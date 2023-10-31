30 разговорчивых котов, которым точно есть что сказать

Пока котейки продолжают заполонять интернет, забавные фотографии с ними не закончатся никогда! Некоторые коты — товарищи эмоциональные, и о своих эмоциях они молчать не будут. Они любят помяукать, повозмущаться, громко попросить еды или сообщить о том, что им не нравится. На форуме Reddit есть целое сообщество, где хозяева публикуют забавные кадры со своими мяукающими котейками. Взглянем на самые уморительные!