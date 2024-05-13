«Там нет похищения абсолютно!»: в новосибирской полиции прокомментировали инцидент с гражданами, затолкавшими людей в автомобиль

Силовики назвали это соседскими разборками.
Недавно в сети появилось видео из посёлка Евсино Новосибирской области. В ролике мужчина едет на велосипеде, а женщина идёт следом и что-то рассматривает в телефоне. Рядом с ними тормозит авто, из него выходят парни и первым делом сбивают мужчину с ног. Затем тащят его в машину, туда же усаживают даму и уезжают.
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Видео разлетелось по сети и люди стали гадать: что это было? Одни говорили, что это разборки мигрантов, другие - что увидели обряд похищения невесты.
Вскоре делом заинтересовалась полиция и СК. В пресс-службе Следкома по Новосибирской области сообщили, что проводят проверку по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Но уголовное дело ещё не возбудили.
А в полиции и вовсе заявили, что это конфликт между соседями:
Там нет похищения абсолютно! Там ничего такого нет. Мы проводим проверку по данному факту, устанавливаем все обстоятельства. Мужчина и женщина - муж с женой - находятся дома.
Никаких мигрантов, лиц нерусской национальности, никаких девушек - это просто конфликтные отношения между жителями одного населённого пункта.
Теперь местные ждут результатов проверки. И того, что полиция будет делать с такими «конфликтными отношениями» между соседями.
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Так и було! Ей ей....
**ка! так в этом то и проблема, пусть разбираются, по тому что в ходе так называемых "конфликтных отношений" людей могут покалечить и убить, ленивые говноеды