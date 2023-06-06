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Советские чернильницы: раньше ими пользовались все, но сегодня их почти не встретишь

Советские чернильницы: раньше ими пользовались все, но сегодня их почти не встретишь

Автор:
06 июня 2023 00:17
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   непроливайка   перо   ручка   чернила   чернильница   
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Появились перьевые ручки - и ушла эпоха.

Сейчас чернилами практически никто не пользуется, а уж чернильницы и вовсе кажутся аксессуаром из Средневековья. А ведь ещё не так давно, до начала 1980-х, в СССР все писали чернилами. Эта была целая культура.

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Чернильницы были конторскими и школьными. Конторские делали из стекла, пластмассы, металла и камня. Самыми массовыми были пластиковые, но иногда встречались удивительные по красоте каменные экземпляры:

Или из стекла:

И металла:

Никто не стремился делать пластмассовые чернильницы красивыми или эстетичными.  Главное, чтобы были дешёвыми. А вот изделия из других материалов порой напоминали произведения искусства.

Что касается школьных аксессуаров - были партовые чернильницы и непроливайки. Первые сначала делали из толстого стекла или фарфора, в виде усечённого конуса, позже перешли на пластмассовые.

Непроливайки тоже делали из стекла, фарфора или пластика, с внутренней воронкой, предохраняющей от выливания.

Затем появились “вечные” ручки с резервуарами для закачивания чернил. В школьных классах остались 1-2 общих чернильницы, в которых все и “заправлялись” на перемене. Ну а им на смену пришли шариковые ручки - и вытеснили чернила благодаря удобству и комфорту. Ну а ручки с перьями и чернильницы остались лишь у ценителей и эстетов. Или у коллекционеров - как дань прошедшей эпохе.

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Метки: СССР   непроливайка   перо   ручка   чернила   чернильница   
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7  комментариев
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19k
Александр 54 минуты назад
Учился я за партой у которой в центре была лунка для чернильницы
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28k
Юрьевич 4 минуты назад
"А ведь ещё не так давно, до начала 1980-х, в СССР все писали чернилами."

До середины 80-х такие "аксессуары" были в каждом почтовом отделении.
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3k
Yus 6 минут назад
Эпоха чего? Клинописи и резьбы по бересте?
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23k
ЦСКА 18 минут назад
Я в первый класс пошел в 1979-м...Чернильницами в школе уже не пахло! Перьевыми, мокательными ручками тогда писали только на почте! Самый распространенный пишущий гаджет, стоил 35 коп. и выглядел вот так:
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19k
Анатолий Соколов 23 минуты назад
когда учился в строительном техникуме ( архитектурное отделение, 94-98 годы ) на черчении пользовались чернильницами.
чертили рейсфедером, а "штамп" заполняли пером.
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14k
Александр Полчаса назад
"Чернильница" без крышечки - усушка чернил. А "перо" без "очитка" - кляксы и иже с ними...
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3k
Дмитрий 39 минут назад
Когда учился на 1 курсе подсел на перьевую ручку. Благо сейчас не нужны чернильницы и прочее. Просто вставляешь картридж с чернилами и пишешь. До пера писал как курица лапой, а теперь пишу даже немного красиво.
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