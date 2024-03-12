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Дизайнеры представили мегаяхту с собственным дирижаблем

Дизайнеры представили мегаяхту с собственным дирижаблем

Автор:
12 марта 2024 12:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   в мире   дирижабль   корабли   новости   роскошь   фото   яхта   яхты   
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Итальянский дизайнер представил суперяхту Colossea стоимостью 1 миллиард долларов. Её главная особенность — собственный дирижабль. Эта мегаяхта длиной 200 метров — сочетание роскоши и передовых технологий.

Недавно итальянский дизайнер Пьерпаоло Лаззарини, известный своими футуристическими проектами, представил концепт суперяхты "Colossea" стоимостью 1 миллиард долларов. На мегаяхте длиной 200 метров четыре палубы, большой бассейн, роскошные интерьеры, и её главная фишка — собственный дирижабль, на котором можно в любой момент куда-нибудь слетать. Например, гости могут совершить воздушную экскурсию в любой райский уголок, пока яхта стоит в море.

Дирижабль удерживается на месте с помощью электромагнитных блоков. Когда дирижабль готов к взлёту, капитан проводит разблокировку и отцепляет лебёдки. По словам дизайнера, эта яхта — дань уважения дирижаблю N1, позже переименованному в Norge, который совершил первое путешествие к Северному полюсу в 1926 году.

Сама яхта может с комфортом разместить до 44 гостей и 20 членов экипажа. Грузоподъёмность дирижабля составляет 10 000 кг, и он вмещает 24 пассажира и 10 членов экипажа. На яхте гостям также предложат пятизвездочное обслуживание. Пока неизвестно, когда яхта сможет бороздить просторы морей: дизайнеры не уточняют эту информацию.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   в мире   дирижабль   корабли   новости   роскошь   фото   яхта   яхты   
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9  комментариев
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141k
parallax Час назад
Для жирующих без меры. Такое надо в первую очередь топить торпедой, вместе с пассажирами.
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6k
Нуи Хусим Минуту назад
Опять нашли подшивку "Техника молодежи" за 1958 год? Пхвально, похвально...
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1k
max20 21 минуту назад
ну наконец-то
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4k
poбт 21 минуту назад
уровень 3D конца нулевых
про то как это будет плавать\летать дезигнера лучше не спрашивать, мозгов не хватило даже ботов на палубе потеплей одеть во льдах пингвиньих...
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21k
anpetrof Полчаса назад
Надо было сделать дирижаблем всю яхту. Хочешь, плаваешь, а хочешь, летаешь.
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654
Sadik-mardik Полчаса назад
Очень красивое! Но с нашими реалиями действительно надо пару орудий, пулемётов, торпедные отсеки и пару субмарин, плюс ПВО))
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11k
Клёст 58 минут назад
,,...Пока неизвестно, когда яхта сможет бороздить просторы морей...,,
Блать! Это даже не проект судна, это рисунок - фантазия на тему.
Какие, нахрен, просторы морей?! Нарисованные?
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35k
Юрий Час назад
На картинке красиво, да только как оно в жизни будет. Да и будет ли?
Был такой цеппелин Гинденбург. Плохо кончил....

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25k
Павел Плеханов Час назад
"Что нам стоит дом построить - нарисуем, будем жить"
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