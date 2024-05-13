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«Там нет похищения абсолютно!»: в новосибирской полиции прокомментировали инцидент с гражданами, затолкавшими людей в автомобиль

«Там нет похищения абсолютно!»: в новосибирской полиции прокомментировали инцидент с гражданами, затолкавшими людей в автомобиль

Автор:
13 мая 2024 18:53
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Евсино   Новосибирская область   Следком   полиция   похищение   проверка   
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Силовики назвали это соседскими разборками.

Недавно в сети появилось видео из посёлка Евсино Новосибирской области. В ролике мужчина едет на велосипеде, а женщина идёт следом и что-то рассматривает в телефоне. Рядом с ними тормозит авто, из него выходят парни и первым делом сбивают мужчину с ног. Затем тащят его в машину, туда же усаживают даму и уезжают.

Видео разлетелось по сети и люди стали гадать: что это было? Одни говорили, что это разборки мигрантов, другие - что увидели обряд похищения невесты.

Вскоре делом заинтересовалась полиция и СК. В пресс-службе Следкома по Новосибирской области сообщили, что проводят проверку по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Но уголовное дело ещё не возбудили.

А в полиции и вовсе заявили, что это конфликт между соседями:

Там нет похищения абсолютно! Там ничего такого нет. Мы проводим проверку по данному факту, устанавливаем все обстоятельства. Мужчина и женщина - муж с женой - находятся дома.

Никаких мигрантов, лиц нерусской национальности, никаких девушек - это просто конфликтные отношения между жителями одного населённого пункта.

Теперь местные ждут результатов проверки. И того, что полиция будет делать с такими «конфликтными отношениями» между соседями.

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Метки: Видео   Евсино   Новосибирская область   Следком   полиция   похищение   проверка   
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5  комментариев
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11k
MakDag Час назад
Разборки между соседями не попадают под УК. Это здорово, а то соседи уже достали.
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460
Фрол Полчаса назад
Классика жанра силовой структуры.Результатов проверки нет, но разъяснения уже есть т.е. Принцип 1 - о трупах ещё ни кто не заявлял,знатца высиживаем яйцы.
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Ну да, во первых Гагик не виноуват! А во вторых люди в машине знали что впереди прохожих ждала ужасная банда, грабители, а времени объяснить не было, поэтому заталкивали силой...
Так и було! Ей ей....
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14k
Copycat 42 минуты назад
*это просто конфликтные отношения между жителями одного населённого пункта.

**ка! так в этом то и проблема, пусть разбираются, по тому что в ходе так называемых "конфликтных отношений" людей могут покалечить и убить, ленивые говноеды
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2917 постов (2869 в горячем)

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