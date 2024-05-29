Попробовал мексиканский фрукт и получил ожоги III степени

Турист из Великобритании получил ожог лица III степени, откусив кусочек экзотического фрукта в Мексике. "Я поверить не мог, что испытаю такую боль", - пожаловался 28-летний Томас Гарольд Уотсон.
1 мая Уотсон осматривал достопримечательности города Кампече на полуострове Юкатан. Строитель из Бедфордшира прогуливался по местному рынку, когда наткнулся на киоск, где продавались яблоки кешью - плоды с одноимённым орехом.
"Я слышал, что мякоть должна быть горькой, но никогда не пробовал. Поэтому я купил яблоко кешью и ещё несколько фруктов и пошёл на прогулку".
"Я решил открыть плод, на ощупь он был похож на маракуйю. Укусил этот мешочек, и он тут же взорвался, - вспоминает Уотсон. - Мгновенно возникло ощущение огня, я почувствовал, как пламя охватило весь мой рот".
На следующий день, когда мужчина проснулся, лицо было в ранах и корках, будто его облили кислотой.
"Мои губы будто расплавились. Даже руки обесцветились от кислоты фрукта".
Путешественник не догадывался, что плоды кешью содержат кардол и анакардовую кислоту - ядовитый коктейль, который при контакте с кожей может оставить волдыри.
При обработке кешью голыми руками работники фабрик получают сильные ожоги рук и кистей.
Несмотря на болезненные травмы, Уотсон не обратился в больницу, так как не хотел, чтобы ему выставили огромный счёт за лечение. К сожалению, процесс восстановления оказался долгим и мучительным: "Пару дней назад я смог снять корку с губ, она была шириной в пару дюймов. Они всё ещё не зажили, но уже выглядят лучше".
Турист предупредил: "Всегда стоит пробовать местную кухню, но лучше заранее о ней узнать".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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