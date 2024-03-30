"Банды" обезьян терроризируют тайский город

По словам стражей порядка, обезьяны залезают на машины, воруют еду в магазинах и у туристов, а также "совершают акты вандализма". На одном из видео видно, как двое полицейских разъезжают по Лопбури на мотоцикле, и один из них достает рогатку и запускает небольшие камни в приматов. Им разрешено использовать камни для отпугивания только в том случае, если нет других способов борьбы с ними. Однако, многие "бывалые" обезьяны уже хорошо знакомы с ружьями с транквилизаторами — и взбираются на высокие здания и дома, когда полицейские приближаются к ним.