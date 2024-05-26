В Челябинске местные подрались из-за девушки

18-летняя Ангелина гуляла со своим парнем. Им повстречался её бывший и он «предъявил» нынешнему бойфренду девушки. А она позвонила отцу - ветерану ЧВК «Вагнер».

Родитель позвал сослуживцев и назначил буйному парню встречу. Тот тоже не растерялся и вызвал товарищей. Всё закончилось беготнёй и стрельбой из травмата.