Как мошенники разработчика защиты банковских данных на 6,6 млн рублей развели

Перед Новым годом 50-летнему профессору РАН Льву Клебанову пришло голосовое сообщение от бывшего коллеги из университета о том, что его, якобы разыскивает для сотрудничества замминистра Минобрнауки. На вопрос "Зачем?" последовал классический ответ "Не знаю".

Профессор обрадовался и решил сам позвонить чиновнику. Но в приёмной ответили, что он на совещании.

Далее Клебанову поступил звонок от "липового" замминистра, который объяснил, что украинские хакеры взломали сайт Минобрнауки и набрали кредитов по личным данным учёных, а деньги отсылают ВСУ.