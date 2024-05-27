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30 фото "одухотворённых" котов, которые вызывают улыбку

30 фото "одухотворённых" котов, которые вызывают улыбку

Автор:
27 мая 2024 20:59
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Разное   Фотографии   Юмор   животные   коты   кошки   подборка   религия   смешно   фото   
1189
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Коты — разносторонние создания. Иногда кажется, что они вообще не с этой планеты, и связаны с чем-то высоким и одухотворённым. Пользователи сети поделились фотографиями своих котов, которые отчасти доказывают это. В этой подборке — снимки котов, которые могут показаться слегка "религиозными" и ни в коем случае не оскорбляют ничьи чувства, но точно поднимут настроение!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   Юмор   животные   коты   кошки   подборка   религия   смешно   фото   
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1  комментарий
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Массажир Петро 2 часа назад
Собака думает так: вот человек, он кормит меня, поит, любит, ухаживает за
мной, я живу у него в доме. Наверное, он - Бог.
Кошка думает так: вот человек, он кормит меня, поит, любит, ухаживает за
мной, я живу у него в доме. Наверное, я - Бог
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1734 поста (1674 в горячем)

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