... не могли прислать что-нибудь существеннее.. например - струю бобра...
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461
Серж Прага Полчаса назад
ципсо мельчает)))
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9k
Владлен Каракуртович Романов 54 минуты назад
С добрым утром, тетя Хая, а-я-яй.
Вам посылка из Китая , ай-ай-ай!...
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283
kost Час назад
Правильно сделала. Что перестраховалась. от укротеррористов всего можно ожидать. Буданов так и сказал: "до военных достать не можем, будем журналистов подрывать"
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20k
AzuveR Час назад
Звиздит. Сама заказала.
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1k
Guntis Час назад
Уд прислали.
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1k
олег Час назад
слава арарату,жива!
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11k
Дмитрий Час назад
Тигран заревновал...
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33k
Dobry vojak Svejk Час назад
Побольше бы таких новостей )))))
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118k
arek14 2 часа назад
Татарскому - статуэтка.
Боброедке - вибропуля.
Что дальше?
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461
Серж Прага arek14 Полчаса назад
Тебе [мат] в глотку , но ты походу привык!!!
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320
устал я от вас 2 часа назад
Вообще-то отправляли две пули... но жёлтую безопасники явно прикарманили..
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320
устал я от вас Zлобная Vатка Час назад
не )) у хохлов за каждой щекой по две такие пули-членули
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4k
elllfa 2 часа назад
>>>Как потом объяснили ЗНАЮЩИЕ люди, это так называемая "вибропуля" для женского самоудовлетворения.<<<
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55k
Олег 2 часа назад
куёвая пуля....
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11k
Властелин 2 часа назад
А вы отзываетесь плохо об армянах. Вон она как рулит.
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8k
Александр Маслов 2 часа назад
И чё дальше? Недоинформация! "Говорят, это некая 'вибропуля' для сексуальных приключений". Говорят – не говорят... Где доказательство? Где видео практического пользования предметом стрёмного цвета журналисткой?
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
-"А по мне так пенал какой-то. "-
-хоть дуру-то не включала бы...
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−11
хван чон парк 2 часа назад
ноуловия Джо

кому эта шалошовка нужна
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
Заказала для себя и забыла ?
Бывает. Обычная жизненная ситуация.
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12k
Shtoppi 3 часа назад
таким образом, психопаты, иногда, компенсируют свою сексуальную неудовлетворенность и невозможность добраться до объекта своей одержимости.
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830
ProFanas 3 часа назад
Ну была похожая ситуёвина в нашей организации.
Мадам заказала семена. И забыла про то, что заказала.
А когда они пришли - подняла на ноги все службы по ликвидации ЧС., решив что ей прислали отраву.
Вот что значит перерабатывать и мало отдыхать ..
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