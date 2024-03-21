Великобританию захватила мода на гиперреалистичных кукол-реборнов

Первые куклы-реборны появились в конце 90-х годов в США. Постепенно этот тренд захватывает и другие страны — например, Великобританию, где реборны стали чрезвычайно популярны в последнее время. Женщины по всей стране заводят себе таких реалистичных «младенцев» и носятся с ними как с настоящими.
Кто-то просто в них играет, как в дочки-матери, кто-то коллекционирует, а кто-то пытается залечить душевную травму, связанную с потерей собственного ребенка или невозможностью его родить.
Куклы-реборны выполнены в натуральную величину, искусно раскрашены вручную, продумано все до мелочей — веснушки, румяные щечки, специфическое выражение лица, текстура кожи, родинки. Гиперреализм — он такой.
Владелиц этих кукол в реборн-сообществе называют «мамами». К кукла предлагаются дополнительные функции — работающие от батареек аппараты, имитирующие дыхание, человеческие волосы, аромат, объединяющий в себе детскую присыпку и детский стиральный порошок.
Кстати, удовольствие это не из дешёвых. Стоимость доходит до 20 000 фунтов стерлингов.
Некоторые куклы выглядят настолько реалистично, что Эва Приор, которая занимается их созданием и продажей, была вынуждена повесить в своем окне табличку, призывающую прохожих не паниковать. Ей пришлось это сделать после того как полиция ворвалась в дом, приняв одну из кукол за настоящего ребенка.
Эва Приор, которая создает ультрареалистичных кукол в качестве хобби, говорит, что недавно полицейские приняли одну из них за «брошенного» ребенка. Они провели «спасательную операцию», разбили дверь и нанесли ущерб на сумму более 400 фунтов стерлингов.
«Тогда мне совсем не было смешно, но сейчас я вижу в этом и забавную сторону», — говорит она.
Чтобы предотвратить повторение подобного, Эва сделала наклейки на свои окна с надписью: «Куклы реборн на территории. В доме нет ни одного ребенка — пожалуйста, не паникуйте и не ломайте двери/окна. Большое спасибо :)».
Настоящий разгул «мам реборнов» происходит в соцсетях. Женщины делятся своим опытом: рассказывают о куклах, дают им имена, награждают уникальными характерами, одевают по последнему слову моды и показывают подписчикам "один день из жизни" своего "ребенка".
«Мама» 13 кукол: «Это подготовка к тому, чтобы стать мамой по-настоящему»
Людям, настроенным скептически, всё это может показаться странным и не совсем здоровым. Но многие из этих женщин пытаются таким образом справиться с психологической травмой, связанной с потерей ребенка.
Куклотерапия уже давно используется для лечения пациентов с деменцией или болезнью Альцгеймера. Несмотря на некоторую спорность, этот метод лечения, похоже, поддерживают многие специалисты в области психического здоровья.
Пользовательница TikTok c псевдонимом @sweetnursery собрала более 15 миллионов просмотров видео, в котором она показывает свой ночной распорядок дня и куклу Лию. В ролике показано, как она моет «ребенка», укутывает его в одеяло, кормит на ночь и укладывает спать.
Однако психологи предупреждают и о том, что реборны несут в себе потенциальные риски. Сами куклы безвредны, но существует риски, связанные со слишком сильной зависимостью от них в плане эмоциональной поддержки.
Чрезмерная зависимость от своего реборна может помешать искать поддержку из других источников, и человек застрянет в этом «порочном круге», не сможет полностью переработать свои эмоции и пережить горе.
Очень важно следить за тем, не становится ли увлечение куклой всепоглощающим, не мешает ли оно нормальной повседневной деятельности. Если мешает, то это может свидетельствовать о дезадаптивной реакции на травму, которая требует профессиональной поддержки и вмешательства.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Только это фильм ужасов...
ВОТ настоящие страдальцы!