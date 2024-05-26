В Челябинске местные подрались из-за девушки

Полиция патрулирует город с автоматами.
18-летняя Ангелина гуляла со своим парнем. Им повстречался её бывший и он «предъявил» нынешнему бойфренду девушки. А она позвонила отцу - ветерану ЧВК «Вагнер».
Родитель позвал сослуживцев и назначил буйному парню встречу. Тот тоже не растерялся и вызвал товарищей. Всё закончилось беготнёй и стрельбой из травмата.
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В итоге, бойцы ЧВК ретировались, но перед этим успели помять хулиганов.
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Теперь в Челябинске объявлена повышенная готовность и сотрудники МВД патрулируют улицы с автоматами.
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Стольким мужикам такую развлекуху устроила
А свою зашкаливающую энергию лучше использовать для защиты от беспредела маструбеков.
Давать в руки оружие тем, кто нарушил закон дураков не было.
Дядь, обосрался, так и скажи.
Впрочем ты так и сказал.