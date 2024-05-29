Попробовал мексиканский фрукт и получил ожоги III степени

На следующий день, когда мужчина проснулся, лицо было в ранах и корках, будто его облили кислотой.

"Мои губы будто расплавились. Даже руки обесцветились от кислоты фрукта".

Путешественник не догадывался, что плоды кешью содержат кардол и анакардовую кислоту - ядовитый коктейль, который при контакте с кожей может оставить волдыри.

При обработке кешью голыми руками работники фабрик получают сильные ожоги рук и кистей.