На берег Тихого океана всё чаще выбрасывает странных морских существ

Пиросомы образуют колонии из тысяч особей, и свободно плавают в океане. Они вырастают от 20 см до целых 30 метров, но обычно они короткие. Эти создания выглядят как полые полу-прозрачные трубки, закрытые с одного конца. Они размножаются бесполым способом, путём почкования. В процессе размножения на месте старого организма возникает несколько новых, а некоторые из них объединяются в новую колонию. Многие из них способны к интенсивной люминесценции, и светятся в ответ на раздражение.