30 раз, когда коты до слёз рассмешили своих хозяев

Коты - весьма странные товарищи. Они любят скидывать вещи отовсюду, они всегда исчезают, когда нужны вам, и вообще часто ведут себя чудаковато. Пользователи форума Reddit поделились забавными кадрами со своими котейками, которые их здорово рассмешили своим поведением.
1. "Моя кошка любит лежать вот так. Она просто не знает, что делать с задними лапами"
2. "Материнство - это счастье," - говорили они
3. "У тебя всё нормально, человек?"
4. Коты - странные товарищи
5. И даже немного сумасшедшие
6. Но мы их обожаем в любом виде!
8. "А моей красавице исполнилось 16 лет"
10. "Моя кошка превращается в демона, когда я заправляю постель, пытаясь забраться под простыни"
11. "Кажется, мой кот сломался"
12. Потягушки возле батареи - их любимое занятие
13. "А вот моя спящая "красавица"
14. Крайне удобная поза для сна
16. "Мой кот похож на демона с картины эпохи Возрождения"
17. "Я просто вышла из душа и увидела это"
18. Научилась у людей лежать на диване
19. "Его реакция каждый раз, когда он видит себя в зеркале"
20. "Мой кот мешает мне разгадывать кроссворд"
21. "Из всех мест в доме он выбрал это место для сна"
22. Какой сладкий батончик
23. Кот, который любит лежать на плече
25. "Это моя кошка Анфиса. Ей так удобно"
27. И снова кот, который сломался
28. Кто-то думает, что спрятался..
29. Когда коту купили комфортную, дорогую лежанку
30. "Я в своём познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах таких же планет"
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— переведено специально для fishki.net
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