Бабочка с пальцами, которая выглядит как веер с лапками

Птерофорида. Бабочка больше известна под не под этим, а под название пальцекрылка. Очень точно подмечающим особенности удивительного насекомого.
В спокойном состоянии она похожа на неприметный крестик. Зато в полёте раскрывается полностью, на все свои ±22 крыла. С таким количеством приспособ для перемещения по воздуху в реальном мире существ нет. Если только в сказках. Но природа действительно наделила пальцекрылку солидным количеством лопастей.
Тушку обычной бабочки они выдержать не в состоянии. Поэтому в процессе эволюции тело этой сумеречной обитательницы степей и полей видоизменилось, стало длиннее, тоньше и легче. По форме больше похоже на комара или москита.
Можно сказать, что бабочка просто постепенно разделила крыловую пластину на множество отдельных, покрытых пушистой бахромой. И стала счастливой обладательницей перьевых крыльев.
Решение оказалось удачным. Поскольку пальцекрылка это не какой-то редкий вид, встречающийся на каком-нибудь затерянном среди океана островке. Бабочек с разделёнными на перья крылышками больше тысячи видов. И они расселились практически по всем материкам. И на стадии гусеницы методично расправляются с культурными растениями, поедая всё, что попало в пасть.
Так, артишоковая пальцекрылка жизни не представляет без артишоков. А гераниевая, соответственно, не мыслит жизни без пеларгонии. Правда, есть и малочисленная категория, предпочитающая сорняки.
От врагов гусеницы прячутся, аккуратно завернувшись в листочек. Да и не каждой птице такое покрытое жёсткими волосками лакомство придётся по вкусу.
К последующему развитию пальцекрылка относится философски и не особенно утруждает себя созданием кокона. Висит себе, колышется ветром на виду у потенциальных подателей. И поедается. Но много и остаётся, судя по распространению летающих опахал.
Существование этой ангелоподобной крохи в очередной раз доказывает, что мир наш гораздо сложнее и удивительнее, чем кажется на первый взгляд.
Источник:
Источник:
- 16 любопытных сравнений крошечных птенцов разных видов птиц с их взрослыми особями
- Стая дельфинов помогла китам вернуться на путь миграции
- Чёрный и белый секрет бурых гиен: зачем падальщик разукрашивает территорию разными цветами?
- 20 фактов о пауках
- Удод: птица с очень запоминающейся внешностью