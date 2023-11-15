30 смешных котеек, которые до безумия харизматичны

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Коты харизматичные товарищи. Порой они ведут себя странно, как будто сломались, а иногда строят забавные гримасы. В сети есть целое сообщество, где хозяева публикуют своих "улыбающихся" котов. Взглянем на самые смешные кошачьи ухмылки!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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