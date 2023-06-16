30 очень злых котов, которые всё равно остаются милашками

Взгляд исподлобья, опущенные или отведённые назад уши, дёргающийся хвост — признаки того, что ваш котик явно злится. Лучше не связываться с котами, когда они в таком состоянии — но выглядят они всё равно мило. Пользователи сети поделились фото своих недовольных и злых котеек: просто посмотрите на эту очаровательную кошачью злость! И не забудьте потискать своих пушистиков.