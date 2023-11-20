Бабочка с пальцами, которая выглядит как веер с лапками

Тушку обычной бабочки они выдержать не в состоянии. Поэтому в процессе эволюции тело этой сумеречной обитательницы степей и полей видоизменилось, стало длиннее, тоньше и легче. По форме больше похоже на комара или москита.

Можно сказать, что бабочка просто постепенно разделила крыловую пластину на множество отдельных, покрытых пушистой бахромой. И стала счастливой обладательницей перьевых крыльев.