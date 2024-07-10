В Петербурге грабитель ударил предпринимателя молотком по голове и похитил сумку с деньгами

Крайне опасного и хладнокровного грабителя задержали петербургские полицейские. Преступник с молотком напал на предпринимателя в подъезде и похитил сумку с крупной суммой денег.



На кадрах с камеры наблюдения видно, как злоумышленник следует за жертвой, а затем с размаха бьёт ничего не подозревающего предпринимателя молотком по затылку. От удара пострадавший мгновенно теряет сознание и плашмя валится на пол, после чего грабитель забирает сумку с деньгами и проверяет карманы жертвы.





Пострадавший очнулся довольно быстро. Шатаясь он направился к выходу, чтобы попытаться задержать преступника. В ролике также мелькает полуголый мужчина с пистолетом, который ищет нападавшего. Местные СМИ пишут, что все действующие лица направлялись в квартиру на восьмом этаже, якобы там расположен притон. Однако в полиции нет никаких данных на этот счёт.