Самые безумные пластические операции

В целом, случаи, когда строение мужского тела не позволяет обрести рельефные мускулы, довольно редки. Да и зачем потеть в спортзале, следить за своим питанием и не поддаваться лени, если можно всё нарастить у хирурга, правильно?

Импланты мышц сделаны из силикона, но они жёстче тех, что используются при женской маммопластике. Поставить такие импланты можно в дельтовидные, икроножные и грудные мышцы. Можно также увеличить трицепсы и бицепсы. Вот только за такой операцией не стоит ни здоровье, ни увеличение силы, ни выносливость - это просто способ красиво пройтись на пляже.