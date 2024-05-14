30 раз, когда коты до слёз рассмешили своих хозяев

Коты - весьма странные товарищи. Они любят скидывать вещи отовсюду, они всегда исчезают, когда нужны вам, и вообще часто ведут себя чудаковато. Пользователи форума Reddit поделились забавными кадрами со своими котейками, которые их здорово рассмешили своим поведением.