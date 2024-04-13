Как сосновое яблоко стало символом высокого статуса в Англии XVIII века?

Ананас, безусловно, вкусный и полезный фрукт. Но он давно уже стал привычным и обычным почти для всего мира. Между тем как относительно недавно этот колючий фрукт, увенчанный пышной короной из листьев, выступал в качестве символа статуса.
Увлечение экзотическими фруктами и овощами появилось очень давно. У греков и римлян были свои редкие, дорогие и ценные блюда. И щедрость, с которой их преподносили гостям, была показателем власти, статуса и богатства. Так позднее произошло и с ананасами.
В некоторых культурах фрукт символизирует женственность, плодородие и изобилие. В Англии XVIII века этот фрукт стал признаком статуса и богатства.
Импортировать ананасы из Южной Америки начали в XVI веке, когда первые плоды были привезены в Европу испанскими мореплавателями. Из Испании они попали в Англию.
В XVIII веке плоды ананаса стали привозить домой европейские моряки как знак успешного похода и свидетельство богатства и процветания. Он также стал украшением обеденных столов представителей знати. Наличие на столе ананаса свидетельствовало о том, что кто-то в семье путешественник или исследователь либо купец, способный позволить себе этот дорогой экзотический фрукт.
На торжественных мероприятиях фрукты использовались в качестве и украшения, и еды. Ананас, преодолевший полмира и сохранивший свежесть, был для европейцев реальным и вкусным выражением богатства и власти.
Поэтому в Англии XVIII века ананас мог стоить тысячи фунтов. Только богатые и знатные семьи Англии могли позволить себе его приобрести. Фрукт покупали, и каждая его часть использовалась либо в пищу, либо для демонстрации. После покупки дорогой плод часто выставляли на всеобщее обозрение, пока он не сгнивал до самой сердцевины.
Ананас был настолько притягательным символом богатства и изобилия, что зажиточные семьи даже арендовали его для определённого случая на короткий срок, вместо того чтобы покупать.
Привлекательная экзотика
Простая причина, по которой ананас считался символом статуса и признаком богатства, кроется в культуре той эпохи. В то время люди только осваивали другие места, и добраться до них было непросто.
Только богатые и решительные могли финансировать морское путешествие и привезти экзотические богатства и продукты. Ананас в те времена говорил о характере: либо вы лихой авантюрист, либо достаточно богаты, чтобы заплатить кому-то, кто сделает за вас опасную часть работы.
Интересный внешний вид ананаса, возможно, тоже сыграл свою роль в его становлении как символа богатства и королевской власти. Пышная корона из листьев и золотисто-жёлтый цвет придавали ему вид короля, и поэтому фрукт стал ассоциироваться с королевской властью и роскошью. В связи с этим ему даже дали подходящее название – «королевская сосна».
Странный вид и неожиданный вкус ананаса поразили европейцев. Британцам казалось, что ананас по вкусу напоминает розовую воду, сахар и вино одновременно. Ананасы оказались настолько популярны, что англичане даже нашли способ выращивать их на своей земле.
Однако даже когда их научились выращивать в Британии, спрос и ценность ананасов не упали. Только состоятельные люди могли позволить себе персонал и тепличные условия для них.
К тому же не каждая ананасовая ферма давала плоды. Только с индустриализацией и быстрым ввозом ананасов на пароходах ценность фрукта постепенно снизилась, и остальное население тоже смогло попробовать королевский плод.
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