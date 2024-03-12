Дизайнеры представили мегаяхту с собственным дирижаблем

Итальянский дизайнер представил суперяхту Colossea стоимостью 1 миллиард долларов. Её главная особенность — собственный дирижабль. Эта мегаяхта длиной 200 метров — сочетание роскоши и передовых технологий.
Недавно итальянский дизайнер Пьерпаоло Лаззарини, известный своими футуристическими проектами, представил концепт суперяхты "Colossea" стоимостью 1 миллиард долларов. На мегаяхте длиной 200 метров четыре палубы, большой бассейн, роскошные интерьеры, и её главная фишка — собственный дирижабль, на котором можно в любой момент куда-нибудь слетать. Например, гости могут совершить воздушную экскурсию в любой райский уголок, пока яхта стоит в море.
Дирижабль удерживается на месте с помощью электромагнитных блоков. Когда дирижабль готов к взлёту, капитан проводит разблокировку и отцепляет лебёдки. По словам дизайнера, эта яхта — дань уважения дирижаблю N1, позже переименованному в Norge, который совершил первое путешествие к Северному полюсу в 1926 году.
Сама яхта может с комфортом разместить до 44 гостей и 20 членов экипажа. Грузоподъёмность дирижабля составляет 10 000 кг, и он вмещает 24 пассажира и 10 членов экипажа. На яхте гостям также предложат пятизвездочное обслуживание. Пока неизвестно, когда яхта сможет бороздить просторы морей: дизайнеры не уточняют эту информацию.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 6-летняя девочка побила рекорд по сборке кубика Рубика
- 20 кадров, показывающих, как холодно этой зимой в Канаде
- Фермер из Аргентины сделал на поле портрет Месси
- В Китае нашли древние коньки из костей животных
- Женщины в Китае перестали кормить грудью
Блать! Это даже не проект судна, это рисунок - фантазия на тему.
Какие, нахрен, просторы морей?! Нарисованные?
Был такой цеппелин Гинденбург. Плохо кончил....