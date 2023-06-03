Игра с перспективой: 15 случаев, когда люди превращались в гигантов или малышей

Магия перспективы может творить невозможные вещи. Поэтому, как и с любой магией, с ней нужно обращаться очень осторожно. Герои этих фото немного не рассчитали, и перспектива превратила их во внушительных гигантов или, наоборот, в крохотных малышей. Или нет?
Может фотографам удалось запечатлеть настоящих великанов, которые пытаются сойти за людей? Смотрите в оба и не дайте себя обмануть.
Мои друзья выглядят на этом фото как гиганты
Мой сын залез на старый гнилой пень, но тут он выглядит великаном, карабкающимся по скалам
Это я большая или всё вокруг крошечное?
Мой друг и так довольно высокий, но оптическая иллюзия сделал его ещё больше
Ваш друг похож на джина. Ещё и этот фиолетовый костюм.
Он выглядит гигантом, гуляющим среди скал
Хорошая попытка, гиганты. Но вы не одурачите меня этим своим: «Это просто перспектива».
Парень сзади выглядит совсем крохой
У тебя тут ещё и какой-то мелкий человек в волосах.
Великанша отдыхает
Кто-нибудь прифотошопте кораблики на воду. И можно ещё крошечный замок вдалеке.
Это мой друг крошечный или его дядя гигантский?
Крошечный ребёнок и его огромный отец
Мой друг сфотографировал меня так, что я выгляжу гигантом, сидящим на причале
Моя гигантская подруга в крошечном парке
Я сделал это фото и позже понял, что что-то тут не так
Где вы нашли такой крошечный пейзаж?
Мало того, что девочка огромная, так она ещё и сидит прямо на воде
О! Четырехпалый великан.
Огромная лягушка
Отличный стрит-арт!
Поцелуй великана
Какой фотогеничный гигантский мальчик.
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Заранее Вам большое человеческое спасибо..................