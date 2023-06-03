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Игра с перспективой: 15 случаев, когда люди превращались в гигантов или малышей

Игра с перспективой: 15 случаев, когда люди превращались в гигантов или малышей

Автор:
03 июня 2023 09:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: гигант   забавно   кадр   люди   перспектива   показалось   фото   
916
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Магия перспективы может творить невозможные вещи. Поэтому, как и с любой магией, с ней нужно обращаться очень осторожно. Герои этих фото немного не рассчитали, и перспектива превратила их во внушительных гигантов или, наоборот, в крохотных малышей. Или нет?

Может фотографам удалось запечатлеть настоящих великанов, которые пытаются сойти за людей? Смотрите в оба и не дайте себя обмануть.


Мои друзья выглядят на этом фото как гиганты

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Мой сын залез на старый гнилой пень, но тут он выглядит великаном, карабкающимся по скалам


Это я большая или всё вокруг крошечное?


Мой друг и так довольно высокий, но оптическая иллюзия сделал его ещё больше

Ваш друг похож на джина. Ещё и этот фиолетовый костюм.


Он выглядит гигантом, гуляющим среди скал

Хорошая попытка, гиганты. Но вы не одурачите меня этим своим: «Это просто перспектива».


Парень сзади выглядит совсем крохой

У тебя тут ещё и какой-то мелкий человек в волосах.


Великанша отдыхает

Кто-нибудь прифотошопте кораблики на воду. И можно ещё крошечный замок вдалеке.


Это мой друг крошечный или его дядя гигантский?

Крошечный ребёнок и его огромный отец

Мой друг сфотографировал меня так, что я выгляжу гигантом, сидящим на причале

Моя гигантская подруга в крошечном парке

Я сделал это фото и позже понял, что что-то тут не так

Где вы нашли такой крошечный пейзаж?

Мало того, что девочка огромная, так она ещё и сидит прямо на воде

О! Четырехпалый великан.

Огромная лягушка

Отличный стрит-арт!

Поцелуй великана

Какой фотогеничный гигантский мальчик.

Бонус: Идеальный размер для баночки пива

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Метки: гигант   забавно   кадр   люди   перспектива   показалось   фото   
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edomoves 15 минут назад
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5161 1612 0238 7969

Заранее Вам большое человеческое спасибо..................
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