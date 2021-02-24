Новая супер яхта Абрамовича

Похоже, Абрамович не особо жадничал, когда вложился в проект, два передовых электродвигателя которого сделают данную яхту самой мощной в мире.



Лодка почти готова к полноценным испытаниям и должна быть передана 54-летнему владельцу «Челси» уже к лету этого года.



«Когда позже в этом году она будет спущена на воду, она станет яхтой года», — отметил источник.