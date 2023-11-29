Самые красивые хохлатые птицы

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Некоторых пернатых природа выделила особым способом – короновала. Конечно, они не являются в буквальном смысле венценосными особами. Но благодаря хохолку выглядят очень оригинально и царственно.
Такие пучки перьев есть у отдельных представителей почти каждого семейства. Перечень функций гребешка внушительный: демонстрация определённых эмоций и намерений, привлечение партнёрши, взаимодействие с окружающим миром, в том числе уведомление о доминировании, угрозе и приглашение к бою. И, конечно, хохолок – это просто красиво. Для нас – людей, наблюдающих за жизнью пернатых созданий со стороны.
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