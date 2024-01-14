Как мошенники разработчика защиты банковских данных на 6,6 млн рублей развели

И на "старуху бывает проруха". Вернее, на ученого Российской академии наук, профессора, признанного специалиста в области разработки системы борьбы с нарушением банковской тайны. Об этом пишет Mash.
Перед Новым годом 50-летнему профессору РАН Льву Клебанову пришло голосовое сообщение от бывшего коллеги из университета о том, что его, якобы разыскивает для сотрудничества замминистра Минобрнауки. На вопрос "Зачем?" последовал классический ответ "Не знаю".
Профессор обрадовался и решил сам позвонить чиновнику. Но в приёмной ответили, что он на совещании.
Далее Клебанову поступил звонок от "липового" замминистра, который объяснил, что украинские хакеры взломали сайт Минобрнауки и набрали кредитов по личным данным учёных, а деньги отсылают ВСУ.
Дальше по-классике: Клебанову было предложено "спасти" средства, отправив их на "безопасный счёт".
Чтобы окончательно убедить учёного-юриста, старшего научного сотрудника сектора уголовного права и криминологии Института государства и права РАН, ему также позвонили якобы из ФСБ и Росфинмониторинга.
В итоге, мужчина отправил аферистам 6 602 000 рублей, а только после праздников осознал, что стал жертвой жуликов и обратился в полицию.
К слову, Лев Клебанов является автором более 70 научных и научно-практических работ, в том числе монографии: «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну» и «Уголовно-правовая охрана коммерческой, налоговой и банковской тайны».
Днем раньше MASH опубликовал историю доверчивой пенсионерки из Петрозаводска. 60-летняя дама поссорилась с родней и сбежала из дома, потому что дети и внуки запрещали ей верить аферистам и оформлять кредиты. Женщину вбесила чрезмерная опека, и поэтому она ушла из дома и пропала на два дня.
Родственники испугались и обратились за помощью к поисковикам из движения "Доброспас" — пенсионерку искали двое суток. А после решили взять хитростью: позвонили с незнакомого номера, сказали, что ей одобрили кредит и пригласили в банк. Где и успешно поймали.
На сколько лет вперед ещё в России
дураков доверчевых людей припасено?
Источник:
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да не факт, скорей "ты мне авторство, а я тебе с карьерой подсоблю"
И: Если человек ничего не умеет делать сам - он идёт учить других.
Этот "учёный" сам ничего не делал, а присвоил себе чужие работы. Был бы юристом не повёлся бы на развод.
Я деньги отдал банке в управление.
Вот пусть банк и отвечает за их сохранность.
Я не работник банка и мне банк не платит за сохранность моих же денег.
без редактирования
были и короче разговоры ..
в следующий раз якобы сниму и захочу передать деньги курьеру .. сдам его