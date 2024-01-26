Врач стёр её улыбку навсегда

Лицо 23-летней девушки не выражало абсолютно ничего. Оно напоминало неподвижную жуткую маску, будто бы перед нами восковая кукла. Джозеф Кеннеди, её отец, буквально отдал дочь в руки врачей.
Это было 13 сентября 1918 года. Младенец уж очень торопился родиться, а врач, наоборот, опаздывал. Медсестра была неопытна и нервно умоляла роженицу подождать. Ждать миссис Кеннеди пришлось около двух часов и, наконец, родилась малышка Роуз (Рози), став третьим ребёнком в семье. Внешне девочка была такая же крепенькая и здоровая, как и двое её старших братьев.
При крещении её назвали Роуз Мари в честь мамы и бабушек и все не могли нарадоваться на то, какой же спокойный ребёнок. Старшие мальчики часто не давали маме спать по ночам, а вот Рози не только крепко спала всю ночь, но и вообще редко плакала и звала к себе родителей.
Долгое время семья не замечала, что Рози как-то уж слишком отличается от остальных детей. Она была вялой, немного заторможенной, обычные простые навыки давались ей тяжело. Если в годик Джек уже ел ложечкой, то Рози не могла её даже толком удержать. Мама улыбалась и думала, что это же девочка, она не должна быть похожа на двух старших озорников.
Беспокоиться родители стали, когда на свет появилась вторая дочка - резвая, бойкая, довольно быстро начавшая ходить. И вот только когда миссис Кеннеди сравнила двух дочерей, то забила тревогу. Рози немедленно отвели к самым лучшим врачам.
Их слова о том, что малышка заметно отстаёт и что вряд ли она когда-нибудь добьётся каких-то академических успехов, прозвучали как приговор. В династии таких успешных и амбициозных Кеннеди вдруг родился неполноценный ребёнок.
Кеннеди были потомками ирландцев, приехавших в США примерно в середине 19 века. Они быстро смогли добиться успеха, не имея никаких связей и поддержки. В 1884 году первый из Кеннеди заступил на государственную должность.
Джозеф Кеннеди, папа Роуз, сколотил целое состояние на фондовом рынке, но он стремился в политику. Семья была не только его любящим тылом, но и прекрасным фоном к его личности: красивая и заботливая жена, много умных и амбициозных детей с прекрасным будущим. Детьми полагалось гордиться и внушать им с детства, что их ждёт великое будущее. Рози как-то совсем не вписывалась в эту пасторальную картинку.
Девочка росла чрезвычайно милой и дружелюбной. Её белозубая широкая улыбка даже стала визитной карточкой Роуз и где бы она не появилась с родителями, все умилялись красоте старшей дочери Кеннеди.
А семья боялась. Они страшно боялись, что кто-то увидит, что их Рози не такая, как все. Её недостаток скрывали не только от друзей семьи, но и от родственников. А когда девочке исполнилось 11 лет, то её сначала упрятали в школу-интернат для особенных детей, а потом и вовсе хотели перевести в школу при монастыре. Кеннеди рассказывали друзьям, что их Рози заботится о других ну чуть ли не с пелёнок, ну такое у неё большое сердце, что скорее всего старшенькая посвятит себя хорошим делам и богу.
Но Роуз всё-таки не было полностью умственно-отсталой. Она быстро сообразила, к чему её готовят и ей это совсем не понравилось.
Несмотря на то, что в свои 18 лет она читала книги вроде "Алиса в стране чудес", но физически она была абсолютно созревшей. Ей нравилось ходить танцевать (непременно в сопровождении одного из братьев), она была стройна, красива, а её улыбка стала действительно визитной карточкой Рози. Родители, тщательно контролируя, выводили её в свет и в 1938 году она стала дебютанткой года в Великобритании.
Но случилась ситуация, когда в Англии девушек-дебютанток представляли королеве, им нужно было сделать низкий реверанс. Рози, конечно же, разучивала его, но в самый ответственный момент пошатнулась и чуть не упала. Это вообще не было редкостью - от волнения многие дебютантки могли оступиться или совершить что-то смешное. Но для Кеннеди ситуация стала трагедией. Джозеф категорично заявил: девочка может опозорить всю семью. Отец положил всё, чтобы его мальчики добились успеха в карьере, он годами налаживал связи, чтобы старшие братья Роуз поднялись на социальном лифте как можно выше. И вот, в этот механизм, угодил бракованный винтик. Роуз.
В 1940 году Кеннеди вернулись в США и покладистая и добродушная Рози стала внезапно подвергаться вспышкам гнева. Она определённо ощущала напряжённую атмосферу в доме и, как могла, выражала своё отношение к этому. Бунтовала. Могла даже сбежать из дома. В конце концов, она выросла и контролировать её было всё сложнее.
На беду, именно тогда стало "модным" обсуждать такое "прогрессивное" новшество как лоботомия. Португальский учёный утверждал, что при помощи самых простых инструментов можно легко и просто подкорректировать мозг человека. Никакой агрессии, никакой депрессии, только надо знать, куда подолбить. Джозеф Кеннеди выждал время, когда его жена ненадолго покинет город и повёл Рози в клинику.
Не знаю, как мог такой неглупый человек как Джозеф Кеннеди, не понять, что ведёт собственную дочь к мяснику. После процедуры лоботомии Роуз стала просто овощем, не способным ни двигаться, ни говорить. Из обычной девушки со слабым расстройством аутистического спектра, которая прекрасно вписывалась в общество и могла жить довольно счастливую жизнь, она стала... ничем.
Её мать не могла перестать плакать: "Они стёрли её улыбку".
С ноября 1941 года от милой Рози осталась просто оболочка. Её перевезли в частную больницу, а братьям и сёстрам сказали, что Роуз выбрала путь затворника. Довольно скоро в доме о ней просто перестали говорить. Мама не приезжала к дочери 20 лет, а Джозеф не приехал ни разу.
Вся эта отвратительная история всплыла лишь когда Джон стал баллотироваться в президенты. Журналисты не только разыскали Рози, но и навестили её в клинике. Шокированный Джон приехал к сестре. Он помнил её широкую улыбку, а встретил его совершенно отсутствующий взгляд.
Кто знает? Не поплатилась ли семья Кеннеди за то, что Джозеф сделал с родной дочерью?
Джон Кеннеди был убит, затем был убит и его брат. К сплочённому клану прибивались самые разные люди, далёкие от его идеалов.
Семья сполна заплатила за то, что случилось с Рози Кеннеди. Она пережила родителей, братьев и скончалась в 2005 году.
Источник:
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Она Розмари Кеннеди.
это какой-то адский ад, который был меньше ста лет назад.