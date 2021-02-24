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Новая супер яхта Абрамовича

Новая супер яхта Абрамовича (7 фото)

Автор:
24 февраля 2021 08:50
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: абрамович   богатство   в мире   деньги   красота   люди   фото   яхта   
26839
7
Яхта стоит 430 млн фунтов стерлингов, там есть 46 кают для 36 пассажиров и экипажа из 60 сотрудников.
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Метки: абрамович   богатство   в мире   деньги   красота   люди   фото   яхта   
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379  комментариев
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2k
Frank Borman День назад
Слава залоговым аукционам из святых 90х! Бене-алкашу слава - распродал Россию олигархам задешево!
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0
Андрей 6 минут назад
Ага абрамович наворовал

То ли дело пиндосы! Все честным трудом заработали.

А Ирак сам напросился, и еще полмира в придачу.

И Гитлера не финансировали пиндосы, не-не.

Главное сказки сочинили как Безос в гараже начал книжки продавать через интернет и заработал триллион долларов, и как маск взял кредитов на херсот миллиардов долларов у государства и построил теслу со спейс иксом. Для идиотов пойдет.

А еще там, Гейтс каждый год свои сбережения жертвует, а Уорен Баффет уже 20 лет каждый год свои 40 млрд. отдает. Только вот до сих пор еще никто ни от Гейтса ни от Баффета цента не получил.

Цирк на выезде.
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10k
Джон Уик 37 минут назад
Кажды мерится тем что принято в своём кругу общения.
Нам этого не понять.
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10k
Джон Уик 38 минут назад
Он не пожадничал и поделился с тем с кем нужно, в политику не лезит и живет себе припеваючи тихо и спокойно.
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−23
загнивают Час назад
плешивый одобряе
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11
юрий матвеев Час назад
Дружбан. Вы че?
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181k
IMXO 4 часа назад
:)
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736
Эдуард Аникин 4 часа назад
Молодец. Сам всего добился честным трудом.
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655
Сплетник 4 часа назад
Какие электродвигатели? Как раб на галерах там работает сам знаете кто!
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6k
BenderRodriguez 7 часов назад
Ну что ж, я искренне рад! Мне слава Богу яхта не нужна. Поэтому и не завидую.
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3k
aleksander 7 часов назад
Всегда и везде есть бедные и богатые. Только однажды, в одном отдельно взятом, первом (и единственном) в мире государстве рабочих и крестьян - все были одинаково бедные
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8k
bais65 9 часов назад
"ангар для яхты, в котором она строится, больше и выше Букингемского дворца, поэтому вы можете себе представить её размеры."
---------
Ага, ещё бы неплохо представлять размеры самого Букингемского дворца, которого 90% тут присутствующих в глаза не видели.
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17k
sport-bear bais65 7 часов назад
А ещё нравится, нальёшь с утра перед работой кофейку, сядешь за стол, включишь зомбовизор... ну там, новости, погода чтоб, всё такое. А там вместо погоды какая-то баба страшная, дефилируя по пляжу рассказывает в каом отеле надо отдыхать на Мальдивах и каких лобстеров кушать. Переключаешь, а там типа страничка автолюбителя и рассказ о новом Ягуар F-Type ценой всего-то 10 лямов. Переключаю снова, а там как перестроить свой дом, чтоб всё по фень-шую, каого цвета плитку выбрать для бассейна, где устроить бильярдную, где курительную и т.д... Думаешь, может это инопланетное какое телевидение? Ан нет, "Россия" в уголке написано. Остаётся предположить, что это какая-то другая Россия. Не та в которой я живу.

P.S. Да, я знаю, что все комментаторы на Фишках давно уже выкинули свои телевизоры. Просто сейчас начнётся... "Я телевизор уже сто лет не смотрю"))
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651
Нафаня sport-bear 7 часов назад
Я не токмо телевизар, но и компьютер давно выкинул. Мысленно комментирую. Вы чавой-то отстаете.
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17k
sport-bear Нафаня 7 часов назад
Велика и могуча Ваша сила мысли! Искренне восхищён! Я бы тоже комп выкинул. Только вот... на чём же тогда в третьих героев играть? :)
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8k
bais65 sport-bear 4 часа назад
Судить о размерах какого-либо объекта по картинкам, это как представлять вкус незнакомого блюда по рассказам тех, кто его ел.
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528
Вальдемар 10 часов назад
А всё началось со спижженого состава с горючим
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106k
Москвичка 11 часов назад
Ну что вы, это ж все заработано исключительно непосильным трудом.

