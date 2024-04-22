В Челябинске мужчина прострелил детскую комнату соседки, когда решил перезарядить ружьё

Полицейские рассказали Яне, что сосед не имел права хранить оружие в квартире без сейфа. По версии правоохранителей, Александр спросонья взял ружье и случайно его перезарядил. «Я честно скажу, мы уехали сразу же из квартиры в деревню. В квартире все так и лежит. У меня до сих пор шок. Я всю ночь не спала и находиться там сейчас, разгребать это все не могу», — говорит Яна.



