"Ты зачем целовал чужого ребёнка?": в Краснодаре прохожий спугнул мужчину, пристававшего к маленькой девочке

Странный гражданин набросился на ребёнка на остановке и стал его целовать. Хорошо, что рядом нашлись неравнодушные люди.
Неадекватный гражданин сидел на остановке, когда мимо проходила школьница. Внезапно он вскочил и принялся обнимать и целовать девочку. Та стала кричать и вырываться, чем привлекла внимание окружающих. Неравнодушный прохожий отбил ребёнка у странного мужика и устроил ему небольшой допрос. Любитель малышек заявил, что "просто хотел успокоить" школьницу, чтобы она "не нервничала".
— Она спросила у меня, куда ей идти на автобус. Я просто хотел ее успокоить, братишка, чтобы она не нервничала. Больше такого в жизни не будет, — уверял неадекват.
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Местный житель, который снял видео, вызвал на место полицию, однако приезда сотрудников так и не дождался. Как сообщают СМИ, правоохранители все-таки прибыли на место, но на остановке уже никого не было. Также известно, что родители школьницы с заявлением в правоохранительные органы пока не обращались.
Однако после публикации видео в соцсетях, одна из жительниц города опознала героя дня, сообщив, что тот находится в федеральном розыске вместе со своей сожительницей из-за преступлений по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В своё время подозреваемый изрядно покуролесил в Горячем Ключе, те, кто пострадал от его действий, по словам женщины, уже едут в полицию.
Официальных комментариев по поводу того, что мужчина находится в розыске, пока нет, однако сообщается о проверке после инцидента на остановке. Жители города, кстати, были возмущены отсутствием правоохранителей. Что должно случиться, чтобы те, наконец, начали вовремя прибывать по вызову? Этот вопрос в комментариях к посту сочли риторическим.
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И да, вроде страна воюет.. Чё не так?
не в духе хохлов со столбами, а именно, чтобы не убежал