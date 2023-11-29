"Шоу Трумана" по-японски: испытание не для слабонервных

Миллионы японских зрителей в 1998 году смотрели реалити-шоу "Не иди на это! Сумасшедшая молодёжь". 22-летний комик Томоаки Хаматсу, прозванный Насуби, проживал в своей крохотной квартирке, полностью изолированный от внешнего мира. Каждый день он принимал участие в сотнях самых разных конкурсов и выглядело это, может быть, забавно, вот только на деле Насуби практически всё время пребывал на пороге срыва и развития психических заболеваний.



Насуби не мог носить одежду, общаться с людьми (исключая тех, кто приезжал забирать отснятую плёнку и курьеров с призами), а еда его была только та, которую он выиграл. Продюсеры проекта лишь разогревали происходящее - дразнили Насуби, чтобы зрители продолжали смотреть реалити-шоу. Насуби через много лет рассказывал, что его участие в проекте было самым настоящим адом. Причём, на кастинге кандидатам на участие в шоу, не говорилось, что именно ждёт "счастливчика". И даже когда его утвердили на шоу, то до места обитания везли в машине с чёрной повязкой на глазах, которую он смог снять только в квартире.

Поначалу условия участия в шоу выглядели довольно-таки невинно: участник живёт в однокомнатной квартире, где кроме кухни и туалета был ещё письменный стол, телефон, радио и множество журналов и почтовых открыток. Каждый день в обязанности Насуби входило участие в конкурсах, публикуемых в развлекательных СМИ и высылать открытки с ответами. Как только сумма всех выигрышей наберёт один миллион йен, то шоу заканчивалось. Кстати, о том, что он стал самой настоящей звездой уже через месяц, Насуби узнал лишь по окончании шоу.



Призы были самыми разными: от мешка риса до дорогой игровой приставки. Он выигрывал и бессмысленные, в его ситуации, вещи: автомобильные шины, ношеное нижнее белье девушек.

В кадре Насуби всегда должен был находиться обнажённым и если поначалу молодой человек пытался прикрыться подушкой или одеялом, то потом стеснение ушло и он ходил голым постоянно. Он не раз старался выиграть одежду в конкурсах, но ему не везло на протяжении всех пятнадцати месяцев. Редакторы шоу прикрывали гениталии Насуби картинкой баклажана (к слову, Насуби переводится как "баклажан").