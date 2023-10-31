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30 разговорчивых котов, которым точно есть что сказать

30 разговорчивых котов, которым точно есть что сказать

Автор:
31 октября 2023 08:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Фотографии   забавные животные   кот   коты   кошки   подборка   смешно   смешные животные   смешные коты   фото   
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Пока котейки продолжают заполонять интернет, забавные фотографии с ними не закончатся никогда! Некоторые коты — товарищи эмоциональные, и о своих эмоциях они молчать не будут. Они любят помяукать, повозмущаться, громко попросить еды или сообщить о том, что им не нравится. На форуме Reddit есть целое сообщество, где хозяева публикуют забавные кадры со своими мяукающими котейками. Взглянем на самые уморительные!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   забавные животные   кот   коты   кошки   подборка   смешно   смешные животные   смешные коты   фото   
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