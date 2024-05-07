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Полицейские поздравили именинника

Полицейские поздравили именинника

Автор:
07 мая 2024 08:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   бостон   день рождения   история   поздравление   полиция   
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Бостонские полицейские исполнили желание местного жителя. В день его 25-летия они пришли к нему домой с праздничным кексом и свечами.

Накануне Крис позвонил в участок и попросил: "Я хочу, чтобы кто-нибудь поздравил меня с днём рождения".

Офицер Исраэль Брачо и его напарник Франклин Ортис сначала восприняли просьбу за шутку. Проверив данные, они убедились, что это действительно особенный день для молодого человека.

"У каждого есть день рождения, и каждый заслуживает почувствовать себя особенным в этот день", - прокомментировал Брачо.

На записях с нательной камеры полицейского Крис открывает дверь и приветствует гостей в форме.

"Мы рады, что тебе исполнилось 25", - сказал Крису офицер, пока его коллега зажигал свечи.

"Сколько вам лет?" - поинтересовался именинник.

На что получил ответ: "О, мы старики, нам около 40".

Когда полицейский начал петь песню "С днём рождения", парень расплылся в улыбке.

Загадав желание и задув свечи, он поблагодарил новых друзей.

"Ребята, вы просто супер", - сказал Крис.

"Мы желаем тебе самого лучшего дня рождения... Ещё что-нибудь нужно?" - спросил офицер.

"Ничего, это больше, чем я могу попросить", - ответил парень.

Он признался, что поздравление сделало его день.

Брачо рассказал, что они не могли прийти в гости с пустыми руками, поэтому купили кекс: "Моя мама воспитала меня правильно. Она бы убила меня, если бы я этого не сделал".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   бостон   день рождения   история   поздравление   полиция   
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1  комментарий
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Рома Час назад
Очень это печально...
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2931 пост (2759 в горячем)

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