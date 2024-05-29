Люди были на борту: затонула роскошная 24-метровая яхта стоимостью 1 миллион долларов

Роскошная 24-метровая спортивная яхта стоимостью 1 миллион долларов затонула у побережья Флориды (США). На борту судна находилось два человека.
В пресс-релизе местной береговой охраны указано, что сообщение о несчастном случае в 3 милях от пляжа Сент-Августин поступило в 11:35. По предварительной версии, яхта ударилась о какой-то объект в воде и начала медленно тонуть.
Спасательные службы отправили катера на помощь пострадавшим, а также скоординировали дальнейшие действия с пожарно-спасательной службой округа Сент-Джонс. Позже они отчитались о спасении двух человек.
Сообщается, что затонувшая яхта похожа на Sunseeker Predator 80, выпущенную в Великобритании где-то в начале 2000-х годов. Судно входит в 5% самых быстрых в мире и может вмещать до шести гостей в четырех каютах с двумя членами экипажа на борту.
Кстати, эту модель, но чуть большего размера, показали в фильме о Джеймсе Бонде "Казино "Рояль" 2006 года.
После инцидента береговая охрана предупредила других мореплавателей об опасности. Причины аварии устанавливаются.
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