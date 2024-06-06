Эбен родился 12 апреля 1880 года в обеспеченной и аристократической семье. Он отучился в Йельском университете, а затем заступил на должность в совете директоров в компании отца. Как и многие в то время и в том положении, в свободное время Байерс занимался верховой ездой и играл в гольф. По всем признакам его ждала вполне благополучная жизнь на зависть остальным. Но всё пошло иначе в 1927 году.

Когда он на поезде возвращался с футбольного матча, то упал с койки и сломал себе руку. Перелом сросся, но вот боли продолжали беспокоить мужчину. Врач, на жалобы Эбена, посоветовал ему пройти тот самый курс лечения радиоактивной водичкой "Радитор", продававшейся в каждой аптеке.