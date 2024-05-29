Женщина, в теле которой живёт двое людей

Как только малыш появился на свет, то у него и у Лидии немедленно взяли образцы крови. Через две недели ДНК показали точно такой же результат, который был и с двумя предыдущими детьми. Но ведь акушеры, наблюдатель, да и сама Лидия собственными глазами видели рождение ребёнка.

И вот, защитник Лидии Алан Тинделл, начал перерывать всё, что было ему доступно, чтобы найти схожий случай. И вот так он узнал о Карен Киган. Она была женщиной-химерой из Бостона и Тинделл предположил, что у Лидии Фэрчайлд именно такой случай.





ДНК взяли повторно, но теперь уже не из волос и кожи, а из шейки матки. Фэйрчайлд оказалась химерой, которая хранила в себе два разных набора ДНК. От поглощённого близнеца в Лидии осталась только репродуктивная система.