Как сосновое яблоко стало символом высокого статуса в Англии XVIII века?

В некоторых культурах фрукт символизирует женственность, плодородие и изобилие. В Англии XVIII века этот фрукт стал признаком статуса и богатства.

Импортировать ананасы из Южной Америки начали в XVI веке, когда первые плоды были привезены в Европу испанскими мореплавателями. Из Испании они попали в Англию.

В XVIII веке плоды ананаса стали привозить домой европейские моряки как знак успешного похода и свидетельство богатства и процветания. Он также стал украшением обеденных столов представителей знати. Наличие на столе ананаса свидетельствовало о том, что кто-то в семье путешественник или исследователь либо купец, способный позволить себе этот дорогой экзотический фрукт.