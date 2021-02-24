Новая супер яхта Абрамовича

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Яхта стоит 430 млн фунтов стерлингов, там есть 46 кают для 36 пассажиров и экипажа из 60 сотрудников.
Новую суперяхту Романа Абрамовича стоимостью 430 миллионов фунтов стерлингов (около 605 млн. долларов США) впервые можно было рассмотреть во всей её красе.
Постройка 140-метрового судна, которое будет иметь 8 палуб, включая вертолётную площадку, близится к завершению.
Постройка 140-метрового судна, которое будет иметь 8 палуб, включая вертолётную площадку, близится к завершению.
Похоже, Абрамович не особо жадничал, когда вложился в проект, два передовых электродвигателя которого сделают данную яхту самой мощной в мире.
Лодка почти готова к полноценным испытаниям и должна быть передана 54-летнему владельцу «Челси» уже к лету этого года.
«Когда позже в этом году она будет спущена на воду, она станет яхтой года», — отметил источник.
Лодка почти готова к полноценным испытаниям и должна быть передана 54-летнему владельцу «Челси» уже к лету этого года.
«Когда позже в этом году она будет спущена на воду, она станет яхтой года», — отметил источник.
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Яхта бизнесмена из России строится на верфи Lloyd Werft в Бремерхафене, Германия.
Ангар же, в котором создаётся судно, больше Букингемского дворца.
Solaris (именно так будет называться яхта) будет иметь 48 кают, вмещать до 36 пассажиров и 60 членов экипажа.
Ангар же, в котором создаётся судно, больше Букингемского дворца.
Solaris (именно так будет называться яхта) будет иметь 48 кают, вмещать до 36 пассажиров и 60 членов экипажа.
Добавим, что у Абрамовича уже имеется одна суперяхта Eclipse, стоимость которой 475 миллионов фунтов стерлингов (около 670 млн. долларов). «Детали держатся в строжайшей тайне, но она станет прекрасным дополнением для владельца, — добавил источник. — Чтобы дать вам представление о размерах Solaris, ангар для яхты, в котором она строится, больше и выше Букингемского дворца, поэтому вы можете себе представить её размеры.»
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То ли дело пиндосы! Все честным трудом заработали.
А Ирак сам напросился, и еще полмира в придачу.
И Гитлера не финансировали пиндосы, не-не.
Главное сказки сочинили как Безос в гараже начал книжки продавать через интернет и заработал триллион долларов, и как маск взял кредитов на херсот миллиардов долларов у государства и построил теслу со спейс иксом. Для идиотов пойдет.
А еще там, Гейтс каждый год свои сбережения жертвует, а Уорен Баффет уже 20 лет каждый год свои 40 млрд. отдает. Только вот до сих пор еще никто ни от Гейтса ни от Баффета цента не получил.
Цирк на выезде.
Нам этого не понять.
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Ага, ещё бы неплохо представлять размеры самого Букингемского дворца, которого 90% тут присутствующих в глаза не видели.
P.S. Да, я знаю, что все комментаторы на Фишках давно уже выкинули свои телевизоры. Просто сейчас начнётся... "Я телевизор уже сто лет не смотрю"))
ЗЫ. Спасибо Наиночкину мужу, а также Раисочкину мужу за столь высокое благосостояние наших незабвенных олигархов!!
Все во имя великой демократии!!
ЗЫ. Хотя это все одна шайка-лейка ворья, прохиндеев и барыг. Я знаете ли в сортах говна мало понимаю. Но мы колония - и все мы в ней рабы. Увы!(((
Да и этого немного, да почти что ничего.
Если ты, чувак, индеец - ты найдешь себе оттяг.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
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На самом деле богатство Абрамовича САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ КАПИТАЛИЗМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ! Что Маск, что Безос, что Абрамович накопили своё богатство в результате ПРИСВОЕНИЯ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ эксплуатируемого наёмного труда, финансовых махинаций и т.д.
Вся разница между ними лишь в том, что одни стартовый капитал украли у государства, а других проспонсировали богатые родственники. Одни использовали связи влиятельных родственников, другие криминальные связи мафии.
Абрамович украл, Маск заработал.
Все знают, что производит компания Маска - это электромобили, солнечные электо технологии, космические корабли, и так далее-далее-далее, сказало эхо. Что делает Абрамович? Что он создал? Молчит эхо... пошло вешаться...