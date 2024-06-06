Что бывает, если пить радий на протяжении трёх лет

Были времена (в начале 1900 годов), когда люди были свято уверены в том, что радиоактивная терапия творит чудеса. Радий запихивали во всё, во что можно было и покупатели радостно его сметали с полок.
После того как в 1903 году физик Д. Томпсон исследовал колодцы, чью воду столетиями считали целебной, интерес к радию возрос. Томпсон выяснил, что своей чудодейственной силе вода обязана как раз инертному радиоактивному газу - радону.
Учёные пришли к выводу, что именно радиация даёт людям силу и она же способствует ускоренному обмену веществ и клеточной активности. Проблем была в том, что радий, при контакте с воздухом, быстро распадался, но для этой проблемы нашли быстрое решение.
В 1912 году был зарегистрирован аппарат "Ревигатор" - теперь любой желающий мог зарядить свою водичку радием. Рекламные листы гласили: "Вечный источник здоровья у вас дома!" И теперь, с утра можно было пить не чашечку кофе, а живительную воду, чтобы жизнь была светла, радостна и отсрочилось старческое безумие.
Вот как раз от этого "Ревигатора" и пострадал герой нашей истории по имени Эбен Байерс.
Эбен родился 12 апреля 1880 года в обеспеченной и аристократической семье. Он отучился в Йельском университете, а затем заступил на должность в совете директоров в компании отца. Как и многие в то время и в том положении, в свободное время Байерс занимался верховой ездой и играл в гольф. По всем признакам его ждала вполне благополучная жизнь на зависть остальным. Но всё пошло иначе в 1927 году.
Когда он на поезде возвращался с футбольного матча, то упал с койки и сломал себе руку. Перелом сросся, но вот боли продолжали беспокоить мужчину. Врач, на жалобы Эбена, посоветовал ему пройти тот самый курс лечения радиоактивной водичкой "Радитор", продававшейся в каждой аптеке.
Создал "Радитор" Уильям Д. А. Бейли - гарвардский двоечник, которого выставили из унивеситета, но он себя считал врачом. Целительная вода была не первым его лекарством, но все остальные не имели никакой пользы. Да и вреда тоже.
А вот "Радитор" (дистилированная вода, настоенная на изотопе радия) убил немало людей.
Байерс принял свою первую дозу и его самочувствие резко улучшилось. Он постепенно повышал дозировку и дошёл аж до трёх бутылочек "Радитора" в день.
В 1930 году Эбен сообразил, что препарат, пожалуй, не лечит, а наоборот - разрушает организм - было уже поздно.
Кости мужчины были полностью охвачены онкологией, челюсти были разрушены. Байерсу пришлось перенести две операции - он лишился всей верхней челюсти (кроме двух передних зубов) и большей части нижней. В мозгу Байерса был абсцесс, а в черепе образовалось две дыры.
Позже стало понятно, что мужчина принял три смертельные дозы радия. Эбен скончался в страшных муках 31 марта 1932 года, в возрасте 51 года. Его тело было захоронено в свинцовом гробу.
Вся история Эбена Байерса стала очень поучительной для американцев. Газеты грустно-иронично писали, что "радиевая вода отлично работала, пока у него не отвалилась челюсть". Все продажи "Радитора" и всех остальных радиосодержащих препаратов мгновенно прекратились, а радий признали очень опасным.
Фирму Бейли также закрыли, но предприимчивый делец не потерял присутствия духа и основал уже другую компанию. Он начал делать радиоактивные пресс-папье и зажимы для ремня.
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