Император семейства голубиных

Растут малыши быстро, ведь питания достаточно. Но только популяция пополняется одной полноценной особью спустя лишь почти полгода. А сколько за это время голубей ловится и гибнет по естественным причинам? Гораздо больше.

В связи с этим вид уже приблизился к уязвимому положению. Правда, в последние годы кое-какие подвижки в деле его сохранения со стороны властей наблюдаются. Но только от стараний людей зависит, сохранится ли это чудо, или его постигнет печальная судьба вымершего дронта.