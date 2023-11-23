Фанаты Тейлор Свифт получили ожоги на концерте в Бразилии

На концерте Тейлор Свифт, который состоялся 17 ноября на стадионе Estadio Olímpico Nilton Santos в Рио-де-Жанейро, многие зрители получили ожоги второй степени. Температура воздуха составляла около 38 °C, более того, по всему стадиону был уложен металлический пол, который раскалился и стал причиной травм.
Девушка написала в соцсети: "Я пришла на стадион Nilton Santos на концерт Тейлор Свифт и ушла с 3 ожогами второй степени".
Металлические пластины, покрывавшие пол превратились в раскалённую сковородку.
Зрительница поделилась фотографией ожогов на своих ногах, назвав условия на стадионе "бесчеловечными".
Она вспоминает: "Мы с подругами стояли впереди, а за нами скопилось много людей, которые толкались. Когда открыли вход, меня толкнули, и я упала на огненный пол. Я получила два ожога второй степени".
И это не единичный случай.
Власти предупреждали об опасности для жизни, поскольку тепловой индекс, сочетающий температуру и влажность, в пятницу достиг 59,3°C, а в субботу (18 ноября) - 59,7°C в Рио.
Лауреат премии "Грэмми" выступала в течение нескольких часов при температуре около 38°C и позже сообщила фанатам, что переносит субботний концерт, поскольку безопасность и благополучие её поклонников, коллег по сцене и команды должны и всегда будут стоять на первом месте.
На стадион, где проходил концерт, было запрещено приносить свою воду.Люди начали массово терять сознание, а работники двух медпунктов не успевали оказывать помощь. Заметив неладное, Тейлор и её команда стали раздавать воду.
"Я получила ожоги второй степени обеих ног и правой руки в результате падения на металлический пол рядом со сценой. Из-за жары пол стал представлять огромную опасность, и многие получили ужасные ожоги", - пожаловалась ещё одна фанатка.
23-летняя Ана Клара Беневидес потеряла сознание за несколько минут до выхода Тейлор на сцену и, по словам ее двоюродной сестры Эстелы, умерла от остановки сердца.
После трагедии Тейлор Свифт опубликовала заявление: "У меня нет слов, чтобы описать, насколько я опустошена. У меня очень мало информации, кроме того факта, что девушка была невероятно красива и слишком молода. Я глубоко переживаю эту потерю, моё разбитое сердце с её семьёй и друзьями. Это последнее, о чем я могла подумать, когда мы решили выступать в Бразилии".
Отец Аны, Вейни Мачадо, в интервью газете Folha de São Paulo сказал: "Я потерял свою единственную дочь, счастливую и умную девушку. В апреле следующего года она должна была окончить факультет психологии. Я хочу, чтобы было установлено, действительно ли зрителям запретили приносить воду, была ли допущена халатность при оказании помощи".
Убитый горем отец добавил: "Я знаю, что певица раздавала воду своим поклонникам, и это абсурд для мероприятия такого масштаба. Ничто не вернёт мою дочь, но я надеюсь, если халатность подтвердится, виновный будет наказан, и больше такого не случится".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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