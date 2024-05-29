Женщина, в теле которой живёт двое людей

Американская певица Тейлор Мул с самого детства была особенной девочкой. Она всегда отличалась от остальных ребят и не только внешне.
Сначала на теле Тейлор была идеальная полоска, разделяющая её тело на два цвета: обычного телесного и ярко-розового. Потом оказалось, что каждая часть реагирует на укусы насекомых по-своему: "обычная" часть реагировала вполне стандартно, а вот на "розовой" половине все распухало и чесалось.
Потом у Тейлор вырос двойной зуб. А после выяснилось, что у неё аллергия на 150 с лишним продуктов. Своё родимое пятно Мул пыталась даже свести лазером, но боль оказалась невыносимой и от идеи пришлось отказаться. Она страдает от ежедневной боли в теле, у неё невропатия, пограничная фибромиалгия и эндометриоз.
И только в 2009 году девушка узнала, что у неё редкое отклонение - химеризм. Это два набора ДНК, где в каждом содержится генетический код отдельного человека. Проще говоря, в её теле два человека. Такое может случиться во время развития плода ещё в утробе, когда изначально должны были быть близнецы, но один близнец проглотил другого. Жутковато...
В биологии химеры - это животные, состоящие из разных клеток из нескольких зигот - это клетки, возникшие в результате оплодотворения. Явление это уникальное.
Химеры животных и человека могут одновременно иметь разные группы крови. Но при этом, количество каждой группы может быть одинаковым. Такое может быть и у растений тоже и этот фактор хорошо применим в селекции.
У животных пытались получить химер искусственно, но это было сложнее и клетки между разными видами попросту не приживаются. Учёные, которым, видимо, делать нечего, пытались сделать химеру обезьяны и свиньи, пересадив клетки обезьяны, что привело к нарушению всех пропорций. У свинки на каждые 10 тысяч собственных клеток осталась лишь одна обезьянья.
В тех случаях, когда наборы половых хромосом разные (XX и XY), то это может оказать влияние на внешние и внутренние человеческие половые органы и человек, к примеру, может родиться гермафродитом.
Тейлор Мун из-за химеризма оказалась в ситуации, когда её организм считает ДНК близнеца "чужим" и реагирует. Это аутоиммунное заболевание и из-за этого девушка страдает аллергией на многие продукты, добавки, украшения, лекарства, укусы некоторых насекомых. Но если Тейлор разобралась в итоге в чём дело, то вот история Лидии Фэрчайлд звучит как самое настоящие безумие.
Когда Лидия была беременна третьим ребёнком, они с мужем Джейми решили развестись. В 2002 году Лидия подала заявку на алименты и прошла процедуру доказательства отцовства. И Джейми оказался отцом детей, а вот Лидия нет. Тест выявил, что родство детей есть только с матерью Лидии.
На девушку обрушились обвинения в мошенничестве, что она хотела пособия на чужих детей, а то и вообще провернула аферу с суррогатным материнством.
Прокуроры немедленно потребовали изъятия двоих детей Лидии. Всё привело к тому, что когда наступил час рождения третьего ребёнка, судья приказал отправить на роды наблюдателя.
Как только малыш появился на свет, то у него и у Лидии немедленно взяли образцы крови. Через две недели ДНК показали точно такой же результат, который был и с двумя предыдущими детьми. Но ведь акушеры, наблюдатель, да и сама Лидия собственными глазами видели рождение ребёнка.
И вот, защитник Лидии Алан Тинделл, начал перерывать всё, что было ему доступно, чтобы найти схожий случай. И вот так он узнал о Карен Киган. Она была женщиной-химерой из Бостона и Тинделл предположил, что у Лидии Фэрчайлд именно такой случай.
ДНК взяли повторно, но теперь уже не из волос и кожи, а из шейки матки. Фэйрчайлд оказалась химерой, которая хранила в себе два разных набора ДНК. От поглощённого близнеца в Лидии осталась только репродуктивная система.
Источник:
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