"Шоу Трумана" по-японски: испытание не для слабонервных

Японские шоу известны своей странностью для европейских зрителей. Но есть одно, где человека подвергали самым настоящим издевательствам на протяжении 15 месяцев.
Миллионы японских зрителей в 1998 году смотрели реалити-шоу "Не иди на это! Сумасшедшая молодёжь". 22-летний комик Томоаки Хаматсу, прозванный Насуби, проживал в своей крохотной квартирке, полностью изолированный от внешнего мира. Каждый день он принимал участие в сотнях самых разных конкурсов и выглядело это, может быть, забавно, вот только на деле Насуби практически всё время пребывал на пороге срыва и развития психических заболеваний.
Насуби не мог носить одежду, общаться с людьми (исключая тех, кто приезжал забирать отснятую плёнку и курьеров с призами), а еда его была только та, которую он выиграл. Продюсеры проекта лишь разогревали происходящее - дразнили Насуби, чтобы зрители продолжали смотреть реалити-шоу. Насуби через много лет рассказывал, что его участие в проекте было самым настоящим адом. Причём, на кастинге кандидатам на участие в шоу, не говорилось, что именно ждёт "счастливчика". И даже когда его утвердили на шоу, то до места обитания везли в машине с чёрной повязкой на глазах, которую он смог снять только в квартире.
Поначалу условия участия в шоу выглядели довольно-таки невинно: участник живёт в однокомнатной квартире, где кроме кухни и туалета был ещё письменный стол, телефон, радио и множество журналов и почтовых открыток. Каждый день в обязанности Насуби входило участие в конкурсах, публикуемых в развлекательных СМИ и высылать открытки с ответами. Как только сумма всех выигрышей наберёт один миллион йен, то шоу заканчивалось. Кстати, о том, что он стал самой настоящей звездой уже через месяц, Насуби узнал лишь по окончании шоу.
Призы были самыми разными: от мешка риса до дорогой игровой приставки. Он выигрывал и бессмысленные, в его ситуации, вещи: автомобильные шины, ношеное нижнее белье девушек.
В кадре Насуби всегда должен был находиться обнажённым и если поначалу молодой человек пытался прикрыться подушкой или одеялом, то потом стеснение ушло и он ходил голым постоянно. Он не раз старался выиграть одежду в конкурсах, но ему не везло на протяжении всех пятнадцати месяцев. Редакторы шоу прикрывали гениталии Насуби картинкой баклажана (к слову, Насуби переводится как "баклажан").
Шоу демонстрировали каждую неделю по воскресеньям и 17 млн зрителей собирались, чтобы посмотреть, что происходит с Насуби. В эфир пускали самые интересные моменты: чаще всего как участник показывает выигранные призы, танцуя и радуясь.
Позже шоу стали показывать и в Сети, только теперь все могли посмотреть на Насуби в любое время дня и ночи и узнать, чем он занимается прямо сейчас.
Насуби вёл дневник на протяжении всего времени участия в шоу и иногда в эфире читал отрывки из него. Зрители могли узнать, что именно чувствует японец в своём заточении и это было не так уж радостно, как хотели это представить создатели "Не иди на это! Сумасшедшая молодёжь".
Насуби получил свой первый выигрыш только черезе две недели после того, как переступил порог своего нового временного жилища. Это были 12 маленьких упаковок с желейным напитком. Он, к тому времени, очень сильно исхудал, потому что продюсеры выдавали ему в день только по одному кусочку хлеба. Когда через пару дней привезли пять кг выигранного риса, то Насуби понял, что на кухне вообще нет посуды, где можно было бы отварить рис. Он выкрутился: засыпал рис в пустой пакетик из-под желейного напитка, а затем, залив его водой, установил рядом с горящей конфоркой. "Всего-то" через три часа он мог поесть отварной рис.
К счастью, ему стало приходить довольно много выигранной еды, плюс корм для собак, телевизор, мыло... Когда еда закончилась (а выигрывать новую он перестал), несколько недель Насуби ел собачий корм.
После того как он снова выиграл рис, то буквально разрыдался от счастья, обнимая мешок. Удача стала улыбаться японцу и его квартира начала забиваться всякими выигрышами в лотереях и конкурсах. За полгода общая стоимость выигранного стала равняться 500 тысячам йен.
