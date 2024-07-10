FISHKINET
Сообщество Криминал 3262 поста • 395 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Петербурге грабитель ударил предпринимателя молотком по голове и похитил сумку с деньгами

В Петербурге грабитель ударил предпринимателя молотком по голове и похитил сумку с деньгами

Автор:
10 июля 2024 16:30
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   молоток   ограбление   полиция   предприниматель   
3369
2
1

Пострадавшему очень повезло остаться в живых.

Крайне опасного и хладнокровного грабителя задержали петербургские полицейские. Преступник с молотком напал на предпринимателя в подъезде и похитил сумку с крупной суммой денег.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как злоумышленник следует за жертвой, а затем с размаха бьёт ничего не подозревающего предпринимателя молотком по затылку. От удара пострадавший мгновенно теряет сознание и плашмя валится на пол, после чего грабитель забирает сумку с деньгами и проверяет карманы жертвы.


Пострадавший очнулся довольно быстро. Шатаясь он направился к выходу, чтобы попытаться задержать преступника. В ролике также мелькает полуголый мужчина с пистолетом, который ищет нападавшего. Местные СМИ пишут, что все действующие лица направлялись в квартиру на восьмом этаже, якобы там расположен притон. Однако в полиции нет никаких данных на этот счёт.

В МВД сообщили, что полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам на следующий день. Им оказался 45-летний безработный "гастролёр" из Мурманска с внушительной криминальной "карьерой". В девяностых был судим за нанесение тяжких телесных повреждений и захват заложника, а также — за причинение вреда средней тяжести. Задержанному грозит до 10 лет по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия").


Что касается пострадавшего, то он отделался травмой теменной части черепа, закрытой ЧМТ и сотрясением мозга. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Санкт-Петербург   молоток   ограбление   полиция   предприниматель   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
38  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
AzuveR 10 часов назад
Охренеть , у мужика по ходу черепушка железная. Здоровья ему. Нападавшего ,на кол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
32k
Сталкер 6 минут назад
"Им оказался 45-летний безработный "гастролёр" из Мурманска с внушительной криминальной "карьерой". В девяностых был судим за нанесение тяжких телесных повреждений и захват заложника, а также за причинение вреда средней тяжести. Задержанному грозит до 10 лет по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия")".

Какие, плеать, "до (!) 10 лет"?!
Он, что, исправится?! В расход этот биомусор!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
sanchesS80 3 часа назад
Таких рецидивистов по хорошему надо пожизненно отправлять куда-нибудь в колонию-поселение (после отсидки срока). Всё равно среди нормальных людей ему больше жизни не будет. 45 лет, уже сидел по тяжкой статье, не работал, сейчас еще получит десятку. Кому потом на свободе нужен 55-летний никогда не работавший?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КАКАнгел 3 часа назад
обычно таким способом подростки зарабатывают себе деньги на наркотики и прочие радости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Григорий 6 часов назад
Такого ухаря надо по рецидиву закрывать на пожизненное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр 6 часов назад
Странно что не расчленил прямо там, это же Питер...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Denis Cudreacov 7 часов назад
Бл...я вот почему если человек дол...еб то это неисправим?
Мыкается по тюрьмам, видать нравится ему
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex 7 часов назад
Мочить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Netyn 7 часов назад
Надеюсь, что этот мерзкий мигрант получит по заслугам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
Elnur Agaverdiyev 7 часов назад
неинтересно....это свой родной, почти местный, тут не будет призывов устраивать рейды ОМОНа и мочить лимиту
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
54
Elnur Agaverdiyev БамбарбияКиргуду 6 часов назад
несчастный ты человек. Даже нет, скорее существо. Вроде бы тоже двуногое, но обделенное. Живи в своем тупом мирке, дели всех на хохол/нехохол. Ты и в самом деле просто бессмысленный набор букв))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
Elnur Agaverdiyev БамбарбияКиргуду 6 часов назад
скажи честно, сам догадался посмотреть в профиль или кто-то умный подсказал?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
921
ivandike 8 часов назад
Чем шлюхи сдачу давать будут, вот же маргенал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Дмитрий 8 часов назад
Классический разбой. По учебнику прям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
BiZ 9 часов назад
вот так везение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
937
Игорь 9 часов назад
Мужик сидел, но ума не прибавилось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Ego sum qui sum 10 часов назад
Обошлось без расчлененки - нетипичный Питер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 10 часов назад
видемо долго сидел,что не учёл что везде сейчас куча камер стоит.
а пострадавшему надо со стволом всегда ходить и не слоупочть по сторонам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2245 постов (2250 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

232554



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Госдума примет закон о выдворении мигрантов по 20 новым административным статьям
Госдума примет закон о выдворении мигрантов по 20 новым административным статьям
«Ему опять ничего не будет?»: чеченский блогер Асхаб Тамаев отвесил подростку пощёчину в Москве из-за шутки
«Ему опять ничего не будет?»: чеченский блогер Асхаб Тамаев отвесил подростку пощёчину...
Набирающие популярность в сообществах
Картинки со&nbsp;смыслом&nbsp;
Картинки со смыслом 
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Фотошпионы заметили прототип обновлённого электромобиля Tesla Model Y
Фотошпионы заметили прототип обновлённого электромобиля Tesla Model Y
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
После появления феминитивов

Перейти в раздел
Популярные теги
#машина#в мире#интересно#авто аварии#животные#Автовсячина#кино#Ynews#факты#кот
#автомобили#Прикол#Юмор#Китай#позитив#полиция#интересное#Россия#улыбнуло#Спасение
#автомир#фото#аварии#ДТП#история#США#СССР#собака#мигранты#задержание
«Годзилла и Конг: Новая империя» - фильм, на который стоит потратить свой вечер «Годзилла и Конг: Новая империя» - фильм, на который стоит потратить свой вечер В Питере неадекват с мачете ранил двух подростков В Питере неадекват с мачете ранил двух подростков Россиянка, попрекавшая мужа-египтянина маленькой заплатой, заставила его пойти на ограбление Россиянка, попрекавшая мужа-египтянина маленькой заплатой, заставила его пойти на ограбление "Я в тебя торпеду запихаю, маргинал!": участница шоу "Пацанки" избила молотком пьяного соседа "Я в тебя торпеду запихаю, маргинал!": участница шоу "Пацанки" избила молотком пьяного соседа А-ля "Форсаж": в Иркутской области задержали семью, грабившую фуры на ходу А-ля "Форсаж": в Иркутской области задержали семью, грабившую фуры на ходу В Питере силовики накрыли компанию, выдававшую мигрантам липовые сертификаты о сдаче тестов для получения вида на жительство В Питере силовики накрыли компанию, выдававшую мигрантам липовые сертификаты о сдаче тестов для...

На что жалуетесь?

Вернуться