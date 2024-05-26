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В Челябинске местные подрались из-за девушки

В Челябинске местные подрались из-за девушки

Автор:
26 мая 2024 19:59
Сообщество : Криминал
Метки: vagner   Видео   Челябинск   драка   полиция   чвк   
1793
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Полиция патрулирует город с автоматами.

18-летняя Ангелина гуляла со своим парнем. Им повстречался её бывший и он «предъявил» нынешнему бойфренду девушки. А она позвонила отцу - ветерану ЧВК «Вагнер».

Родитель позвал сослуживцев и назначил буйному парню встречу. Тот тоже не растерялся и вызвал товарищей. Всё закончилось беготнёй и стрельбой из травмата.

В итоге, бойцы ЧВК ретировались, но перед этим успели помять хулиганов.

Теперь в Челябинске объявлена повышенная готовность и сотрудники МВД патрулируют улицы с автоматами.

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Метки: vagner   Видео   Челябинск   драка   полиция   чвк   
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27  комментариев
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6k
Pashuta Час назад
Бывший - фееричный долбоящер... Быковать на родителей бывшей девушки, да ещё своих корешей подтянуть к этому, которых же и отоварили... Интересно, что они ему потом скажут и спросят , когда очухаются?? За что и за кого быковали???
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5k
Горожанин 7 минут назад
Когда папа дебил - это уже не исправить. Доченьке придеться хлебнуть по полной. Впрочем, возможно, доченьке уже и самой это поздно осозновать.
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367
SergVR 11 минут назад
а снимал дебил своей вертикалкой урод. ни себе ни людям кретин
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313
Александр SergVR 4 минуты назад
Спасибо ему - на телефоне супер смотреть!
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29k
Alex Час назад
Идиотизм,,, если девушка отшила, то значит так и надо, и нечего быковать, как бы там небыло, насильно мил не будешь,,, перекумаришь через 3 недели- месяца два и попустит
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9k
Pravednik84 Час назад
Не могу сказать по началу инцидента (его нет на видео), но музыкантам по 15 суток, а приехавшую со стволами тусу всю по статье 119 УК РФ с отягчающими (ну там без отягчающих до 2х лет, но грамотный прокурор дотянет до от 3х_до_5и, не считая самого огнестрела, я не прокурор, мне тяжело оценивать докзуху).
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19k
GROMOZEKA Час назад
Во молодец баба!
Стольким мужикам такую развлекуху устроила
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15k
Владимир 2 часа назад
Чую потом им будет хуже, врядли Вагнера оставят это.
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149k
parallax 2 часа назад
Думаю бывшему следовало просто отвалить.
А свою зашкаливающую энергию лучше использовать для защиты от беспредела маструбеков.
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138
Alex K parallax 2 часа назад
маструбеки слишком опасные
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147
Corkscrew parallax Полчаса назад
Ему моча, сперма и гормоны в пустую башку ударили, глаза красная пелена ревности и зависти застлала, ярость и обида в спином мозгу рефлексы насекомого пробудили, так что не до мастурбеков ему было, когда он шоблу на разборы вызванивал.
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340
Dmitry N 2 часа назад
То ли ещё будет, когда они все вернутся оттуда...
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August
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