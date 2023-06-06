Советские чернильницы: раньше ими пользовались все, но сегодня их почти не встретишь

Появились перьевые ручки - и ушла эпоха.
Сейчас чернилами практически никто не пользуется, а уж чернильницы и вовсе кажутся аксессуаром из Средневековья. А ведь ещё не так давно, до начала 1980-х, в СССР все писали чернилами. Эта была целая культура.
Чернильницы были конторскими и школьными. Конторские делали из стекла, пластмассы, металла и камня. Самыми массовыми были пластиковые, но иногда встречались удивительные по красоте каменные экземпляры:
Или из стекла:
И металла:
Никто не стремился делать пластмассовые чернильницы красивыми или эстетичными. Главное, чтобы были дешёвыми. А вот изделия из других материалов порой напоминали произведения искусства.
Что касается школьных аксессуаров - были партовые чернильницы и непроливайки. Первые сначала делали из толстого стекла или фарфора, в виде усечённого конуса, позже перешли на пластмассовые.
Непроливайки тоже делали из стекла, фарфора или пластика, с внутренней воронкой, предохраняющей от выливания.
Затем появились “вечные” ручки с резервуарами для закачивания чернил. В школьных классах остались 1-2 общих чернильницы, в которых все и “заправлялись” на перемене. Ну а им на смену пришли шариковые ручки - и вытеснили чернила благодаря удобству и комфорту. Ну а ручки с перьями и чернильницы остались лишь у ценителей и эстетов. Или у коллекционеров - как дань прошедшей эпохе.
Источник:
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До середины 80-х такие "аксессуары" были в каждом почтовом отделении.
чертили рейсфедером, а "штамп" заполняли пером.