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Сообщество Без кота и жизнь не та 1628 постов • 472 подписчика подписаться
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30 очень злых котов, которые всё равно остаются милашками

30 очень злых котов, которые всё равно остаются милашками

Автор:
16 июня 2023 16:38
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   смешно   смешные животные   смешные коты   фото   
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Взгляд исподлобья, опущенные или отведённые назад уши, дёргающийся хвост — признаки того, что ваш котик явно злится. Лучше не связываться с котами, когда они в таком состоянии — но выглядят они всё равно мило. Пользователи сети поделились фото своих недовольных и злых котеек: просто посмотрите на эту очаровательную кошачью злость! И не забудьте потискать своих пушистиков.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   смешно   смешные животные   смешные коты   фото   
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Тамара Час назад
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