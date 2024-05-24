"В прекрасном состоянии": перо вымершей птицы продали за рекордную сумму

Новозеландский аукционный дом Webb's сообщил, что единственное перо вымершей птицы гуйя стало самым дорогим пером в мире после того, как было продано за 28 417 долларов.

Сотрудники аукционного дома Webb's сообщили, что ожидалось, что перо будет продано по цене до 1 800 долларов, но оно побило все ожидания, а также предыдущий рекорд, который был установлен пером птицы того же вида, когда оно было продано за 5 150 долларов в 2010 году.

Птица гуйя считалась священной у народа маори, и ее перья украшали головные уборы вождей и членов их семей. Последнее подтвержденное наблюдение произошло в 1907 году, хотя в течение последующих 30 лет поступали сообщения о различных неподтвержденных случаях.