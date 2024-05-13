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"Ты зачем целовал чужого ребёнка?": в Краснодаре прохожий спугнул мужчину, пристававшего к маленькой девочке

"Ты зачем целовал чужого ребёнка?": в Краснодаре прохожий спугнул мужчину, пристававшего к маленькой девочке

Автор:
13 мая 2024 10:39
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Краснодар   педофил   полиция   поцеловал чужого ребёнка   проверка   
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Странный гражданин набросился на ребёнка на остановке и стал его целовать. Хорошо, что рядом нашлись неравнодушные люди.

Неадекватный гражданин сидел на остановке, когда мимо проходила школьница. Внезапно он вскочил и принялся обнимать и целовать девочку. Та стала кричать и вырываться, чем привлекла внимание окружающих. Неравнодушный прохожий отбил ребёнка у странного мужика и устроил ему небольшой допрос. Любитель малышек заявил, что "просто хотел успокоить" школьницу, чтобы она "не нервничала".


— Она спросила у меня, куда ей идти на автобус. Я просто хотел ее успокоить, братишка, чтобы она не нервничала. Больше такого в жизни не будет, — уверял неадекват.


Местный житель, который снял видео, вызвал на место полицию, однако приезда сотрудников так и не дождался. Как сообщают СМИ, правоохранители все-таки прибыли на место, но на остановке уже никого не было. Также известно, что родители школьницы с заявлением в правоохранительные органы пока не обращались.


Однако после публикации видео в соцсетях, одна из жительниц города опознала героя дня, сообщив, что тот находится в федеральном розыске вместе со своей сожительницей из-за преступлений по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В своё время подозреваемый изрядно покуролесил в Горячем Ключе, те, кто пострадал от его действий, по словам женщины, уже едут в полицию.


Официальных комментариев по поводу того, что мужчина находится в розыске, пока нет, однако сообщается о проверке после инцидента на остановке. Жители города, кстати, были возмущены отсутствием правоохранителей. Что должно случиться, чтобы те, наконец, начали вовремя прибывать по вызову? Этот вопрос в комментариях к посту сочли риторическим.

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Метки: Видео   Краснодар   педофил   полиция   поцеловал чужого ребёнка   проверка   
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6  комментариев
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6k
Руслан 58 минут назад
Ну как всегда, ментов, когда надо, нет...Снова ждем, когда Бастрыкин будет возбуждать? Жаль, вчера Колокольцева не пинули под зад, а оставили. Развел бардак в ведомстве. При нём вообще, полиция выполняет свои обязанности должным образом или покровительствует ОПГ в новом формате?
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138
ПИВОнер 51 минуту назад
Я - за отмену моратория на смертную казнь. А Вы?
И да, вроде страна воюет.. Чё не так?
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138
ПИВОнер Полчаса назад
Уверен - минусют педофилы..
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128k
Аааа 55 минут назад
чего его просто к остановочному павильону не привязали до прихода полиции?
не в духе хохлов со столбами, а именно, чтобы не убежал
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1k
Андрей Граф 57 минут назад
найти и повесить тварь за яйца...
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55
Дмитрий Мальченков Час назад
Почему оно ещё с целым лицом
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2076 постов (2065 в горячем)

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