ЗЫ. Спасибо Наиночкину мужу, а также Раисочкину мужу за столь высокое благосостояние наших незабвенных олигархов!!
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181k
IMXO Москвичка 3 часа назад
Мадам, к вашему сведению, при Ельцине, а тем более при Горбачеве, не было ни одного долларового миллиардера. Хотя кормовая база при Ельцине была уже заложена. Зато в 2020 году их количество составило аж 102 долларовых миллиардера. Причем только за прошлый год, год пандемии, их общее благосостояние выросло на $13,8 млрд . Так что ваше спасибо, за такое высокое поголовье этих операторов ручного доения народного достояния, вы можете адресовать исключительно Алиночкину мужу.
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106k
Москвичка IMXO 47 минут назад
Ну так Наиночкин муженёк вместе Раичкиным муженьком сдали страну и под шумОк ушло переписали Конституцию. Страна стала колонией. ЦБ России не принадлежит России.
Все во имя великой демократии!!

ЗЫ. Хотя это все одна шайка-лейка ворья, прохиндеев и барыг. Я знаете ли в сортах говна мало понимаю. Но мы колония - и все мы в ней рабы. Увы!(((
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4k
Дарвин и аморальная премия 11 часов назад
Этому индейцу похрен на яхту,впрочем как и на Абрамовича
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17k
sport-bear Дарвин и аморальная премия 7 часов назад
Настоящему индейцу надо только одного
Да и этого немного, да почти что ничего.
Если ты, чувак, индеец - ты найдешь себе оттяг.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!

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275
Сергей 11 часов назад
Капитализм это называется. Именно для этого Ельцин делал государственный переворот, Станкевич командовал сносом памятника Дзержинскому.
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516
qwer Сергей 9 часов назад
Жаль, что не пришёл...
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275
Сергей qwer 9 часов назад
Сам жалею.
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1k
Bhaal Сергей 8 часов назад
А зачем ты сидел и ждал?
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188
Михаил Сергей 8 часов назад
На самом деле, богатство Абрамовича - ЭТО НИ РАЗУ НЕ КАПИТАЛИЗМ. Богатство Безоса - капитализм, он заработал. Богатство Маска - капитализм, он заработал. Капитализм - это про свободные экономические отношения и свободу предпринимательства, а не про воровство государственного бабла.
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10k
Иван Васильевич Михаил Минуту назад
На самом деле, богатство Абрамовича - ЭТО НИ РАЗУ НЕ КАПИТАЛИЗМ.

===

На самом деле богатство Абрамовича САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ КАПИТАЛИЗМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ! Что Маск, что Безос, что Абрамович накопили своё богатство в результате ПРИСВОЕНИЯ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ эксплуатируемого наёмного труда, финансовых махинаций и т.д.

Ссылка www.youtube.com


Вся разница между ними лишь в том, что одни стартовый капитал украли у государства, а других проспонсировали богатые родственники. Одни использовали связи влиятельных родственников, другие криминальные связи мафии.

Ссылка www.youtube.com
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24
Liberman 11 часов назад
вот у меня вопрос: НАХРЕНА?
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4k
Дарвин и аморальная премия Liberman 11 часов назад
Нахрена ты написал свой тупой вопрос?
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3k
Vasiliy Pakazyava 12 часов назад
Это Маск пусть заморачиваеться, а Абраша не паритсо
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6k
Дмитрий Карамазов Vasiliy Pakazyava 10 часов назад
а какая между ними разница?)
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188
Михаил Дмитрий Карамазов 8 часов назад
Разница как между пальцами ног у мужиков и баб. Между большими пальцами.
Абрамович украл, Маск заработал.
Все знают, что производит компания Маска - это электромобили, солнечные электо технологии, космические корабли, и так далее-далее-далее, сказало эхо. Что делает Абрамович? Что он создал? Молчит эхо... пошло вешаться...
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4k
Дмитрий Горчилин 12 часов назад
За эти деньги можно купить новый (!) круизный лайнер. Это и плавучий офис и порочных женщин батальонами возить и в случае тяжелых времен зарабатывать на нем можно.
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35k
Бабай 12 часов назад
Почему вот это называют это "яхта"? Вот яхта, а это сцуко злоипучий пароход! Купил бы уж типа Diamond Princess, туда можно было бы погрузить всех олигархов с семьями. И утопить нах.
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Комментарий удален
−15
690
СырныйКластер Князь Курбский 11 часов назад
Спасибо Кэп. А то мы все не знали...
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