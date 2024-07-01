В Петрозаводске неизвестные подло напали на двух мужчин

Инцидент произошёл утром в воскресенье, 30 июня. Двое молодых мужчин праздновали День города в одном из кафе Петрозаводска. В заведении они поссорились с группой мужчин из примерно 10 человек, которые вывели их поговорить за пределы кафе и избили толпой.

Однако этого злоумышленникам показалось мало. Когда побитые мужчины ушли с места происшествия, на перекрестке улицы Анохина и проспекта Ленина их ждала засада. Один из нападавших с двух ног влетел в спину пострадавшему, опрокинул на землю и начал избивать. В этот же момент с другой стороны выбежал второй "смельчак" и накинулся на другого мужчину, который не успел понять, что произошло.