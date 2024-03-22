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На берег Тихого океана всё чаще выбрасывает странных морских существ

На берег Тихого океана всё чаще выбрасывает странных морских существ

Автор:
22 марта 2024 15:22
Сообщество : Животные
Метки: Разное   Учёные   дикая природа   животные   морские животные   океан   океаны   природа   фото   экология   
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В последнее время вдоль побережья Тихого океана находят всё больше странных прозрачных существ. Это — пиросомы или огнетелки, свободноплавающие колониальные морские животные. Обычно они обитают на большой глубине, но сейчас их часто выбрасывает на берег. Учёные рассказали, в чём причина.

Вдоль побережья Северной Калифорнии, Орегона и даже Аляски всё чаще находят пиросом — одних из самых странных обитателей подводного мира. Это оболочники, свободноплавающие колониальные морские животные, которые чем-то похожи то ли на медуз, то ли на слизней. Обычно они обитают в теплых морях и на большой глубине, но в последние годы их часто выбрасывает на берег. Ученые из Университета штата Орегон решили разобраться с этим вопросом.

Эксперты выяснили, что пиросомы стали массово появляться из-за потепления вод, начавшегося ещё в 2013 году. Они питаются фитопланктоном, которым любят перекусить морские рыбы и другие существа: это проблема, потому что чем больше появляется пиросом, тем меньше становится питания и энергии для других. Поэтому с тех пор как пиросомы распространились в Тихом океане, сократилась численность лосося, трески, крабов Дангенесса и морских птиц.

Пиросомы образуют колонии из тысяч особей, и свободно плавают в океане. Они вырастают от 20 см до целых 30 метров, но обычно они короткие. Эти создания выглядят как полые полу-прозрачные трубки, закрытые с одного конца. Они размножаются бесполым способом, путём почкования. В процессе размножения на месте старого организма возникает несколько новых, а некоторые из них объединяются в новую колонию. Многие из них способны к интенсивной люминесценции, и светятся в ответ на раздражение.

Долгое время пиросомы считались фактически бесполезными для океана, поскольку не могли служить источником энергии для других видов. Учёные до сих пор выясняют, насколько они питательны для других существ. Ясно одно — их быстрое распространение серьёзно влияет на экосистему.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Учёные   дикая природа   животные   морские животные   океан   океаны   природа   фото   экология   
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1  комментарий
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TirAn 20 минут назад
Конечно потепление, как же без него.
А про загрязнение океана что то ни кто и не вспомнил
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mercure
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