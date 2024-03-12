Дизайнеры представили мегаяхту с собственным дирижаблем

Сама яхта может с комфортом разместить до 44 гостей и 20 членов экипажа. Грузоподъёмность дирижабля составляет 10 000 кг, и он вмещает 24 пассажира и 10 членов экипажа. На яхте гостям также предложат пятизвездочное обслуживание. Пока неизвестно, когда яхта сможет бороздить просторы морей: дизайнеры не уточняют эту информацию.