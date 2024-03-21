Великобританию захватила мода на гиперреалистичных кукол-реборнов

Кто-то просто в них играет, как в дочки-матери, кто-то коллекционирует, а кто-то пытается залечить душевную травму, связанную с потерей собственного ребенка или невозможностью его родить.

Куклы-реборны выполнены в натуральную величину, искусно раскрашены вручную, продумано все до мелочей — веснушки, румяные щечки, специфическое выражение лица, текстура кожи, родинки. Гиперреализм — он такой.