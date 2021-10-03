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Эта суперяхта с ядерной силовой установкой выйдет в море, чтобы бороться с изменением климата

Эта суперяхта с ядерной силовой установкой выйдет в море, чтобы бороться с изменением климата (3 фото)

Автор:
03 октября 2021 09:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   изобретение   климат   новости   фото   яхта   
1035
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Данная лодка может выглядеть как что-то из нового фильма о Джеймсе Бонде, но «Earth 300» («Земля 300») — это суперяхта на ядерной энергии со смелыми амбициями.



И хотя эта безуглеродная яхта пока ещё не построена, она спроектирована как передвижная лаборатория для учёных, которые исследуют океаны и решают самые серьёзные экологические проблемы современности. Яхта, на которой разместятся 22 лаборатории, 160 учёных и 20 студентов, будет оснащена реактором, функционирующем на расплавленной соли, — новый тип ядерной энергии, полностью исключающей выбросы вредных веществ.


Там также будут места для туристов, но за определённую цену.



Спроектированная экспертом по суперяхтам Иваном Саласом Джефферсоном (Ivan Salas Jefferson), «Earth 300» также будет иметь место для 40 VIP-гостей, которые заплатят колоссальные 3 миллиона долларов (2,5 миллиона евро) за удовольствие пребывать на борту судна. Учёные же и студенты будут путешествовать бесплатно или по льготному тарифу.


«Мы хотим создать глобальную икону науки в виде научной скульптуры на море, чтобы привлечь внимание людей и вдохновить их воображение», — говорит Аарон Оливейра (Aaron Olivera), генеральный директор «Earth 300».


Компания надеется, что суперяхта будет готова к отплытию уже в 2025 году.


Эта суперяхта с ядерной силовой установкой выйдет в море, чтобы бороться с изменением климата.


Спрос на суперяхты за последние 10 лет резко возрос, чему поспособствовала пандемия COVID-19 и увеличение числа «сверхбогатых» во всём мире. Однако «Earth 300» будет самой большой из всех — 300 метров в длину и 60 метров в высоту. Это на 31 метр длиннее «Титаника».


По словам Оливейры, лодка с футуристическим архитектурным дизайном будет включать в себя современные лаборатории визуализации погоды, лаборатории 3D-печати и лаборатории биобезопасности, предназначенные для борьбы с вирусами, такими как COVID-19.


««Earth 300» будет использовать глобальное системное мышление, на борту корабля мы будем исследовать широчайший спектр точек зрения, объединяя самые умные и яркие умы для создания интеллектуального коллектива, не имеющего себе равных по размаху и разнообразию», — говорит Оливейра.


«Она будет состоять из 4 различных сообществ — учёных, экспертов, студентов и частных лиц.»


Команда разработчиков надеется, что именно такое сочетание граждан и учёных приведет к радикальному новому мышлению в борьбе с изменением климата.


Эта суперяхта с ядерной силовой установкой выйдет в море, чтобы бороться с изменением климата.


И хотя дизайн «Earth 300» является футуристическим, большая часть необходимых технологий пока ещё не поступила на рынок. Первоначально яхта будет функционировать на экологически чистом топливе, поскольку реактор, работающий на расплавленной соли, на данный момент всё ещё находится в стадии разработки. Реактор разрабатывается компанией Terrapower, поддерживаемой миллиардером Биллом Гейтсом (Bill Gates), основателем Microsoft.


Как только реактор будет изготовлен, он станет супер современным и позволит лодке на 100% избавиться от выбросов.


Оливейра, имеющий опыт разработки роскошных курортов, был вдохновлён ​​на создание «Earth 300» после того, как совершил погружение на Мальдивах.


Увидев умирающие кораллы, он понял, что миру не нужен ещё один элитный курорт. Оливейра решил сменить курс и начать работу над «Earth 300», объединив в одном месте роскошные путешествия и науку о борьбе с изменением климата.

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Метки: в мире   изобретение   климат   новости   фото   яхта   
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6k
citrus1 2 часа назад
Грамотеи, реактор не может работать на расплавленной соли он по прежнему работает на уране, а соль служит всего лишь теплоносителем. Верните в школы химию и физику
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12k
Великий Кормчий 2 минуты назад
На эти деньги можно построить пару-тройку десятков дизельных тральщиков, которые будут бороться с мусором в океане, тем самым много эффективнее решать проблемы изменения климата.
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1k
Vovan Petroff 7 минут назад
Лови, Гретка, рацуху. Предупреждение: жеппо не заголять, возможен ожог.
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10k
Roy Batty 22 минуты назад
Расплавленная соль это кривожопый перевод жидкого натрия?

https://ru.wikipedia.org/wiki/АЭС_Мондзюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/АЭС_Мондзю
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10k
Александр Полчаса назад
Эти борцуны должны плыть на галере.
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438
Григорий Водениктов 49 минут назад
ценник проезда уже озвучен!, а по факту ещё конь не валялся
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9k
Dmitry 55 минут назад
Новость прекрасна своей шизофреничностью!)))))))))
Яхта на ЯДЕРНОМ!!! топливе, борется с СО2... А утилизация ее отходов, - дофига экологична??? Серьезно?!
Скажите просто: кто-то захотел вые...нуться.
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19k
иванов дмитрий 57 минут назад
Шкура не убитого медведя.
Реактор ещё даже не разработан, но яхта уже скоро в море.)
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−20
аполон летал Час назад
вооще зажрались . вёсла в зубы и вперёд ...
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775
SuB Час назад
Ссылка youtu.be
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7k
Ф Ив Час назад
Ну хорошо не будет выбросов оксида углерода в атмосферу. А с радиоактивными отходами что делать? Расплавленная соль судя по всему будет использоваться как теплоноситель, но теплоноситель имеет такое неприятное свойство - он со временем становится радиоактивным и его приходится менять. Куда? В океан? Вообще говоря я не против такой яхты, но при одном условии. Могильник радиоактивных отходов будет размещен рядом с домом Билла Гейтса.
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1k
Чучело Мяучело Час назад
Круто канешн. Если поплывет. Но идея акуенного симбиоза ученых и граждан как то омрачается ценой билета.
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775
SuB Час назад
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3k
V2.Smirnov 2 часа назад
А реактор в виде шара - что-бы легче топить было при малейшей угрозе?
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2k
ых 2 часа назад
Грета уже на борту?
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