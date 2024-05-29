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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1458 постов • 61 подписчик подписаться
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Люди были на борту: затонула роскошная 24-метровая яхта стоимостью 1 миллион долларов

Люди были на борту: затонула роскошная 24-метровая яхта стоимостью 1 миллион долларов

Автор:
29 мая 2024 11:23
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: 24-метровая яхта   в мире   затонула   люди   новости   фото   яхта   
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Роскошная 24-метровая спортивная яхта стоимостью 1 миллион долларов затонула у побережья Флориды (США). На борту судна находилось два человека.

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В пресс-релизе местной береговой охраны указано, что сообщение о несчастном случае в 3 милях от пляжа Сент-Августин поступило в 11:35. По предварительной версии, яхта ударилась о какой-то объект в воде и начала медленно тонуть.





Спасательные службы отправили катера на помощь пострадавшим, а также скоординировали дальнейшие действия с пожарно-спасательной службой округа Сент-Джонс. Позже они отчитались о спасении двух человек.


Сообщается, что затонувшая яхта похожа на Sunseeker Predator 80, выпущенную в Великобритании где-то в начале 2000-х годов. Судно входит в 5% самых быстрых в мире и может вмещать до шести гостей в четырех каютах с двумя членами экипажа на борту.

Кстати, эту модель, но чуть большего размера, показали в фильме о Джеймсе Бонде "Казино "Рояль" 2006 года.

После инцидента береговая охрана предупредила других мореплавателей об опасности. Причины аварии устанавливаются.

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Метки: 24-метровая яхта   в мире   затонула   люди   новости   фото   яхта   
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14  комментариев
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37k
Юрий Час назад
"яхта ударилась о какой-то объект в воде " - русская субмарина?
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4k
poбт 3 секунды назад
лям баксов роскошная яхта?
да это "казанка" на веслах
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205
IntuitCrypto 4 секунды назад
Не думал что роскошную яхту можно приобрести таки за 1 миллион долларов
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25k
Скептик-материалист Минуту назад
Да как же так-то? Вот же ж неприятность какая... Надо же пособранее быть как-то, поаккуратнее, беречь себя, люди ж теперь испереживаются...
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0
Игорь 2 минуты назад
Здpавcтвуйтe. Извинитe, чтo пишу здecь, бoльшe нeгдe...

Ceйчаc ищу любую pабoту, нo пoка ничeгo нe нахoдитcя. Гoтoв на любую пoдpабoтку, а ceйчаc дoма ecть абcoлютнo нeчeгo.
Oт гoлoда пoчти тepяю coзнаниe. Oдoлжить пpocтo нe у кoгo. Oдoлжитe, пoжалуйcта, на eду pублeй 100-200. Xoть на булку хлeба, хoть на килoгpамм каpтoшки.

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62
uid-tfwhppoz 16 минут назад
хоть что-то приятное...
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10k
uehl Полчаса назад
ваще п.о.х.у.й!
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11k
Алексей Час назад
Кто то из двоих ради эксперимента открутил кингстон
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