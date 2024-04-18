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Сравниваем отечественных и зарубежных звёзд-ровесников, по которым и не скажешь, что родились они в один год

Сравниваем отечественных и зарубежных звёзд-ровесников, по которым и не скажешь, что родились они в один год

Автор:
18 апреля 2024 19:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сравниваем   звезды   знаменитости   одного возраста   одногодки   ровесники   фото   шоу бизнес   
2818
13

В одном возрасте люди выглядят по-разному. На внешний вид влияет множество факторов, в том числе образ жизни, уход за лицом и генетика. Мы собрали знаменитостей-одногодок, по которым и не скажешь, что они одного возраста.

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Метки: Сравниваем   звезды   знаменитости   одного возраста   одногодки   ровесники   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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889
Андрей Понамарев 3 часа назад
Дурачкова то с какой радости в звёзды попала ? Звезда шпагата ? Так у Ван Дамма покруче будет
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4k
Titan2021 15 минут назад
кто все эти страшные люди?
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21k
Robin Hood Полчаса назад
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20k
Bill 41 минуту назад
Сравнивать надо утром. Бабы макияжем могут лет 10 скинуть (или добавить).
Опять же, одни предпочитают естественное старение, другие непрерывно делают уколы ботексом и натягивают кожу.
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7k
piton13 45 минут назад
Ну и на хрена, вы сравнили Долину и Орнелу?
Чудовище и красавицу...
Это просто позор какой -то!!! ))
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4k
РАТНИК Час назад
Все старые , даже молодые старше по виду лет на десять.
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12k
Ligov Час назад
Глупое сравнение. Возраст национальности не имеет.
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7k
Трям 2 часа назад
Комментарий к фото
А тут кто "отечественная", тупая ты писда!
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7k
Трям 2 часа назад
Комментарий к фото
"Сравниваем отечественных и зарубежных"
Ну и кто из них "отечественная"?
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33k
Юрьевич 2 часа назад
"Шон Пенн и Дмитрий Харатьян, 64 года"
Ну то что Харатьян любитель выпить и мог по нескольку лет быть в запое это все знают и по лицу это видно. Но Шон Пенн походу его переплюнул...
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12
truten 3 часа назад
моей бывшей жене 39 курит и злоупотребляет алком а женщине с кем живу сейчас 47 нет такого и земля с небом.
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5k
Горожанин 3 часа назад
До 35 - сравнивают красоту. После - старость. Ну, это нормально.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1622 поста (1574 в горячем)

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