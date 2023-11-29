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Самые красивые хохлатые птицы

Самые красивые хохлатые птицы

Автор:
29 ноября 2023 15:36
Сообщество : Животные
Метки: взаимодействие   голова   общение   перо   предостережение   птица   украшение   фото   функция   хохолок   
847
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Некоторых пернатых природа выделила особым способом – короновала. Конечно, они не являются в буквальном смысле венценосными особами. Но благодаря хохолку выглядят очень оригинально и царственно.

Такие пучки перьев есть у отдельных представителей почти каждого семейства. Перечень функций гребешка внушительный: демонстрация определённых эмоций и намерений, привлечение партнёрши, взаимодействие с окружающим миром, в том числе уведомление о доминировании, угрозе и приглашение к бою. И, конечно, хохолок – это просто красиво. Для нас – людей, наблюдающих за жизнью пернатых созданий со стороны.

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Метки: взаимодействие   голова   общение   перо   предостережение   птица   украшение   фото   функция   хохолок   
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1  комментарий
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Duckk 45 минут назад
Чибиса забыли... Который у дороги )))
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