Полицейские поздравили именинника

Бостонские полицейские исполнили желание местного жителя. В день его 25-летия они пришли к нему домой с праздничным кексом и свечами.
Накануне Крис позвонил в участок и попросил: "Я хочу, чтобы кто-нибудь поздравил меня с днём рождения".
Офицер Исраэль Брачо и его напарник Франклин Ортис сначала восприняли просьбу за шутку. Проверив данные, они убедились, что это действительно особенный день для молодого человека.
"У каждого есть день рождения, и каждый заслуживает почувствовать себя особенным в этот день", - прокомментировал Брачо.
На записях с нательной камеры полицейского Крис открывает дверь и приветствует гостей в форме.
"Мы рады, что тебе исполнилось 25", - сказал Крису офицер, пока его коллега зажигал свечи.
"Сколько вам лет?" - поинтересовался именинник.
На что получил ответ: "О, мы старики, нам около 40".
Когда полицейский начал петь песню "С днём рождения", парень расплылся в улыбке.
Загадав желание и задув свечи, он поблагодарил новых друзей.
"Ребята, вы просто супер", - сказал Крис.
"Мы желаем тебе самого лучшего дня рождения... Ещё что-нибудь нужно?" - спросил офицер.
"Ничего, это больше, чем я могу попросить", - ответил парень.
Он признался, что поздравление сделало его день.
Брачо рассказал, что они не могли прийти в гости с пустыми руками, поэтому купили кекс: "Моя мама воспитала меня правильно. Она бы убила меня, если бы я этого не сделал".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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