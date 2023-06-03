Игра с перспективой: 15 случаев, когда люди превращались в гигантов или малышей

Магия перспективы может творить невозможные вещи. Поэтому, как и с любой магией, с ней нужно обращаться очень осторожно. Герои этих фото немного не рассчитали, и перспектива превратила их во внушительных гигантов или, наоборот, в крохотных малышей. Или нет?