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Роскошная яхта выехала на испанский остров из-за ошибки навигации

Роскошная яхта выехала на испанский остров из-за ошибки навигации

Автор:
26 июня 2024 08:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   авария   в мире   новости   ошибка навигация   фото   яхта   
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На яхту, застрявшую в дюнах, наткнулись туристы, которые направлялись на пляж.

Группа туристов наткнулась на роскошную скоростную яхту, которая вылетела на пляж и застряла в дюнах на испанском острове.

Предполагается, что это яхта модели Pershing 54, стоимость которой может достигать 300 000 фунтов стерлингов.

Вирусные кадры демонстрируют, как яхта застряла почти вертикально на песчаной отмели на острове Эспальмадор на Форментере, Испания.

По данным журнала PowerYacht, предполагается, что судно должно было двигаться со скоростью 35 узлов (65 км/ч), чтобы разбиться таким образом на песчаных дюнах. И капитан не успел свернуть, обнаружив, что навигатор привел его прямо на остров.

О повреждении корабля пока не сообщалось, а местные испанские СМИ утверждают, что никто из членов экипажа на борту яхты не пострадал в результате происшествия.

В итоге туристы, которые оказались на острове, делали селфи на фоне застрявшей в песке яхты и даже взбирались на борт.

Совет острова Форментера предоставил владельцу застрявшей лодки 48 часов на то, чтобы с корабля убрали батареи и топливо, которые могут загрязнить остров. Ему также был поставлен 72-часовой срок, в течение которого хозяин должны найти способ снять корабль с мели.

Яхта Pershing 54, застрявшая на испанском пляже, это популярная модель, разработанная дизайнером Фульвио де Симони и выпускавшаяся с 1995 по 2003 год. Среди яхтсменов она считается желанной классикой.

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Метки: Видео   ЧП   авария   в мире   новости   ошибка навигация   фото   яхта   
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2  комментария
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663
Шурман Час назад
Ее вытянуть от туда работы на 2-3 часа , буксир из ближайшего порта пригнать и вытащить обратно . Видать на лодку денег хватило а на такую услугу нет , это какой может быть ошибка навигации ? там скорей всего навигатор пьяный был .
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65k
Олег Минуту назад
Почему в Испании цена в фунтах? В тексте то яхта, то корабль, то лодка ....
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Deiz
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