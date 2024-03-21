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Великобританию захватила мода на гиперреалистичных кукол-реборнов

Великобританию захватила мода на гиперреалистичных кукол-реборнов

Автор:
21 марта 2024 15:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   trend   Великобритания   Дочки-матери   кукла реборн   куклы   куклы-реборн   материнство   мода   психология   
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Первые куклы-реборны появились в конце 90-х годов в США. Постепенно этот тренд захватывает и другие страны — например, Великобританию, где реборны стали чрезвычайно популярны в последнее время. Женщины по всей стране заводят себе таких реалистичных «младенцев» и носятся с ними как с настоящими.

Кто-то просто в них играет, как в дочки-матери, кто-то коллекционирует, а кто-то пытается залечить душевную травму, связанную с потерей собственного ребенка или невозможностью его родить.


Куклы-реборны выполнены в натуральную величину, искусно раскрашены вручную, продумано все до мелочей — веснушки, румяные щечки, специфическое выражение лица, текстура кожи, родинки. Гиперреализм — он такой.


Владелиц этих кукол в реборн-сообществе называют «мамами». К кукла предлагаются дополнительные функции — работающие от батареек аппараты, имитирующие дыхание, человеческие волосы, аромат, объединяющий в себе детскую присыпку и детский стиральный порошок.


Кстати, удовольствие это не из дешёвых. Стоимость доходит до 20 000 фунтов стерлингов.


Некоторые куклы выглядят настолько реалистично, что Эва Приор, которая занимается их созданием и продажей, была вынуждена повесить в своем окне табличку, призывающую прохожих не паниковать. Ей пришлось это сделать после того как полиция ворвалась в дом, приняв одну из кукол за настоящего ребенка.


Эва Приор, которая создает ультрареалистичных кукол в качестве хобби, говорит, что недавно полицейские приняли одну из них за «брошенного» ребенка. Они провели «спасательную операцию», разбили дверь и нанесли ущерб на сумму более 400 фунтов стерлингов.


«Тогда мне совсем не было смешно, но сейчас я вижу в этом и забавную сторону», — говорит она.


Чтобы предотвратить повторение подобного, Эва сделала наклейки на свои окна с надписью: «Куклы реборн на территории. В доме нет ни одного ребенка — пожалуйста, не паникуйте и не ломайте двери/окна. Большое спасибо :)».


Настоящий разгул «мам реборнов» происходит в соцсетях. Женщины делятся своим опытом: рассказывают о куклах, дают им имена, награждают уникальными характерами, одевают по последнему слову моды и показывают подписчикам "один день из жизни" своего "ребенка".



Людям, настроенным скептически, всё это может показаться странным и не совсем здоровым. Но многие из этих женщин пытаются таким образом справиться с психологической травмой, связанной с потерей ребенка.


Куклотерапия уже давно используется для лечения пациентов с деменцией или болезнью Альцгеймера. Несмотря на некоторую спорность, этот метод лечения, похоже, поддерживают многие специалисты в области психического здоровья.



Пользовательница TikTok c псевдонимом @sweetnursery собрала более 15 миллионов просмотров видео, в котором она показывает свой ночной распорядок дня и куклу Лию. В ролике показано, как она моет «ребенка», укутывает его в одеяло, кормит на ночь и укладывает спать.


Однако психологи предупреждают и о том, что реборны несут в себе потенциальные риски. Сами куклы безвредны, но существует риски, связанные со слишком сильной зависимостью от них в плане эмоциональной поддержки.


Чрезмерная зависимость от своего реборна может помешать искать поддержку из других источников, и человек застрянет в этом «порочном круге», не сможет полностью переработать свои эмоции и пережить горе.


Очень важно следить за тем, не становится ли увлечение куклой всепоглощающим, не мешает ли оно нормальной повседневной деятельности. Если мешает, то это может свидетельствовать о дезадаптивной реакции на травму, которая требует профессиональной поддержки и вмешательства.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   trend   Великобритания   Дочки-матери   кукла реборн   куклы   куклы-реборн   материнство   мода   психология   
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9  комментариев
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risti Час назад
почему куклы только белые??!!
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7k
alex 23 минуты назад
а зачем*?
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10k
vasilykopkov Полчаса назад
Про это вроде как фильм есть "Кукла" (2016)
Только это фильм ужасов...
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417
DrEris Полчаса назад
Это ужас как странно
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6k
ValdemarNaftulievich 37 минут назад
жуть
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Добрый Самаритянин Час назад
Да ладно, страдают они... Просто, в "дочки-матери" не наигрались в детстве.
ВОТ настоящие страдальцы!
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486
Добрый Самаритянин Шапкин Час назад
Ей бы ещё это для большего реализма.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1742 поста (1657 в горячем)

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