30 очень злых котов, которые всё равно остаются милашками

Автор:
16 июня 2023 16:38
Взгляд исподлобья, опущенные или отведённые назад уши, дёргающийся хвост — признаки того, что ваш котик явно злится. Лучше не связываться с котами, когда они в таком состоянии — но выглядят они всё равно мило. Пользователи сети поделились фото своих недовольных и злых котеек: просто посмотрите на эту очаровательную кошачью злость! И не забудьте потискать своих пушистиков.
1. "Опять эти двуногие куда-то везут.."
2. Злой, но всё равно милый!
3. Кошачья злость под лупой
4. "Мой 15-летний кот - просто отображение кошачьей злости!"
7. "А наш кот абсолютно зол на то, что сегодня его помыли"
8. "Хватит работать, человек!"
9. Нарушение личных границ
10. "Ну человек, ты меня расстраиваешь.."
11. Зло подкралось из-за угла
12. "А это наша угрюмая прелесть. Взяли её из приюта"
13. Когда сдерживаешь свой гнев, как только можешь
16. Кот крайне недоволен тем, что приходится опять ехать к ветеринару
17. "Проснулся и увидел этот пронзительный взгляд. Похоже, кто-то хочет попросить еды"
18. "А вот - мой кот Том. Том всегда чем-то недоволен"
19. Идёт загрузка кошачьей злости..
21. Лучше не приближаться
22. Яростный защитник ящика
23. Когда она делает вид, что не обиделась
24. "Кот моей бабушки вечно выглядит угрюмым"
26. Когда очень хочешь внимания, но твой двуногий занят
27. "Пссс, человек. У меня там миска пустует.."
28. "Типичная картина: опять наш кот чем-то недоволен, и сообщает об этом"
29. Эти глаза полны жажды мести
30. Кот как бы намекает, что хватит работать, и пора его погладить
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— переведено специально для fishki.net
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