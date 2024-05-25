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Мужчине из США выплатят почти миллион долларов за допрос в полиции

Мужчине из США выплатят почти миллион долларов за допрос в полиции

Автор:
25 мая 2024 16:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   допрос   компенсация   обвинение   полиция   
474
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Власти города Фонтана, штат Калифорния, выплатят почти 900 тысяч долларов (82,4 миллиона рублей) в качестве компенсации Томасу Пересу-младшего из-за 17-часового допроса, во время которого правоохранители оказывали на него психологическое давление. Полицейские добивались от него признания в расправе над отцом, который впоследствии оказался жив. Перес подал на полицию в суд и выиграл дело.

В августе 2018 года сотрудники департамента полиции Фонтаны вызвали Переса на допрос после того, как он сам заявил о пропаже отца. Они рассказывали мужчине, что тело его отца уже в морге, пытались заставить его признаться в преступных действиях. Когда Перес заявил о невиновности, полицейские попытались убедить его, что он «забыл о преступлении». Затем следователи привели в комнату для допроса собаку Переса и сказали, что усыпят ее. Они также возили мужчину на строительную площадку, где требовали от него искать тело отца.


Кроме того, Пересу не давали спать и отказывали ему в оказании психологической помощи. В какой-то момент он стал рвать на себе волосы и даже попытался повеситься на шнурках. Не выдержав давления, Перес дал следователям ложное признание и сказал, что ударил отца ножом из-за ссоры.


Однако позже пропавшего отца нашли живым — он без предупреждения остался ночевать в доме друга, а позже отправился в аэропорт Лос-Анджелеса, чтобы слетать к дочери. Однако полиция скрыла эту информацию и поспособствовала помещению Переса в психиатрическую больницу.


Об этом пишет Los-Angeles Times.

Источник:

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Метки: США   допрос   компенсация   обвинение   полиция   
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19  комментариев
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110
Corkscrew 6 часов назад
У нас в стране менты, виновен человек или нет - у них цель план выполнить, и психологическое давление оказывают, и пытки применяют и т. д. по списку.
В итоге, даже если об этом становится известно, их просто тупо увольняют и всё, а про компенсацию или просто извинения можно даже не мечтать.
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33k
Владимир 24 минуты назад
Тут недавно в одном посте кто то сказал про "верховенство закона в США и неотвратимость наказания виновного". Ага, оно и видно собственно.
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11k
MakDag 4 часа назад
Однажды был в полиции по пьяни,
-Ты Кеннеди убил?!
А я не помню...,
Еще чуть-чуть, и я б спалился,
Спасло лишь то,
Что я тогда еще и не родился.
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5k
Горожанин 4 часа назад
Чмо, наделённое властью, везде одиковокое.
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41k
АнтонПолднев 5 часов назад
Тонкости "Правила Миранды". Если после того, как подозреваемому зачитали права, он молчит (... Вы можете сохранять молчание), это значит, что он отказывается разговаривать с дознавателями, значит допрос вести нельзя. Если, после того, как ему зачитали права он сказал хоть что-то (... всё, что вы скажете может и будет использовано против вас в суде), дознаватели имеют право вести допрос неограниченное время (решение верховного суда США от 1 июня 2010г). А он твердил, что невиновен.
Он тонкостей не знал. А в полиции сто пудов знали.
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7k
Трям 6 часов назад
када выплатят - тада и пости! зотиали эти одноразовые...
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397
Влад 6 часов назад
Интересно,как он доказательства добывал? Неужели копы сами дали видеозаписи,как 17 часов его мурыжили,возили на стройку,и как он на шнурках вешался?
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29
Гоме́р 6 часов назад
В лет 19 меня вызвали в Полицию (Германия) по поводу изнасилования на городском празднике так как у меня была похожая чёрная кофта с капюшоном и собакой на груди.
Час меня обвиняли жестоко и постоянно повторяли что если сознаюсь то будет меньше срока.
В конце взяли слюну и больше никогда я ничего не слышал.
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397
Влад Гоме́р 6 часов назад
Прошляпил счастье своё.. Надо было иск подавать,сейчас жил бы во дворце с прислугой..
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21k
Александр 6 часов назад
Другие полицаи подумают, а не проще ли пристрелить подозреваемого и нет проблем.
Потом скажут что он агрессивно смотрел на них и им стало страшно
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Axel
  • Дата регистрации: 30.07.2014
  • 1036 постов (726 в горячем)
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
34218



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