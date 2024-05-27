30 фото "одухотворённых" котов, которые вызывают улыбку

Коты — разносторонние создания. Иногда кажется, что они вообще не с этой планеты, и связаны с чем-то высоким и одухотворённым. Пользователи сети поделились фотографиями своих котов, которые отчасти доказывают это. В этой подборке — снимки котов, которые могут показаться слегка "религиозными" и ни в коем случае не оскорбляют ничьи чувства, но точно поднимут настроение!