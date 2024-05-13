"Ты зачем целовал чужого ребёнка?": в Краснодаре прохожий спугнул мужчину, пристававшего к маленькой девочке

Однако после публикации видео в соцсетях, одна из жительниц города опознала героя дня, сообщив, что тот находится в федеральном розыске вместе со своей сожительницей из-за преступлений по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В своё время подозреваемый изрядно покуролесил в Горячем Ключе, те, кто пострадал от его действий, по словам женщины, уже едут в полицию.





Официальных комментариев по поводу того, что мужчина находится в розыске, пока нет, однако сообщается о проверке после инцидента на остановке. Жители города, кстати, были возмущены отсутствием правоохранителей. Что должно случиться, чтобы те, наконец, начали вовремя прибывать по вызову? Этот вопрос в комментариях к посту сочли риторическим.