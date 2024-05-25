Мужчине из США выплатят почти миллион долларов за допрос в полиции

Власти города Фонтана, штат Калифорния, выплатят почти 900 тысяч долларов (82,4 миллиона рублей) в качестве компенсации Томасу Пересу-младшего из-за 17-часового допроса, во время которого правоохранители оказывали на него психологическое давление. Полицейские добивались от него признания в расправе над отцом, который впоследствии оказался жив. Перес подал на полицию в суд и выиграл дело.
В августе 2018 года сотрудники департамента полиции Фонтаны вызвали Переса на допрос после того, как он сам заявил о пропаже отца. Они рассказывали мужчине, что тело его отца уже в морге, пытались заставить его признаться в преступных действиях. Когда Перес заявил о невиновности, полицейские попытались убедить его, что он «забыл о преступлении». Затем следователи привели в комнату для допроса собаку Переса и сказали, что усыпят ее. Они также возили мужчину на строительную площадку, где требовали от него искать тело отца.
Кроме того, Пересу не давали спать и отказывали ему в оказании психологической помощи. В какой-то момент он стал рвать на себе волосы и даже попытался повеситься на шнурках. Не выдержав давления, Перес дал следователям ложное признание и сказал, что ударил отца ножом из-за ссоры.
Однако позже пропавшего отца нашли живым — он без предупреждения остался ночевать в доме друга, а позже отправился в аэропорт Лос-Анджелеса, чтобы слетать к дочери. Однако полиция скрыла эту информацию и поспособствовала помещению Переса в психиатрическую больницу.
Об этом пишет Los-Angeles Times.
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В итоге, даже если об этом становится известно, их просто тупо увольняют и всё, а про компенсацию или просто извинения можно даже не мечтать.
-Ты Кеннеди убил?!
А я не помню...,
Еще чуть-чуть, и я б спалился,
Спасло лишь то,
Что я тогда еще и не родился.
Он тонкостей не знал. А в полиции сто пудов знали.
Час меня обвиняли жестоко и постоянно повторяли что если сознаюсь то будет меньше срока.
В конце взяли слюну и больше никогда я ничего не слышал.
Потом скажут что он агрессивно смотрел на них и им стало страшно