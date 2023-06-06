Советские чернильницы: раньше ими пользовались все, но сегодня их почти не встретишь

Затем появились “вечные” ручки с резервуарами для закачивания чернил. В школьных классах остались 1-2 общих чернильницы, в которых все и “заправлялись” на перемене. Ну а им на смену пришли шариковые ручки - и вытеснили чернила благодаря удобству и комфорту. Ну а ручки с перьями и чернильницы остались лишь у ценителей и эстетов. Или у коллекционеров - как дань прошедшей эпохе.