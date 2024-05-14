"Не пытайся меня бросить": американка прислала малознакомому мужчине 65 тысяч СМС, и угомонилась только после ареста

31-летнюю Жаклин Эйдс из города Финикс обвинили в харрасменте, угрозах убийством и проникновении в чужое жилище. Если бы проводился конкурс на назойливость, у конкуренток Эйдс просто не было бы шансов.

В 2017 году Жаклин познакомилась на сайте с американцем. Парочка обменялась приветственными сообщениями и договорилась о встрече. Как потом объяснила женщина, увидев парня, она сразу же в него влюбилась, но безответно. интернет-знакомому она не пришлась по душе, и на второе свидание Жаклин не позвали.

Однако неудача её не остановила, и девушка решила взять судьбу в свои руки. Она стала написывать парню, да так усердно, что его телефон не замолкал ни на минуту. Сначала это было даже забавно, но вскоре надоело хуже горькой редьки. Мужчина, чьё имя не разглашается, говорит, что порой количество сообщений в сутки доходило до 500.



