В Петрозаводске неизвестные подло напали на двух мужчин

В полиции пообещали провести расследование, но заявлений по факту нападения пострадавшие не писали.
Инцидент произошёл утром в воскресенье, 30 июня. Двое молодых мужчин праздновали День города в одном из кафе Петрозаводска. В заведении они поссорились с группой мужчин из примерно 10 человек, которые вывели их поговорить за пределы кафе и избили толпой.
Однако этого злоумышленникам показалось мало. Когда побитые мужчины ушли с места происшествия, на перекрестке улицы Анохина и проспекта Ленина их ждала засада. Один из нападавших с двух ног влетел в спину пострадавшему, опрокинул на землю и начал избивать. В этот же момент с другой стороны выбежал второй "смельчак" и накинулся на другого мужчину, который не успел понять, что произошло.
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Со слов очевидцев, один из нападавших был охранником кафе "Мансарда", в котором сцепились мужчины. Однако руководство заведения поспешило опровергнуть эту информацию, заявив, что конфликт начался за пределами кафе и никто из сотрудников отношения к драке не имеет. Примечательна и реакция полиции. Проверки не было до тех пор, пока видео с моментом нападения не облетело многие СМИ и Telegram-каналы. Впрочем, в МВД заявлений по данному факту не поступало. Но сейчас, после резонанса, правоохранительные органы пообещали начать расследование. Пока писался пост, стало известно, что Бастрыкин уже увидел ролик и потребовал возбудить уголовное дело.
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Эх, не так это должно работать, не так. Бастрыкин должен написать запрос руководителю полиции того региона "Такой то, такой-то, приказываю в течении 2 часов доложить почему не возбуждено уголовное дело". А потом карать за неисполнение обязанностей.