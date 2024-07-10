В Петербурге грабитель ударил предпринимателя молотком по голове и похитил сумку с деньгами

Пострадавшему очень повезло остаться в живых.
Крайне опасного и хладнокровного грабителя задержали петербургские полицейские. Преступник с молотком напал на предпринимателя в подъезде и похитил сумку с крупной суммой денег.
На кадрах с камеры наблюдения видно, как злоумышленник следует за жертвой, а затем с размаха бьёт ничего не подозревающего предпринимателя молотком по затылку. От удара пострадавший мгновенно теряет сознание и плашмя валится на пол, после чего грабитель забирает сумку с деньгами и проверяет карманы жертвы.
Пострадавший очнулся довольно быстро. Шатаясь он направился к выходу, чтобы попытаться задержать преступника. В ролике также мелькает полуголый мужчина с пистолетом, который ищет нападавшего. Местные СМИ пишут, что все действующие лица направлялись в квартиру на восьмом этаже, якобы там расположен притон. Однако в полиции нет никаких данных на этот счёт.
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В МВД сообщили, что полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам на следующий день. Им оказался 45-летний безработный "гастролёр" из Мурманска с внушительной криминальной "карьерой". В девяностых был судим за нанесение тяжких телесных повреждений и захват заложника, а также — за причинение вреда средней тяжести. Задержанному грозит до 10 лет по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия").
Что касается пострадавшего, то он отделался травмой теменной части черепа, закрытой ЧМТ и сотрясением мозга. Госпитализация мужчине не потребовалась.
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Какие, плеать, "до (!) 10 лет"?!
Он, что, исправится?! В расход этот биомусор!
Мыкается по тюрьмам, видать нравится ему
а пострадавшему надо со стволом всегда ходить и не слоупочть по сторонам.
Надо минимум парой ходить.