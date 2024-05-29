Люди были на борту: затонула роскошная 24-метровая яхта стоимостью 1 миллион долларов

В пресс-релизе местной береговой охраны указано, что сообщение о несчастном случае в 3 милях от пляжа Сент-Августин поступило в 11:35. По предварительной версии, яхта ударилась о какой-то объект в воде и начала медленно тонуть.







Спасательные службы отправили катера на помощь пострадавшим, а также скоординировали дальнейшие действия с пожарно-спасательной службой округа Сент-Джонс. Позже они отчитались о спасении двух человек.



