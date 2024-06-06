FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6433 поста • 1296 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Что бывает, если пить радий на протяжении трёх лет

Что бывает, если пить радий на протяжении трёх лет

Автор:
06 июня 2024 19:19
Сообщество : Истории
Метки: Прошлое   интересное   истории   лечение   люди   медицина   радиация   
997
7

Были времена (в начале 1900 годов), когда люди были свято уверены в том, что радиоактивная терапия творит чудеса. Радий запихивали во всё, во что можно было и покупатели радостно его сметали с полок.

После того как в 1903 году физик Д. Томпсон исследовал колодцы, чью воду столетиями считали целебной, интерес к радию возрос. Томпсон выяснил, что своей чудодейственной силе вода обязана как раз инертному радиоактивному газу - радону.
Учёные пришли к выводу, что именно радиация даёт людям силу и она же способствует ускоренному обмену веществ и клеточной активности. Проблем была в том, что радий, при контакте с воздухом, быстро распадался, но для этой проблемы нашли быстрое решение.

×

В 1912 году был зарегистрирован аппарат "Ревигатор" - теперь любой желающий мог зарядить свою водичку радием. Рекламные листы гласили: "Вечный источник здоровья у вас дома!" И теперь, с утра можно было пить не чашечку кофе, а живительную воду, чтобы жизнь была светла, радостна и отсрочилось старческое безумие.
Вот как раз от этого "Ревигатора" и пострадал герой нашей истории по имени Эбен Байерс.

Эбен родился 12 апреля 1880 года в обеспеченной и аристократической семье. Он отучился в Йельском университете, а затем заступил на должность в совете директоров в компании отца. Как и многие в то время и в том положении, в свободное время Байерс занимался верховой ездой и играл в гольф. По всем признакам его ждала вполне благополучная жизнь на зависть остальным. Но всё пошло иначе в 1927 году.
Когда он на поезде возвращался с футбольного матча, то упал с койки и сломал себе руку. Перелом сросся, но вот боли продолжали беспокоить мужчину. Врач, на жалобы Эбена, посоветовал ему пройти тот самый курс лечения радиоактивной водичкой "Радитор", продававшейся в каждой аптеке.

Создал "Радитор" Уильям Д. А. Бейли - гарвардский двоечник, которого выставили из унивеситета, но он себя считал врачом. Целительная вода была не первым его лекарством, но все остальные не имели никакой пользы. Да и вреда тоже.

А вот "Радитор" (дистилированная вода, настоенная на изотопе радия) убил немало людей.

Байерс принял свою первую дозу и его самочувствие резко улучшилось. Он постепенно повышал дозировку и дошёл аж до трёх бутылочек "Радитора" в день.
В 1930 году Эбен сообразил, что препарат, пожалуй, не лечит, а наоборот - разрушает организм - было уже поздно.

Кости мужчины были полностью охвачены онкологией, челюсти были разрушены. Байерсу пришлось перенести две операции - он лишился всей верхней челюсти (кроме двух передних зубов) и большей части нижней. В мозгу Байерса был абсцесс, а в черепе образовалось две дыры.
Позже стало понятно, что мужчина принял три смертельные дозы радия. Эбен скончался в страшных муках 31 марта 1932 года, в возрасте 51 года. Его тело было захоронено в свинцовом гробу.

Вся история Эбена Байерса стала очень поучительной для американцев. Газеты грустно-иронично писали, что "радиевая вода отлично работала, пока у него не отвалилась челюсть". Все продажи "Радитора" и всех остальных радиосодержащих препаратов мгновенно прекратились, а радий признали очень опасным.
Фирму Бейли также закрыли, но предприимчивый делец не потерял присутствия духа и основал уже другую компанию. Он начал делать радиоактивные пресс-папье и зажимы для ремня.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Прошлое   интересное   истории   лечение   люди   медицина   радиация   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Шилов Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism
  • Дата регистрации: 02.11.2020
  • 1274 поста (1196 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

138776



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 артефактов из прошлого, которым удалось пережить испытание временем
30 артефактов из прошлого, которым удалось пережить испытание временем
Подборка интересных и простых фотографий эпохи СССР
Подборка интересных и простых фотографий эпохи СССР
Набирающие популярность в сообществах
Итоги рыбной недели «Москва – на волне». Много фото и немного цифр⁠⁠
Итоги рыбной недели «Москва – на волне». Много фото и немного цифр⁠⁠
Вселенная Ведьмака: Прибожки, Полуденицы и их прототипы из славянской мифологии
Вселенная Ведьмака: Прибожки, Полуденицы и их прототипы из славянской мифологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#Юмор#кино#авто аварии#фильм#Россия#улыбнуло#кот
#люди#автомир#интересно#Автовсячина#история#позитив#интересное#США#Ynews#СССР
#в мире#машина#животные#ДТП#аварии#Китай#новости#забавно#инцидент#факты
История "дикого" Питера, который был развлечением в королевском дворце История "дикого" Питера, который был развлечением в королевском дворце Малоизвестные факты о Первой мировой войне Малоизвестные факты о Первой мировой войне Интересные факты про плацебо Интересные факты про плацебо Загадочные массовые заболевания, которые так и не смогли объяснить Загадочные массовые заболевания, которые так и не смогли объяснить Загадочные болезни в мировой истории Загадочные болезни в мировой истории

На что жалуетесь?

Вернуться