Эта суперяхта с ядерной силовой установкой выйдет в море, чтобы бороться с изменением климата.









И хотя эта безуглеродная яхта пока ещё не построена, она спроектирована как передвижная лаборатория для учёных, которые исследуют океаны и решают самые серьёзные экологические проблемы современности. Яхта, на которой разместятся 22 лаборатории, 160 учёных и 20 студентов, будет оснащена реактором, функционирующем на расплавленной соли, — новый тип ядерной энергии, полностью исключающей выбросы вредных веществ.





Там также будут места для туристов, но за определённую цену.







Спроектированная экспертом по суперяхтам Иваном Саласом Джефферсоном (Ivan Salas Jefferson), «Earth 300» также будет иметь место для 40 VIP-гостей, которые заплатят колоссальные 3 миллиона долларов (2,5 миллиона евро) за удовольствие пребывать на борту судна. Учёные же и студенты будут путешествовать бесплатно или по льготному тарифу.





«Мы хотим создать глобальную икону науки в виде научной скульптуры на море, чтобы привлечь внимание людей и вдохновить их воображение», — говорит Аарон Оливейра (Aaron Olivera), генеральный директор «Earth 300».





Компания надеется, что суперяхта будет готова к отплытию уже в 2025 году.

Спрос на суперяхты за последние 10 лет резко возрос, чему поспособствовала пандемия COVID-19 и увеличение числа «сверхбогатых» во всём мире. Однако «Earth 300» будет самой большой из всех — 300 метров в длину и 60 метров в высоту. Это на 31 метр длиннее «Титаника».





По словам Оливейры, лодка с футуристическим архитектурным дизайном будет включать в себя современные лаборатории визуализации погоды, лаборатории 3D-печати и лаборатории биобезопасности, предназначенные для борьбы с вирусами, такими как COVID-19.





««Earth 300» будет использовать глобальное системное мышление, на борту корабля мы будем исследовать широчайший спектр точек зрения, объединяя самые умные и яркие умы для создания интеллектуального коллектива, не имеющего себе равных по размаху и разнообразию», — говорит Оливейра.





«Она будет состоять из 4 различных сообществ — учёных, экспертов, студентов и частных лиц.»





Команда разработчиков надеется, что именно такое сочетание граждан и учёных приведет к радикальному новому мышлению в борьбе с изменением климата.

И хотя дизайн «Earth 300» является футуристическим, большая часть необходимых технологий пока ещё не поступила на рынок. Первоначально яхта будет функционировать на экологически чистом топливе, поскольку реактор, работающий на расплавленной соли, на данный момент всё ещё находится в стадии разработки. Реактор разрабатывается компанией Terrapower, поддерживаемой миллиардером Биллом Гейтсом (Bill Gates), основателем Microsoft.





Как только реактор будет изготовлен, он станет супер современным и позволит лодке на 100% избавиться от выбросов.





Оливейра, имеющий опыт разработки роскошных курортов, был вдохновлён ​​на создание «Earth 300» после того, как совершил погружение на Мальдивах.





Увидев умирающие кораллы, он понял, что миру не нужен ещё один элитный курорт. Оливейра решил сменить курс и начать работу над «Earth 300», объединив в одном месте роскошные путешествия и науку о борьбе с изменением климата.