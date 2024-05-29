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Попробовал мексиканский фрукт и получил ожоги III степени

Попробовал мексиканский фрукт и получил ожоги III степени

Автор:
29 мая 2024 07:39
Сообщество : Еда
Метки: Мексика   кешью   кислота   ожог   турист   фрукт   
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Турист из Великобритании получил ожог лица III степени, откусив кусочек экзотического фрукта в Мексике. "Я поверить не мог, что испытаю такую боль", - пожаловался 28-летний Томас Гарольд Уотсон.

1 мая Уотсон осматривал достопримечательности города Кампече на полуострове Юкатан. Строитель из Бедфордшира прогуливался по местному рынку, когда наткнулся на киоск, где продавались яблоки кешью - плоды с одноимённым орехом.

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"Я слышал, что мякоть должна быть горькой, но никогда не пробовал. Поэтому я купил яблоко кешью и ещё несколько фруктов и пошёл на прогулку".

"Я решил открыть плод, на ощупь он был похож на маракуйю. Укусил этот мешочек, и он тут же взорвался, - вспоминает Уотсон. - Мгновенно возникло ощущение огня, я почувствовал, как пламя охватило весь мой рот".

На следующий день, когда мужчина проснулся, лицо было в ранах и корках, будто его облили кислотой.

"Мои губы будто расплавились. Даже руки обесцветились от кислоты фрукта".

Путешественник не догадывался, что плоды кешью содержат кардол и анакардовую кислоту - ядовитый коктейль, который при контакте с кожей может оставить волдыри.

При обработке кешью голыми руками работники фабрик получают сильные ожоги рук и кистей.

Несмотря на болезненные травмы, Уотсон не обратился в больницу, так как не хотел, чтобы ему выставили огромный счёт за лечение. К сожалению, процесс восстановления оказался долгим и мучительным: "Пару дней назад я смог снять корку с губ, она была шириной в пару дюймов. Они всё ещё не зажили, но уже выглядят лучше".

Турист предупредил: "Всегда стоит пробовать местную кухню, но лучше заранее о ней узнать".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мексика   кешью   кислота   ожог   турист   фрукт   
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2  комментария
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Dmitry Tarasov Час назад
У них там нет фишек походу. Иначе он знал бы что в кешью съедобен только орех и только после длительной обработки. ДБ.
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? ? ? 43 минуты назад
походу, автору неведомо что есть третья степень ожога..
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2984 поста (2811 в горячем)

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