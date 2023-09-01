Император семейства голубиных

К голубям, которые встречаются практически повсеместно, у людей отношение такое себе: и гадят, и заразу разносят, и умом не блещут. И, вообще, летающие крысы они, от которых один вред. Но есть в этом семействе совершенно особый представитель, которого и голубем не назовёшь. Король. Как есть король пернатых.
Телосложением обитатель дальних островов Тихого и Индийского океана напоминает нашего сизаря и, кстати, додо – вымершего маврикийского дронта, близким родственником которого является.
Но на этом сходство заканчивается. Ибо оперение гривистого голубя – это истинный шедевр великого живописца – природы. Аккуратно, как мастер Средних веков, она создавала хитросплетение узора, накладывая мазок на мазок, пёрышко на пёрышко.
Чем оказала никобарскому голубю медвежью услугу – сделала его объектом пристального внимания браконьеров всех мастей. Задача упрощается ещё и тем, что радужная птица заточена больше на ходьбу и беготню, нежели на полёты. И при проявлении хотя бы небольшой ловкости их можно добывать практически голыми руками – ходи себе и собирай голубиный урожай. Который идёт и на продажу, и на банальное мясо.
Уменьшению популяции способствует и тот факт, что гривистые голуби – однолюбы. Пары создают один раз, но в сезон размножения супруг по традиции проводит ритуал ухаживания, приплясывая вокруг своей суженой и раздувая свою роскошную гриву. Самка, которая отличается от самца меньшими размерами и чуть менее ярким оперением, откладывает всего одно яйцо.
Пара делит родительские обязанности и высиживает наследника поочерёдно. Через месяц на свет появляется птенец, которого родители кормят зобным молоком – особым творожистым секретом, предназначенным для выкармливания потомства. На крыло молодняк становится только спустя три месяца.
Растут малыши быстро, ведь питания достаточно. Но только популяция пополняется одной полноценной особью спустя лишь почти полгода. А сколько за это время голубей ловится и гибнет по естественным причинам? Гораздо больше.
В связи с этим вид уже приблизился к уязвимому положению. Правда, в последние годы кое-какие подвижки в деле его сохранения со стороны властей наблюдаются. Но только от стараний людей зависит, сохранится ли это чудо, или его постигнет печальная судьба вымершего дронта.
Источник:
Источник:
- Луносолнцеликие печальные милахи, за унылой мордахой которых скрывается буря эмоций
- Обладатели самой необычной шерсти на планете
- Хвостики в очках: модный аксессуар для наших любимцев
- Вандеру: стойкий львиногривый привереда
- Крачун, который легко расправляется с самыми опасными пресмыкающимися