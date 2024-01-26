Врач стёр её улыбку навсегда

Это было 13 сентября 1918 года. Младенец уж очень торопился родиться, а врач, наоборот, опаздывал. Медсестра была неопытна и нервно умоляла роженицу подождать. Ждать миссис Кеннеди пришлось около двух часов и, наконец, родилась малышка Роуз (Рози), став третьим ребёнком в семье. Внешне девочка была такая же крепенькая и здоровая, как и двое её старших братьев.

При крещении её назвали Роуз Мари в честь мамы и бабушек и все не могли нарадоваться на то, какой же спокойный ребёнок. Старшие мальчики часто не давали маме спать по ночам, а вот Рози не только крепко спала всю ночь, но и вообще редко плакала и звала к себе родителей.