Внезапно, ночью, Насуби был разбужен командой реалити-шоу и ему сказали, что он едет на новую локацию, так как журналисты и поклонники шоу смогли разыскать его квартиру.
И всё пошло по-старому: каждый день японец заполнял сотни открыток и начал постоянно получать призы. Насуби смог выиграть призов на один млн йен за 335 дней. Милые организаторы сообщили ему об этом ночью, когда пробрались в его жилище и разбудили, оглушив хлопушкой. Его наградили поездкой в Южную Корею и он действительно туда поехал. Но в тот же вечер его привезли на новую квартиру, идентичную двум предыдущим. Продюсеры и не думали выпускать такой хлебный кусок как Насуби из рук. Они придумали что-то новенькое, но на основе старенького.
Теперь Насуби должен был участвовать в конкурсах уже Южной Корее и ему надо было выиграть призов на общую сумму, равную билету экономкласса на рейс в Страну Воходящего Солнца.
Насуби пребывал в шоке. Он не мог представить, что ему снова нужно будет находиться в изоляции и снова заполнять эти осточертевшие открытки.
"У меня не было сил. Как будто кто-то только что высосал из меня всю жизнь. Я не хотел разговаривать. Мне не хотелось дышать. Я не хотел шевелить ни единым мускулом"
Продюсеры шоу настойчиво уговаривали его продолжать такое удачное реалити-шоу и Насуби, под их давлением, согласился. Но условия участия ему удалось довольно быстро выполнить и его попросили сначала выиграть призов на сумму билета бизнес-класса, а потом и первого класса. Когда измученный японец выполнил условия, его решили поздравить весьма жестоким способом: завязали глаза и привели в комнату, похожую на все остальные. Он уже начал было раздеваться, по привычке, но тут стены комнаты обрушились и Насуби увидел, что это не квартира, а студия, где сидя сотни людей.
На экране показывали лучшие моменты шоу и Насуби не мог поверить, что на его обнажённое тело всё это время смотрели миллионы людей.
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Через двадцать лет после начала шоу Насуби рассказал, что реалити-шоу стало для него ужасным испытанием. В процессе съёмок у него развились психические проблемы, он был на грани сумасшествия. В эфир, тем временем, пускали только хорошие моменты, смонтированные под радостную музыку и зрители были уверены, что он отлично проводит время.
А на деле японец постоянно жил в ощущении, что вот-вот позвонят по телефону или в дверь, чтобы принести новый приз, который приблизит его к окончанию шоу. Продюсеры знали об этом, периодически звонили Насуби и молчали в трубку.
Насуби сказал, что изначально пришёл на шоу, чтобы показать свой артистизм, развить свой талант комика, но в кадре он всегда был только самим собой.
Насуби повторял себе:
"Есть такое понятие, как японский дух, которое означает, что ты не должен отступать. Ты многое терпишь. Когда вам дают какое-то дело - неважно, лёгкое оно или трудное, - ты обязан довести его до конца"
Если раньше у шоу было множество фанатов, то сегодня его всё чаще подвергают критике. Продюсеров винят в жестокости, в издевательствах над Насуби (что правда, то правда). Шоу цепляло своей ежедневной интригой, ведь было непонятно, получит ли японец еду сегодня, какая она будет, а ещё все действия Насуби монтировались с помощью закадрового голоса, поднимавшего на смех каждое его движение и веселенькой музыки.
Что стало с Томоаки Насуби Хаматсу потом.
Ему понадобилось много времени, чтобы прийти в себя. Японцу было очень трудно разговаривать с людьми, ведь 15 месяцев изоляции любого отучат поддерживать беседу. Чтобы привыкнуть снова носить одежду, Насуби потребовался год.
Зато, во время пандемии коронавируса он выходил в онлайн и давал рекомендации как сохранить спокойствие и позитивное состояние в режиме самоизоляции.
А через несколько лет, после выхода реалити-шоу, его продюсер пригласил Насуби поужинать, где попросил прощения за все издевательства, через которые пришлось пройти японцу.
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