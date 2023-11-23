Фанаты Тейлор Свифт получили ожоги на концерте в Бразилии

23-летняя Ана Клара Беневидес потеряла сознание за несколько минут до выхода Тейлор на сцену и, по словам ее двоюродной сестры Эстелы, умерла от остановки сердца.

После трагедии Тейлор Свифт опубликовала заявление: "У меня нет слов, чтобы описать, насколько я опустошена. У меня очень мало информации, кроме того факта, что девушка была невероятно красива и слишком молода. Я глубоко переживаю эту потерю, моё разбитое сердце с её семьёй и друзьями. Это последнее, о чем я могла подумать, когда мы решили выступать в Бразилии".

Отец Аны, Вейни Мачадо, в интервью газете Folha de São Paulo сказал: "Я потерял свою единственную дочь, счастливую и умную девушку. В апреле следующего года она должна была окончить факультет психологии. Я хочу, чтобы было установлено, действительно ли зрителям запретили приносить воду, была ли допущена халатность при оказании помощи".

Убитый горем отец добавил: "Я знаю, что певица раздавала воду своим поклонникам, и это абсурд для мероприятия такого масштаба. Ничто не вернёт мою дочь, но я надеюсь, если халатность подтвердится, виновный будет наказан, и больше такого не случится".