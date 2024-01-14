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Как мошенники разработчика защиты банковских данных на 6,6 млн рублей развели

Как мошенники разработчика защиты банковских данных на 6,6 млн рублей развели

Автор:
14 января 2024 17:03
Сообщество : Мошенничество
Метки: Лев Клебанов   РАН   аферисты   деньги   развод   телефонные мошенники   
1083
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И на "старуху бывает проруха". Вернее, на ученого Российской академии наук, профессора, признанного специалиста в области разработки системы борьбы с нарушением банковской тайны. Об этом пишет Mash.

Перед Новым годом 50-летнему профессору РАН Льву Клебанову пришло голосовое сообщение от бывшего коллеги из университета о том, что его, якобы разыскивает для сотрудничества замминистра Минобрнауки. На вопрос "Зачем?" последовал классический ответ "Не знаю".

Профессор обрадовался и решил сам позвонить чиновнику. Но в приёмной ответили, что он на совещании.

Далее Клебанову поступил звонок от "липового" замминистра, который объяснил, что украинские хакеры взломали сайт Минобрнауки и набрали кредитов по личным данным учёных, а деньги отсылают ВСУ.

Дальше по-классике: Клебанову было предложено "спасти" средства, отправив их на "безопасный счёт".

Чтобы окончательно убедить учёного-юриста, старшего научного сотрудника сектора уголовного права и криминологии Института государства и права РАН, ему также позвонили якобы из ФСБ и Росфинмониторинга.

В итоге, мужчина отправил аферистам 6 602 000 рублей, а только после праздников осознал, что стал жертвой жуликов и обратился в полицию.

К слову, Лев Клебанов является автором более 70 научных и научно-практических работ, в том числе монографии: «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну» и «Уголовно-правовая охрана коммерческой, налоговой и банковской тайны».

Днем раньше MASH опубликовал историю доверчивой пенсионерки из Петрозаводска. 60-летняя дама поссорилась с родней и сбежала из дома, потому что дети и внуки запрещали ей верить аферистам и оформлять кредиты. Женщину вбесила чрезмерная опека, и поэтому она ушла из дома и пропала на два дня. 

Родственники испугались и обратились за помощью к поисковикам из движения "Доброспас" — пенсионерку искали двое суток. А после решили взять хитростью: позвонили с незнакомого номера, сказали, что ей одобрили кредит и пригласили в банк. Где и успешно поймали. 

На сколько лет вперед ещё в России дураков доверчевых людей припасено?

Источник:

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Метки: Лев Клебанов   РАН   аферисты   деньги   развод   телефонные мошенники   
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10  комментариев
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4k
poбт 57 минут назад
"является автором более 70 научных и научно-практических работ"
да не факт, скорей "ты мне авторство, а я тебе с карьерой подсоблю"
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39k
russger 5 минут назад
Никак не пойму, почему они соглашаются перевести бабки на какой-то неизвестный счёт? Ведь даже дебилу понятно, что проще всего пойти в банк и тупо снять все свои бабки налом. Ну либо в том же банке перевести на счёт какого-нибудь дяди/тёти/деверя. Или вообще тупо у сотрудника банка лично всё разузнать. Нет, лять, какой-то неизвестный хер позвонил и они бабло переводят хер знает куда
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34k
Юр21 7 минут назад
Наглядное подтверждение поговорок: Если ты такой умный - то почему бедный?
И: Если человек ничего не умеет делать сам - он идёт учить других.
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4k
Харон 11 минут назад
Сапожник без сапог...
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707
Ivan Ivanov 23 минуты назад
"Чтобы окончательно убедить учёного-юриста..."
Этот "учёный" сам ничего не делал, а присвоил себе чужие работы. Был бы юристом не повёлся бы на развод.
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38k
albedo 41 минуту назад
Вообще не понимаю таких людей, как профессор.
Я деньги отдал банке в управление.
Вот пусть банк и отвечает за их сохранность.
Я не работник банка и мне банк не платит за сохранность моих же денег.
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1k
Graboid 41 минуту назад
мой живой разговор с упырем
без редактирования
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2k
Владимир 49 минут назад
Если бы этот ученый-теоретик начинал свою карьеру опером на земле или следователем, то его навряд ли бы так развели. Зачастую такие "ученые" не имеют даже представления как всё происходит на практике, они сильны лишь в теории.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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