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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1368 постов • 58 подписчиков подписаться
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В Челябинске мужчина прострелил детскую комнату соседки, когда решил перезарядить ружьё

В Челябинске мужчина прострелил детскую комнату соседки, когда решил перезарядить ружьё

Автор:
22 апреля 2024 09:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   Челябинск   перезарядил   ружьё   фото   
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Мужчина Александр рано утром 18 апреля решил перезарядить свое ружье и случайно произвел выстрел, который попал в стену соседской квартиры. Соседка россиянина Яна проснулась от громкого звука и обошла всю квартиру.

Вскоре женщина обнаружила дырку от пули в детской комнате, в которой в момент выстрела спал ее шестилетний сын. Пуля, предположительно, прошла рядом с кроватью ребенка, продырявила матрас, отрикошетила от пола и пробила стену в ванной комнате.

По совету мужа Яна вызвала полицию. Александр успел уехать до прибытия правоохранительных органов. По словам соседки, она видела, как он садился в машину с ружьем. Спустя несколько часов стрелка задержали. По данным МВД, на него составили два административных протокола за нарушение правил безопасного обращения с оружием и правил использования. С соседями он связаться не попытался.


Полицейские рассказали Яне, что сосед не имел права хранить оружие в квартире без сейфа. По версии правоохранителей, Александр спросонья взял ружье и случайно его перезарядил. «Я честно скажу, мы уехали сразу же из квартиры в деревню. В квартире все так и лежит. У меня до сих пор шок. Я всю ночь не спала и находиться там сейчас, разгребать это все не могу», — говорит Яна.


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Метки: Видео   ЧП   Челябинск   перезарядил   ружьё   фото   
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4  комментария
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27k
сеньор Леонсио 46 минут назад
[мат], даже не попытался выяснить, что за стеной! Да ещё и сбежал как ребёнок, типа это не он.
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372
dasn7 10 минут назад
Сколько любителей охоты сдали ружбайки по причине сложностей при продлении учёта, большинство из которых соблюдают все положенные меры предосторожности и правила хранения. А этот...
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25k
SolomonA Полчаса назад
Дебил! Вот только у меня вопрос - что у него за ружье? Пуля явно от нарезного, а то, что она пробила две стены (в детской и в ванной), при этом вторую - после рикошета - он на слонов собирался охотиться? Или у него там снайперка с патронами повышенной мощности?
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5k
Владимир 37 минут назад
за случайно-бьют отчайно...
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1526 постов (1483 в горячем)

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