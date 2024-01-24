Малоизвестные факты о теле человека

Человеческое тело не перестаёт удивлять врачей и учёных. Способности наших органов и мозга, порой, поражают общество и постоянно дают нам новую пищу для размышлений: а что еще мы можем и что заложено в нас природой?
Особенно интересно смотреть за тем, как ребёнок вступает в период пубертата, когда его развитие начинает происходить с феноменальной скоростью. Вот он ещё мальчишка в шортиках и рогаткой, а уже через пару месяцев он басит и в его комнату лучше заходить постучавшись. А что ещё интересного происходит с нашим телом?
Да, собственно, не только ПК. Когда много времени тратится на игры за компьютером, или приставкой, или игровой системой, то руки повторяют одни и те же движения часами. Это может вызывать тендинит - отек вокруг сухожилий.
У ряда людей был обнаружен ген, из-за которого овощи им кажутся настолько горькими, что они их не могут есть физически. Особенно цветная и кочанные капусты и брокколи. Может быть дети, которые категорически отказываются есть полезные овощи на обед, вовсе не выпендриваются, а действительно не могут?
Если у человека есть смартфон, то он 100% весь покрыт фекалиями. Мало кто сегодня идет в уборную без телефона в руках. Испарения "большого" результата оказываются на всём, включая телефон, а мы его, между прочим, прикладываем к лицу, да и просто трогаем руками, которыми потом трогаем лицо.
Как этого избежать? Вспомнить старые добрые времена, когда туалетным чтивом были баллончики освежителей воздуха или журналы (а у кого-то даже книги) и не брать гаджет с собой.
Наша кровь содержит скромное количество меди, железа и золота. Последнего там настолько мало, что для создания маленького золотого колечка понадобится взять по капле крови у каждого человека на полностью забитом футбольном стадионе.
Что в этом хорошего? Ну хотя бы в эти моменты маме или папе не надо подрываться ночью, чтобы укачать малыша. Врачи, проводящие УЗИ заметили, что иногда младенец плачет непосредственно в мамином животе. Такая вот репетиция, перед тем, как издать свой первый крик "на воле".
На руках ногти растут примерно в два-три раза быстрее, чем на ногах. А ещё, ногти быстрее растут на той руке, что используется чаще и чем длиннее пальцы, тем скорее нужно будет делать маникюр.
Доказательная медицина - это хорошо и правильно. Но всё же, врачи иногда пользуются старыми проверенными методами, так как они не утратили актуальности. Если на коже пациента находится много инфицированных или же мёртвых тканей, то врачи помещают на неё личинок.
Когда личинки оказываются на ране, то они производят специальное вещество, разрушающее плоть, а потом съедают её. Ну проще говоря, личинки сначала тошнят на рану, а потом съедают собственную же рвоту, только уже вместе с инфицированной кожей.
Этот факт довольно известный. Позвонки за целый день немного прижимаются друг к другу и вечером наш рост несколько ниже, чем утром. Когда же человек ложится спать, то его позвоночник вытягивается, а синовиальная жидкость восполняется. Вот за счёт этой самой жидкости мы и подрастаем к утру примерно на сантиметр. Кстати, космонавты возвращаются из космоса выше, чем когда находились на Земле, потому что там на них не давила сила тяжести ни во сне, ни в моменты бодрствования.
На протяжении нескольких месяцев эмбрион поглощает исключительно её. Он пьёт ту жидкость, в которой, собственно, плавает, а она содержит его же мочу. Вот такая вот сомнительная ванна и столь же сомнительный лимонад.
Источник:
- Марио Сегале: человек, в честь которого назвали Марио
- 27 полезных трюков с нашим телом, о которых вы, возможно, не знали
- 24 неожиданных факта о человеческом теле
- Факты о человеческом теле, поражающие воображение
- Может ли пупок развязаться на самом деле?
ВСЁ.
Почему бы ЭТО не объяснять слесарям, сварщикам, водителям да и вообще рабочим?
Телефон не засран... Не беру с собой... дома он вообще живет отдельно от меня... если нет звонков - могу по два дня в руки не брать... А в туалет хожу с электрической книжкой..
Не личинки вообще, а конкретно - опарыши... Которых выращивают в достаточно стерильной атмосфере... И едят они только мертвые ткани, с каковой целью их и запускают, они очищают раны... И - главное - не испражняются от слова вообще... То есть не загрязняют за собой очищенное... Есть картинки в сети, но очень уж неаппетитные, потому не приклеиваю...
По логике аффтара - к 9-му месяцу беременности там 100%-ная моча в матке уже... Даже концентрированная...