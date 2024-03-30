"Банды" обезьян терроризируют тайский город

Банды обезьян терроризируют тайский туристический город Лопбури, расположенный в 150 км от Бангкока. Для борьбы с опасными приматами полицейские вооружились рогатками и транквилизаторами.
В тайском городе Лопбури, что расположен в 150 км от Бангкока, "орудуют" целые банды макак. Город уже имеет дурную славу из-за неконтролируемой популяции обезьян, но в этот раз ситуация снова вышла из под контроля. Местный полицейский участок принял меры: полицейские вооружились рогатками и транквилизаторами, и ездят по городу, нейтрализуя опасных приматов. В местной полиции даже есть специальное подразделение для борьбы с агрессивными дикими обезьянами.
По словам стражей порядка, обезьяны залезают на машины, воруют еду в магазинах и у туристов, а также "совершают акты вандализма". На одном из видео видно, как двое полицейских разъезжают по Лопбури на мотоцикле, и один из них достает рогатку и запускает небольшие камни в приматов. Им разрешено использовать камни для отпугивания только в том случае, если нет других способов борьбы с ними. Однако, многие "бывалые" обезьяны уже хорошо знакомы с ружьями с транквилизаторами — и взбираются на высокие здания и дома, когда полицейские приближаются к ним.
Сотрудники местного Департамента национальных парков также начали отлавливать самых злостных нарушителей-обезьян, и переселять их во временные убежища, где приматы могут подумать о своём поведении и сделать выводы. Им даже удалось поймать одного "главаря банды", Ай Крао — примата, известного среди местных продавцов и водителей из-за своей агрессивности.
В последние годы Лопбури стал известен неконтролируемой популяцией обезьян — они даже захватывают пустующие здания. Приматы появились здесь в больших количествах в разгар пандемии, когда не хватало еды. Но несмотря на опасность, местные жители стремятся сохранить обезьян в городе, поскольку они привлекают туристов со всего мира.
Источник:
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В зоопарке засняли, как горилла лепит снежки
- Учёные прикрепили камеры к белым медведям ради эксперимента
- В Индии обезьяны официально владеют 13 гектарами земли
- Милота дня: как живут орангутаны-сироты в заповеднике
- Тучную тайскую макаку отправили в "лагерь похудения"