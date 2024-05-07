Полицейские поздравили именинника

Накануне Крис позвонил в участок и попросил: "Я хочу, чтобы кто-нибудь поздравил меня с днём рождения".

Офицер Исраэль Брачо и его напарник Франклин Ортис сначала восприняли просьбу за шутку. Проверив данные, они убедились, что это действительно особенный день для молодого человека.

"У каждого есть день рождения, и каждый заслуживает почувствовать себя особенным в этот день", - прокомментировал Брачо.

На записях с нательной камеры полицейского Крис открывает дверь и приветствует гостей в форме.