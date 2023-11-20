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Бабочка с пальцами, которая выглядит как веер с лапками

Бабочка с пальцами, которая выглядит как веер с лапками

Автор:
20 ноября 2023 10:50
Сообщество : Животные
Метки: бабочка   интересно   количество   крыло   пальцекрылка   перо   природа   строение   эволюция   
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Птерофорида. Бабочка больше известна под не под этим, а под название пальцекрылка. Очень точно подмечающим особенности удивительного насекомого.

В спокойном состоянии она похожа на неприметный крестик. Зато в полёте раскрывается полностью, на все свои ±22 крыла. С таким количеством приспособ для перемещения по воздуху в реальном мире существ нет. Если только в сказках. Но природа действительно наделила пальцекрылку солидным количеством лопастей.

Тушку обычной бабочки они  выдержать не в состоянии. Поэтому в процессе эволюции тело этой сумеречной обитательницы степей и полей видоизменилось, стало длиннее, тоньше и легче. По форме больше похоже на  комара или москита.

Можно сказать, что бабочка просто постепенно разделила крыловую пластину на множество отдельных, покрытых пушистой бахромой. И стала счастливой обладательницей перьевых крыльев.

Решение оказалось удачным. Поскольку пальцекрылка это не какой-то редкий вид, встречающийся на каком-нибудь затерянном среди океана островке. Бабочек с разделёнными на перья крылышками больше тысячи видов. И они расселились практически по всем материкам. И на стадии гусеницы методично расправляются с культурными растениями, поедая всё, что попало в пасть.

Так, артишоковая пальцекрылка жизни не представляет без артишоков. А гераниевая, соответственно, не мыслит жизни без пеларгонии. Правда, есть и малочисленная категория, предпочитающая сорняки.

От врагов гусеницы прячутся, аккуратно завернувшись в листочек. Да и не каждой птице такое покрытое жёсткими  волосками лакомство придётся по вкусу.

К последующему развитию пальцекрылка относится философски и не особенно утруждает себя созданием кокона. Висит себе, колышется ветром на виду у потенциальных подателей. И поедается. Но много и остаётся, судя по распространению летающих опахал.

Существование этой ангелоподобной крохи в очередной раз доказывает, что мир наш гораздо сложнее и удивительнее, чем кажется на первый взгляд.

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Метки: бабочка   интересно   количество   крыло   пальцекрылка   перо   природа   строение   эволюция   
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