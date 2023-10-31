30 разговорчивых котов, которым точно есть что сказать

Автор:
31 октября 2023 08:30
Пока котейки продолжают заполонять интернет, забавные фотографии с ними не закончатся никогда! Некоторые коты — товарищи эмоциональные, и о своих эмоциях они молчать не будут. Они любят помяукать, повозмущаться, громко попросить еды или сообщить о том, что им не нравится. На форуме Reddit есть целое сообщество, где хозяева публикуют забавные кадры со своими мяукающими котейками. Взглянем на самые уморительные!
2. "Вот как наша кошка сообщает нам, что кто-то есть возле дома"
3. Молитвы кошачьему Богу
4. "А наша толстенькая кошка даже просит поесть лёжа"
5. "Моя кошка орёт, потому что я прошла мимо неё и не почесала ей животик"
6. "Наш кот любит прятаться в кустах, а когда его находят, злится"
7. "Вы что так долго, двуногие?"
8. "Бездомная кошка, которую я подкармливаю, кажется требует, чтобы её пустили внутрь"
10. "Да хватит меня фоткать!"
11. "Я не могу просто сесть и поесть сыр"
12. "Моя кошка всегда шипит на меня через окно, когда я выхожу во двор дома"
14. "Наш кот злится, потому что его не угощают завтраком"
16. Кот рассказывает, что он думает по поводу переноски
17. "А нашей кошке не по нраву, когда мы принимаем ванну"
18. Мяу - вместо тысячи слов
19. "Он не в восторге от ванны после того, как 5 дней пожил в канализации"
20. "Дайте еды, наконец!"
21. Ещё один попрошайка еды
22. Королева кучи белья никого не подпускает к своим владениям
23. Рассказ кота о том, что он думает о поездке к ветеринару
24. "Мой кот всегда приходит поорать и напомнить, что пришло время обеда"
25. "Кот раскритиковал меня, как будто это я вызвала дождь!"
26. "А мой начал возмущаться, когда я собиралась на работу раньше обычного"
27. "Наша кошка приветствует своих человеческих слуг"
28. "А мы скоро домой поедем?"
29. "Застал кота на кухонной плите. Он говорит, что ни в чём не виноват"
30. "Реакция нашего кота на то, что прогулка закончилась"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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