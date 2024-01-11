Самые безумные пластические операции

С появлением практики изменения внешности люди стали развлекаться как могут. Разумеется, пластика - это хорошо и нужно для людей, которые пострадали в авариях или несчастных случаях. Но вот импланты мускулов или эльфийские уши?
Но, как говорится, "моё тело - моё дело" и по достижении совершеннолетия человек волен делать с собой, что ему хочется. Бьюти-изменения не всегда касаются серьёзных ситуаций, где у человека остаётся два варианта - либо сделать себе пластику, либо смириться с тем, что все прохожие будут оглядываться на улице и тыкать пальцем.
Опять же, нет ничего дурного в том, чтобы женщине подтянуть грудь, особенно после родов и кормления. Или исправить форму носа, где помимо эстетики есть еще и свобода дыхания, или немножко пригладить излишне торчащие уши.
Но встречается и полная дичь, в угоду моде.
В целом, случаи, когда строение мужского тела не позволяет обрести рельефные мускулы, довольно редки. Да и зачем потеть в спортзале, следить за своим питанием и не поддаваться лени, если можно всё нарастить у хирурга, правильно?
Импланты мышц сделаны из силикона, но они жёстче тех, что используются при женской маммопластике. Поставить такие импланты можно в дельтовидные, икроножные и грудные мышцы. Можно также увеличить трицепсы и бицепсы. Вот только за такой операцией не стоит ни здоровье, ни увеличение силы, ни выносливость - это просто способ красиво пройтись на пляже.
Любители и горячие поклонники фэнтези очень и очень любят делать пластику ушей, чтобы придать им форму как у эльфов. Профессиональные хирурги, дорожащие своим делом и репутацией, редко берутся за такое баловство, поэтому распространена практика обращения к подпольным и нелицензированным мастерам. Стоит ли говорить об осложнениях, к которым приводит некачественная работа таких коновалов.
По сути своей, чтобы стать Леголасом, нужны не такие уж хитрые манипуляции: надрезать хрящик, а после сшить его особым образом. Вот только потом вернуть уши в обычную форму практически нереально.
Да. Бывают люди, которых не устраивает форма их пупка. Они все разные, но обычно это неидеально круглая форма, или, бывает, что пупок выпуклый. И находятся те, кто хотят придать своему пупку идеально круглую форму, а то и удалить его вовсе. Операция по смещению пупка обычное дело, когда речь идёт об абдоминопластике, где иссекается лишняя свободная кожа или грыжа, но потом его возвращают на центральное место.
Речь идет не о зоне живота. Да, после родов, многие женщины хотят подтянуть эту зону, избавиться от обвисшей кожи и растяжек - это нормально. Но кому-то хочется отдельную пластику именно пупка. Явление пока что редкое, но случается.
Понятно, что подобное просят обычно сделать представители самых разных неформальных культур.
Называется эта процедура бифуркация языка или сплит.
В силу того, что эта процедура никак не может быть обусловлена необходимостью, то её тоже частенько делают в каких-нибудь подпольных клиниках с поддельными лицензиями.
Язык обкалывается местной анестезией и режется пополам. Обычно где-то до середины органа. После чего, каждую часть, по отдельности, сшивают. Пользы - ноль, но некоторым нравится.
Все же знают про хиромантию и все эти таинственные линии на руке, будто бы предсказывающие судьбу её владельца, количество детей, разводов и чуть ли дату смерти.
Раньше все просто смирялись с предначертанным и жили дальше как придётся. Но сегодня, благодаря пластической хирургии, можно поменять свою судьбу, изменив нужные линии на ладони.
Мало кто задумывается о том, что дешевле вообще-то перестать верить в подобную ересь, но, как говорил Окуджава, "на дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь и делай с ним, что хошь".
Такая процедура чаще интересует людей в возрасте, когда голосовые связки, вместе со всем организмом стареют. Тембр голоса становится "дребезжащим", перестаёт быть уверенным и ясным. Ситуацию, оказывается, можно исправить - курс инъекций или жира пациента, или же коллагенновых филлеров. Кстати, вот тут не вижу ничего критичного, голос - это важный инструмент коммуникации и если он "сдаёт", то это может сказаться на отношении к человеку.
Источник:
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Сам набрал текст и чувствую себя душнилой