30 фото "одухотворённых" котов, которые вызывают улыбку

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Коты — разносторонние создания. Иногда кажется, что они вообще не с этой планеты, и связаны с чем-то высоким и одухотворённым. Пользователи сети поделились фотографиями своих котов, которые отчасти доказывают это. В этой подборке — снимки котов, которые могут показаться слегка "религиозными" и ни в коем случае не оскорбляют ничьи чувства, но точно поднимут настроение!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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