Сравниваем отечественных и зарубежных звёзд-ровесников, по которым и не скажешь, что родились они в один год

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В одном возрасте люди выглядят по-разному. На внешний вид влияет множество факторов, в том числе образ жизни, уход за лицом и генетика. Мы собрали знаменитостей-одногодок, по которым и не скажешь, что они одного возраста.
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Опять же, одни предпочитают естественное старение, другие непрерывно делают уколы ботексом и натягивают кожу.
Чудовище и красавицу...
Это просто позор какой -то!!! ))
Ну и кто из них "отечественная"?
Ну то что Харатьян любитель выпить и мог по нескольку лет быть в запое это все знают и по лицу это видно. Но Шон Пенн походу его переплюнул...