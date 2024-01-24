Малоизвестные факты о теле человека

Если у человека есть смартфон, то он 100% весь покрыт фекалиями. Мало кто сегодня идет в уборную без телефона в руках. Испарения "большого" результата оказываются на всём, включая телефон, а мы его, между прочим, прикладываем к лицу, да и просто трогаем руками, которыми потом трогаем лицо.

Как этого избежать? Вспомнить старые добрые времена, когда туалетным чтивом были баллончики освежителей воздуха или журналы (а у кого-то даже книги) и не брать гаджет с собой.