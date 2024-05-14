"Не пытайся меня бросить": американка прислала малознакомому мужчине 65 тысяч СМС, и угомонилась только после ареста

Жительница штата Аризона уже п после первого свидания с мужчиной стала писать ему по 500 сообщений в день. Так продолжалось, пока он не обратился в полицию.
31-летнюю Жаклин Эйдс из города Финикс обвинили в харрасменте, угрозах убийством и проникновении в чужое жилище. Если бы проводился конкурс на назойливость, у конкуренток Эйдс просто не было бы шансов.
В 2017 году Жаклин познакомилась на сайте с американцем. Парочка обменялась приветственными сообщениями и договорилась о встрече. Как потом объяснила женщина, увидев парня, она сразу же в него влюбилась, но безответно. интернет-знакомому она не пришлась по душе, и на второе свидание Жаклин не позвали.
Однако неудача её не остановила, и девушка решила взять судьбу в свои руки. Она стала написывать парню, да так усердно, что его телефон не замолкал ни на минуту. Сначала это было даже забавно, но вскоре надоело хуже горькой редьки. Мужчина, чьё имя не разглашается, говорит, что порой количество сообщений в сутки доходило до 500.
А через несколько месяцев события и вовсе приняли дурной оборот. Проверив со смартфона камеру наблюдения в своём доме, мужчина обнаружил, что его назойливая знакомая проникла в жилище и принимает ванну. Это было последней каплей, и американец вызвал полицию.
Прибывшие на вызов копы, выдворили незваную гостью, а при обыске в её машине обнаружили топорик для разделки мяса. В тот раз полиция отпустила Жаклин под залог, и она принялась за старое.
После этого её сообщения любимому стали более пугающими. В одном из них она сравнила себя с Гитлером, а в другом обнаружила садистские наклонности:
"Ммм, что бы я сделала с твоей кровью… Я бы хотела наполнить ванну и искупаться в ней", - написала она мужчине, видимо, рассчитывая, что он растает после такого комплимента.
В одном из посланий она заявила, что её намерения просты, и изменить их никому не под силу:
"Я готова на всё, чтобы получить то, что я хочу. И даже не пытайся потом бросить меня. Я убью тебя за это, а становиться убийцей я не хочу".
После того, как Жаклин отправилась к жертве на работу и представилась там его женой, женщину, наконец, арестовали. На допросе она пояснила, что не собиралась убивать любимого - это была метафора, объясняющая силу её любви.
В залоге преследовательнице отказали, и она осталась под стражей до суда.
Сама Жаклин вины в своём поведении не видит. Отвечая на вопрос журналиста о том, зачем она высылала мужчине так много сообщений, она ответила: «Это любовь. Я люблю его. Я решила, что встретила свою вторую половину, и подумала, что мы сделаем то же самое, что и остальные пары — поженимся, и все будет прекрасно».
В 2019 году женщина была признана врачами психически нездоровой, и обвинения с неё были сняты. Однако Жаклин было запрещено приближаться к пострадавшему от её "любви". В 2024 году история Жаклин Эйдс снова завирусилась в интернете, и любопытным пользователям удалось выяснить, что женщины не стало в феврале 2024-го в возрасте 34 лет.
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Однажды мне подобная девица писала и звонила, это дико раздражает особенно по вечерам когда тебе приходят сообщения подобного типа, пришлось ставить жену в известность.