«Там нет похищения абсолютно!»: в новосибирской полиции прокомментировали инцидент с гражданами, затолкавшими людей в автомобиль

Вскоре делом заинтересовалась полиция и СК. В пресс-службе Следкома по Новосибирской области сообщили, что проводят проверку по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Но уголовное дело ещё не возбудили.

А в полиции и вовсе заявили, что это конфликт между соседями:

Там нет похищения абсолютно! Там ничего такого нет. Мы проводим проверку по данному факту, устанавливаем все обстоятельства. Мужчина и женщина - муж с женой - находятся дома. Никаких мигрантов, лиц нерусской национальности, никаких девушек - это просто конфликтные отношения между жителями одного населённого пункта.

Теперь местные ждут результатов проверки. И того, что полиция будет делать с такими «конфликтными отношениями» между соседями.