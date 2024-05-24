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"В прекрасном состоянии": перо вымершей птицы продали за рекордную сумму

"В прекрасном состоянии": перо вымершей птицы продали за рекордную сумму

Автор:
24 мая 2024 10:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аукцион   Видео   гуйя   перо   перо вымершей птицы   фото   
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Птицы гуйя считались священными у народа маори, и их перья украшали головные уборы вождей и членов их семей. Последний раз их видели в 1907 году.

Новозеландский аукционный дом Webb's сообщил, что единственное перо вымершей птицы гуйя стало самым дорогим пером в мире после того, как было продано за 28 417 долларов.


Сотрудники аукционного дома Webb's сообщили, что ожидалось, что перо будет продано по цене до 1 800 долларов, но оно побило все ожидания, а также предыдущий рекорд, который был установлен пером птицы того же вида, когда оно было продано за 5 150 долларов в 2010 году.


Птица гуйя считалась священной у народа маори, и ее перья украшали головные уборы вождей и членов их семей. Последнее подтвержденное наблюдение произошло в 1907 году, хотя в течение последующих 30 лет поступали сообщения о различных неподтвержденных случаях.

"Мы очень рады, что этот редкий предмет естественной истории вызвал такой огромный интерес у покупателей, подчеркивая хрупкость нашей экосистемы и важность заботы о ее фауне", — заявила Лиа Моррис, глава отдела декоративного искусства аукционного дома Webb's.

Женщина рассказала СМИ, что перо было в прекрасном состоянии.

"На нем сохранился ярко выраженный блеск, и на нем не было никаких повреждений от насекомых", — добавила она.

Перо было зарегистрировано в рамках программы по защите объектов, имеющих культурное значение для народа маори. Согласно программе, все участники торгов должны быть зарегистрированными коллекционерами, и перо не может быть вывезено за пределы Новой Зеландии без письменного разрешения Министерства культуры и наследия.

Источник:

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Метки: Аукцион   Видео   гуйя   перо   перо вымершей птицы   фото   
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7  комментариев
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36k
Teodor Час назад
Да уж, культурное наследие - что надо. У кого-то пирамиды, у кого-то иконы или Фаберже, а тут перья...
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Alex 39 минут назад
А потом какой-нибудь залетный кот его сожрет ))
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2481 пост (2421 в горячем)

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